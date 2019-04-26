【天后誕．屯門】西鐵站龍獅旗海背後的江湖　屯門獅王訴三代情

屯門街頭近日彩旗飄揚。「陳嘉輝」、「彭強館」、「義聯堂」⋯⋯平日隱身屯門各處的花炮會、武館傾巢而出，以絢爛彩旗競豔，宣告周六天后誕（農曆三月廿三日）的來臨。當日，他們將舉行「出會巡遊」，搖旗、舞獅往后角天后廟祭神。 在近屯門市中心的心臟地帶插滿桃紅色的「陳嘉輝」彩旗，記者找來「陳嘉輝」本尊，原來他是位土生土長屯門人，也是活躍龍獅師傅。旗海背後是一個江湖，也是一個土生土長的屯門人如何保存舊屯門文化，再走向國際的故事。 攝影：鄭子峰

陳嘉輝是土生土長屯門人，自小在藍地長大，媽媽是藍地新村原居民。（鄭子峰攝）

43歲的陳嘉輝與天后誕淵源早種，陳的祖家在屯門藍地新村，他自小混在藍地新村新德堂花炮會，一邊聽著送石油氣的老師傅說天后故事，一邊玩著龍獅成長。相傳天后娘娘本名林默，來自福建莆田，自小精通天文地理，具神力治病者，守護漁民、農民避過風險，甚至帶來幸運。

屯門有三個天后廟，分別為屯門公園對面的后角天后廟，三聖墟的青山三洲媽廟及沙洲天后宮。只有后角天后誕於農歷三月廿三日舉行，屯門義聯堂花炮會近日便於新墟街市外置花炮賀誕。（鄭子峰攝）

祖輩為藍地小商戶 自組花炮會祭神

在屯門仍未變成新市鎮前，不少漁民、農夫和商戶都寄望天后娘娘。陳嘉輝的爺爺、嫲嫲在藍地經營冰室，他們篤信天后，更與商戶自組「恆豐堂花炮會」。每年天后寶誕一行30多人乘船、乘大巴，遠赴淺水灣祭神，祈求風調雨順，家宅平安。花炮會於不少城市人是個陌生的概念，卻是上一代屯門人的共同回憶。陳嘉輝指，「藍地附近都係農田，種田又好，漁民又好，生意又好，都要睇天搵食」 。

陳嘉輝（右）祖輩一直供奉天后，他亦繼承爺爺、嫲嫲的「恆豐堂花炮會」延續傳統。旁為他遠赴新加坡拜師習藝的易榮源師父。（鄭子峰攝）

據《香港天后廟探究》一書中推算，香港約有350座天后廟。有天后廟的地方都會慶祝天后誕，不過，各處鄉處各處例，各地的天后誕慶祭略有不同，如元朗大樹下天后誕會舉行大型巡遊，蒲台島會舉行傳統「搶花炮」儀式。花炮是由長紅、幅鼠、帆船等寓意吉祥紮成的大型紙紮品，以配合天后誕的搶花炮儀式。最初用爆竹把代表花炮的物件（如木片等）射上半空，再由花炮會員去搶，決定天后像那一年歸誰家供奉（坐炮）。後因常演變成暴力衝突，現已改為用擲杯或抽籤方式決定。

陳師傅與其他屯門花炮會關係友好，受訪當日他又帶記者參觀義聯堂的花炮。義聯堂的花炮近三層樓高，已連續十年在天后誕花炮比賽中奪冠。當日陳仲明師傅徒手爬上花炮頂佈置。（鄭子峰攝）

每年大人祭神，圍村小孩卻為賀誕的舞獅著迷。「每年就係等天后誕前舞獅、打鼓，一年一次，比新年更興奮」，陳嘉輝說兒時圍村小孩只能玩舞獅、彈波子，「讀書時期每日都等緊天后寶誕，請假都要去」。

