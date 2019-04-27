【天后誕・屯門】小商販組花炮會繫半生友誼　屯門新墟中佬的浪漫

每逢農曆3月23日天后誕正日，香港各區都有不同慶祝儀式。午間，屯門亦有大型天后誕巡遊，30多個花炮會持花炮、舞龍獅，沿屯門鄉事會路巡遊至屯門河側的天后廟。全屯門最大的花炮，連日來擱在新墟街市旁的小巷，吸引大批街坊圍觀、上香。眾人埋首於后角天后誕，從派平安福袋到30壯漢抬花牌，背後原來是一群商戶、小販出錢出力半世紀的友誼。后角天后誕見證著屯門百年興衰，連繫著屯門街坊。

義聯堂花炮會主席吳貴滿（中）連月來忙於籌備屯門后角天后誕。（曾雪雯攝）

義聯堂花炮會派近千個福袋

早上約九時半，新墟街市旁的仁愛堂公園排滿長長的人龍，等待領取平安福袋。近千個福袋由紮根屯門半世紀的「義聯堂花炮會」集資而來。義聯堂花炮會主席吳貴滿指，花炮會最初屯門新墟街市商戶、小販組成，每年透過競投花炮、籌款、商戶捐助維持運作。

義聯堂花炮會主要由屯門商戶、小販組成，天后誕當日他們便到新墟商戶間舞獅。（曾雪雯攝）

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「可以由零做一件事」

吳貴滿的媽媽就是其中一名開山元老。當年，屯門仍未填海，屯門市中心廣場仍是海灣。吳貴滿的媽媽原是水上人，在鹿苑酒家、長城戲院（今新墟街市一帶）附近的墟市賣魚。由於商戶、墟市小販都依仗天氣，大伙就組成花炮會供奉天后。吳貴滿自11歲起，每逢天后誕便抬天后像（鏡屏）巡遊，從天后像到花炮會，一抬就抬了半生。「最鍾意氣氛，同埋自己可以由零做一件事有滿足感，而且求完心安理得。」

全屯門最大的花炮，連日來擱在新墟街市旁的小巷。（資料圖片／鄭子峰攝）

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花炮背後有位七旬「美術指導」

這群商戶、墟市小販每年花上四、五萬元，製造近三層樓高的花炮。他們會特意加上生薑、花盤、吊錢、富貴竹，讓訂製回來的花炮充滿生氣。堂內元老級人馬、71歲陳仲明便是他們的美術指導。陳仲明家住屯門逾60年，他笑言未夠20歲就開始玩花炮，起初幫手，漸漸便因為興趣為花炮「化妝」。

花炮樓高三層，陳仲明便活用紮棚30年的經驗，一層加生薑，另一層加香燭。如今年屆71歲的他，仍會徒手爬上花炮，親手為頂部吉祥物「福鼠」懸上「金錢」，後輩都稱他為「蜘蛛俠」。

陳仲明今年七十有一，但在花炮矯健如飛，親手為頂部吉祥物「福鼠」懸上「金錢」。（資料圖片／鄭子峰攝）

海岸被填變屯門河

60多年來，陳仲明見證屯門天后誕變遷。他慨嘆，「以前真係好興旺，依家得返個尾數」，以前后角天后廟臨海而建，如今天后廟前被填成屯門河，連往日搶花炮的傳統亦因安全問題轉變成「抽籤」。就連當日玩花炮的好友、拜天后的善信亦漸離世，只有71歲的他仍為後輩攀上花炮化妝。「好難得有咁多朋友一齊玩，都想有人維繫呢個傳統」。當魚販的他樂於以裝飾花炮消磨時間，亦因為他的努力，義聯堂至今奪得十屆屯門天后誕花炮設計冠軍。

義聯堂近30人合力推動大型花炮，擦身而過的途人都不解這群中佬的情誼。（曾雪雯攝）

發展新市鎮 「摧毀」花炮會

上一輩漸退場，下一輩接棒。近二十年，義聯堂都是由吳貴滿掌舵義聯堂，50多歲的他見證屯門數十年發展。他指，兒時屯門花炮會多達130多個，目前僅餘30多個。背後不只上一代元老相繼離開，更與屯門發展遷拆有關。「後來發展屯門區，啲村搬、遷拆，好多會都冇做」。正如吳貴滿的舊居新發村，如今已拆卸改建成屯門西鐵站。舊屯門遷拆，拆掉原有的社區網絡，但幸好每年仍有一群屯門舊街坊和創會元老會在下班後趕回屯門，讓義聯堂不致凋零。

旁人不理解花炮會的浪漫，常把花炮會與黑社會畫上等號。（資料圖片／鄭子峰攝）

常誤會花炮會為黑社會

不過，旁人不理解花炮會的浪漫，常誤會花炮會為黑社會。吳貴滿的太太起初也不明白丈夫何以為花炮會出錢出力，吳貴滿笑言，「初初結婚，太太擔心我辛苦，仲辛苦過返工，後來佢都畀我感化咗」。後來，太太眼見丈夫熱誠，又親身感受獨特的賀誕文化，漸漸理解丈夫，並幫手整理文書工作。

貴滿幼女Hidia（左二）昨日坐在花炮前，用身體穩著花炮。（曾雪雯攝）

而兩人的下一代亦受兩人薰陶。每逢天后誕，兩名女兒亦會來當義工，若天后誕遇上平日，她們更會向學校請事假。是日天后誕，吳貴滿幼女Hidia亦拿起銅鑼隨義聯堂獅隊鑽入小巷，為新墟商戶帶來祝福。第三代屯門人Hidia笑言天后誕很好玩，「最鍾意個氣氛，全部人合力做一件事好開心」。原來兩代人喜歡天后誕也無關神力，而是趣味與回憶。