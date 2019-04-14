【九龍城．潑水節】無名泰傭無償付出17載：要開心先係泰國新年！

每年4月，居港泰裔人士都會在九龍城慶祝泰國新年（SongKran festival），又稱潑水節。潑水節在香港出現，絕非偶然。17年前，一群在香港工作的泰傭自發舉辦，只為讓不能回鄉的泰國人，能在香港慶祝新年。今日，一年一度的九龍城潑水節已是街知巷聞的盛事，而一群泰國女傭、嫁予港人的「姐姐」為節日仍舊耗上珍貴的周日，不辭勞苦地四出張羅物資。 水戰背後，其實是一群無名的泰國婦女，默默付出的故事。

泰國工會首辦九龍城潑水節

2002年，泰國工會組織泰國人區域聯盟（Thai Regional Alliance，下稱TRA）籌辦第一個九龍城潑水節。TRA副主席Mai當年雖然未加入工會，但也有參與潑水節。「我們要做嘢返唔到家鄉，但大家都想回家，一齊做就係想個感覺好似返屋企過新年。」Mai從參加者變成義工，再變成工會內負責統籌的潑水節小領袖。

最近一個月，TRA工會的泰裔姐姐都忘我地準備一年一度的潑水節。

潑水節本地化 三天濃縮至一天

每年4月13至15日一連三日是泰國新年（SongKran festival），但來到香港卻濃縮成一天。「因為好多人打住家工，做媽媽都只有一日假。」加上不少在港工作的泰國人只能在周日休息，香港的潑水節惟有「從簡」，「我哋會揀離SongKran 最近的星期日做潑水節。」儘管時間濃縮，但這班泰國姐姐卻竭力保留內容不變，希望讓同鄉度過最傳統的泰國新年。

TRA副主席Mai（右）說：「一齊做就係想個感覺好似返屋企過新年。」

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清水混入香水和花瓣 潑水帶走穢氣與霉運

在大部分港人心中，潑水節就是拿著水槍在街頭激戰。「唔止潑水！我哋仲要拜神、拜長者。」泰國人會新年穿上新的傳統服飾，並帶上食品和禮物向僧人祈福。由於泰國人認為水和香氣代表祝福，因此清水會以混入香水和花瓣浴佛，象徵帶走穢氣與霉運。年輕人同樣要把水淋在長輩的手，象徵向長輩承認過去一年曾經做過的錯事，要求原諒。整個節日由水和鮮花貫穿，代表純潔和淨化。最後大人小孩就能互潑清水、爽身粉，迎接新年。

4月13日，泰國姐姐把鮮花逐朶逐朶插上佛像旁，因為香氣代表祝福。

無償籌辦潑水節 自願犧牲一個月休假

「我們用一個月時間準備，因為一星期只放得一日假。」工會內大多是任職泰傭的姐姐，她們每年過節只能用工餘時間打點一切，包括預先從泰國搜羅過年物資。「每個禮拜做少少，慢慢做，喺屋企都會諗有咩唔夠。」上星期準備佈置潑水節場地的泰國旗幟， 這星期則忙於用鮮花圍起佛像，以便潑水節當日公眾浴佛之用。

甚少曝露在鎂光燈下的無名泰國姐姐，每年都為自己、同鄉、與不認識的香港人付出一個月的休假。

舉行泰國仙女選舉 找不同小孩參選

泰國潑水節還有個獨特傳統－泰國靚女選舉，不過這選舉卻不是選美。Mai解釋，泰國民間傳說太陽神有七位女兒，分別代表周一至周日，每年都由不同女神守護。因此，每年泰國人都會舉行泰國仙女選舉，選出一名穿上傳統服飾的女性為潑水節女神。而泰國姐姐除了籌辦比賽，還要四出找不同的小孩參選。「我哋想港人、下一代知道，泰國新年潑水就好似講恭喜發財咁」。

她們不計付出，只為離鄉的泰國人，能在香港過一個地道新年。不過近年，由工會主辦的潑水節，場地幾經變動。她們曾在賈炳達道公園辦潑水節，卻有人每兩小時就投訴，指她們玩水、抹香粉帶來衛生問題。「但唔玩水就唔係泰國新年嘛」，於是她們又搬到現時的打鼓嶺道小公園，「投訴之都」的攻擊終於緩和。

「要開心，要唱歌，要跳舞，咁先係泰國新年！」甚少曝露在鎂光燈下的無名泰國姐姐，面對重重限制，就是這樣笑著無償為九龍城奉上17年的青春。