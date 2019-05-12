【隱世老兵】96歲傳奇少校　12歲參軍　退役成邵氏女星：顛簸知足

第二次世界大戰期間， 曾有一批批女兵奔赴戰場。現年96歲的國民黨女兵吳瑋是其中之一。「吳瑋」是她在邵氏改的名字。她12歲參軍，旁人叫她本名吳斌；戰後，她到香港邵氏拍電影，公司叫她吳瑋。 傳奇女兵一生由「二戰國軍女兵」與「邵氏影星」貫穿，也包含已故中校丈夫鬱鬱不得志的一生。如今，96歲的她都把傳奇藏於屋內，閒時到長者中心唱歌，「我呢輩子苦都受夠，𠵱家邊度開心，邊度好玩我就去。」 攝影：羅國輝

吳瑋一生機靈幽默，受訪當日拿著得來不易的勳章，笑說：「唉呀，這個一毛錢都不值。」

戰時逃難 12歲謊報年紀參軍求生

吳瑋一生機靈，旁人常說她滑頭。吳瑋12歲那年遇上七七事變，學校停課，孩子們都是躲著炮火避難。「避難的時候都要找一碗飯吃嘛」，她逐與同學謊報年齡考入湖北省戰地幹部訓練團。銷煙鎖國的年代，參軍換來一碗糙米飯，「吃下去，拉出來還是那個米，哈哈哈，都不消化」。少女吃著吃著就從軍校畢業成了中尉。

當年倉皇逃難，舊照片大多都帶掉失。只剩下這張與其他安徽省宣傳大隊的女生在山區的合照。

軍校畢業後，16歲少女被派往安徽省大別山山野，默默支撐二戰時國軍的安徽戰區。平日，少女負責戰時政治宣傳工作，唱歌、演話劇、教平民「三民主義」；遇上日軍投彈、開戰，她們就得送平民到防空洞，再趕到前線搶救傷兵。每當部隊赴前線打仗，傷兵亡者橫卧路上，「那個時代缺乏物資，很苦呀，我們不是護士就給他們洗傷口，望著很多人就這樣死掉」。平日唱歌勞軍的少女就拖著瀕死傷兵，在荒亂中尋找軍醫急救。旁人口中的二戰，少女都是在安徽的山野中度過。

吳瑋爸爸和兄長都是軍人。16歲那年，爸爸四出尋找參軍的她。重聚十日後，爸爸在回程時被日軍殺死。戰後，吳瑋曾到日本買賣黃金，「我就是要賺光日本人的錢」。

舞會與中校辯女兵角色結緣

當年，政治宣傳兵需到軍隊做訓練員，一個連一百人就有一個訓練員。由於當年男女兵崗位各異，即使官階相同，女兵受的尊重亦遠較男兵低。「我奇怪大家都是軍人，但有時男兵見到女兵都不敬禮，他們覺得污辱，『我是男人給你們敬禮？』但是你要跟他客氣，他才會理你」。

1948年，30歲的白建安（前排右）與22歲的吳瑋（前排左）相愛一年後，於南京參加軍團結婚。她說，當時他們曾與150多對新人一起結婚。

戰後，她在舞會上與白建安中校討論起男軍拒向女軍官敬禮的問題。白建安認同。在和平年代的舞會討論男女兵禮儀，兩人認為很有意義，就此相愛。白建安天天帶她到重慶、上海都遊玩。「我認識他的時候最風光」，吳瑋說。她的丈夫白建安20多歲就成了炮兵營長，手下曾有500、600名兵，更曾因發明「炮上射擊計算盤」計算炮彈射程時間而獲勳章表揚。然而，兩人安穩命運卻因國共內戰旋即逆轉。

吳瑋當年逃出共軍俘虜營，沿途見盡家散人亡與棄嬰，「當年真係好殘酷」。

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話劇演技救丈夫逃出共軍俘虜營

國共內戰後期，國軍節節敗退。吳瑋夫妻曾三度被俘，最後一次是廣西之役後，兩人被共軍俘虜，關在南寧俘虜營。富有演出經驗的吳瑋決定裝病帶丈夫逃走。當時吳瑋剛巧咳嗽，就裝肺病要求到醫院治病。她再自行逃到更遠的私人流產所留醫，趁機帶著丈夫裝成平民離開。沿途，有媽媽分身乏術，拋下四個孩子離開，也有孩子渡河時被沖走，「誰都顧不了誰，不應死的孩子都死掉」。兩人就這樣看盡逃亡的悲劇，默默從南寧一直逃往香港。