陳嘉輝自小目睹天后儀式，長大後更拜師學舞龍獅。上月，香港首富李嘉誠籌建的慈山寺佛教博物館開幕，他的龍獅隊亦在旁表演。（鄭子峰攝）

+ 4 + 3 + 2

逾2,000學生 入室弟子過百

因為對龍獅的興趣，陳嘉輝長大後更拜師學舞龍獅。他赴新加坡向夜光龍第二代傳人易榮源學舞龍獅。其後，他接手家族的茶餐廳餐飲業務，亦不忘抽空到中小大學、青少年中心教下一代舞龍獅。他膝下學生逾2,000人，入室弟子近100，弟子遍佈各階層，包括漁販、中學生、貨車司機、紀律部隊、財金界人士等等。

武館正中的「義」字由陳嘉輝的姐姐親題，陳師傅說「義」代表關二哥精神。天后娘娘則安坐在關公旁。（鄭子峰攝）

義氣行先，冇義氣咩都唔使講。 陳嘉輝，香港陳嘉輝龍獅總會創辦人

到警局保釋學生 助徒弟回正軌

如今，他的武館紮根在屯門河旁的工業區。武館正中央，放有姐姐為佢題的一個「義」字。陳嘉輝說，仁愛義忠信，「義氣行先，冇義氣咩都唔使講」。義是對徒弟、朋友有事，盡所能協助。徒弟喊一聲「師父」，是師也是父。他視之為責任，一邊教徒弟舞獅，一邊手把手教他們做人。學生軼學，他安排徒弟仔到自己的茶餐廳邊學邊做；半夜接到電話，他跑到警局保釋學生。旁人口中的「不良少年」，在陳嘉輝眼中僅是「曳嘅衰仔」。

武館則像龍獅少年的家，孩子在武館一臉安心。（鄭子峰攝）

遇上有潛力的弟子，陳嘉輝更留他們在武館任教練，教小師弟妹學基本功。「佢哋可能讀書冇咁叻，咪嚟幫手，做教練教獅」。多年來，他甚至帶著徒弟走出國際，到世界各地參與大型比賽，推廣傳統文化。2011年，陳嘉輝龍獅團便曾在新加坡贏得聖淘沙名勝世界國際舞獅錦標賽冠軍。

陳師傅親授的不止手藝，更是帶著徒弟成長，走到世界各地出賽。（鄭子峰攝）

製成「大金龍」 巡遊派用場

不過，他希望傳承的遠遠不止是舞獅文化。15年前，他從長輩手中接手爺爺嫲嫲創立花炮會，「咁有個花炮會冇理由淨係拜神，自己有能力舞獅就玩好個會佢」。於是，信佛、拜關公的他延續家人的天后信仰，又帶著武館子弟龍獅隊走入屯門后角天后誕的巡遊隊伍。每年正月十五後，陳館開始訂製花炮、獅頭，天后誕前忙過不停，他更邀請師父易榮源從新加坡抵港當顧問。今年他與弟子合力製成「大金龍」，打算周六巡遊當日用上。

大金龍連綿數十米，陳嘉輝與徒弟連日冒暑趕製。（鄭子峰攝）

有人好奇問，我會覺得只有屯門人先知道，解釋畀人知自己都覺得自豪 陳嘉輝，香港陳嘉輝龍獅總會創辦人

以生為屯門人為豪

「做開就做，真係冇得解釋，因為傳承，因為延續，就係呢兩個字」，信天后於陳嘉輝與其說是迷信，不如說是傳承文化。「呢啲嘢未發展V City已經有，但係好多人唔知」。他相信只要堅持每年傳承下去，就有機會讓多一個城市人了解。

曾有旁人聽畢屯門天后誕的故事後十分高興，更問陳嘉輝來年能否一起參加。「有人好奇問，我會覺得只有屯門人先知道，解釋畀人知自己都覺得自豪」，土生土長的屯門人如是說。