旁人稱她為「抗日美雄」，但戰後，國軍夫婦如他倆更是被時代弄得兩邊不是人。「我是不服氣呀，所以我在台灣也很不開心。他還歧視我們被俘，覺得我們投降。不投降不行，你不沒飯，你沒有那麼偉大去自殺？對不對，我憑什麼自殺，我又沒做過壞事。」

入邵氏當自由身演員 專演綠葉養家

來港後，吳瑋不忍丈夫靠苦力維生，逐跑到邵氏當演員。當時，合約演員月薪300元，精明如她決定當自由身演員隨意接戲賺錢養家。未滿25歲的她則專演老太太、工人等配角，「你做主角每個人都搶，我做老太婆戲多，我沒關係」，結果月賺800塊錢，比合約演員多近倍。當年生活無憂，但她又不忍丈夫從此仕途中斷，故又隨夫赴台灣發展。

「他們說吳斌、吳斌，發通告不知道我是男還是女。那時候我就把名改成吳瑋，像女的樣子。」當年吳瑋20多歲便當老婆婆角色，她笑言自己臉大能駕馭角色。

不忍夫埋沒軍事才能 赴台發展卻被視為共諜

鉅料，兩人赴台後生活卻是在香港更苦。上世紀50、60年代，兩峽關係緊張，內戰後銷煙未散。兩人曾被共軍俘虜被視為「共諜」，抗戰中校從此被軍方拒諸門外。

吳瑋說丈夫風光時把她視為寶貝，落難時自己有人脈就換她照顧丈夫。她常婉惜丈夫的命不好，當年白建安曾是前中華民國國防部長白崇禧愛將之一， 不少人誤以為兩人是一家人。白崇禧又是著名文學家白先勇的父親。

丈夫曾是白崇禧愛將 回台被派修築橫貫公路

「你過去在國民黨當再大的官，被俘虜過就永不錄用」。白建安曾是白崇禧上將的愛將，為廣西軍唯一的湖南中校；戰後白建安卻僅能任國軍退役官兵輔導委員會工務組工務員，被派往修築花蓮橫貫公路；而女演員亦只能在家養雞，幫補家計。每當提起台灣的十年，備受歧視，吳瑋仍不服氣。「他們沒被俘虜過了不起，我們在前方打，他們就跑了，我說每人都像你們這樣的話，國民黨早就垮掉」。

吳瑋至今仍是國民黨黨員，雖常鬧國民黨從沒照顧老兵，但家中最上方仍放有蔣介石、宋美齡合照，甚至國民黨前主席馬美九的照片。她說，「馬美九父母我們都認識的嘛。」

返港回歸邵氏 演《鐵扇公主》、《香江花月夜》

落泊的兩人最終在台灣守了十年，至千金散盡，為了孩子她才決定回香港。吳瑋不忍丈夫再受折磨，「我說你不要做，我攢錢，夫妻是同林鳥嘛，誰有能力誰幫忙」。1965年，吳瑋回到香港再度當起邵氏演員，並當綠葉決心養起一頭家。《儒俠》、《鐵扇公主》、《香江花月夜》不少邵氏電影都能找到她的影子。即使拍電影要做24小時，她坦言比調景嶺的國民黨遺民幸運，「好多國民黨夫婦比我們可憐，一日只吃兩餐」。

家中大廳有不少邵氏照片，吳瑋說回到香港後，憑邵氏1080元薪水與員工宿舍養活一家。

在台歲月被質疑是「共匪」十年

儘然前軍官太太看開，中校為此鬱鬱不得志。吳瑋嘆，「最苦的不是生活，是心靈、精神」。當年白建安在台灣被質疑是「共匪」十年，縱然回港亦常感焦慮，終日懷疑自己被國民黨特務跟蹤。夜夜跟枕邊人說懷疑遭人跟蹤，「軍隊有很多這種人」，吳瑋說。「政治鬥爭很殘酷，當年很多人被冤枉，被逼瘋也有」。直至兩人在九龍開起偉麗車花廠和製衣廠，丈夫成了廠長，專注工作後，情況始有好轉。

老伴先走一步，她笑言在加拿大買了一塊地，原打算供兩人合葬，「他死了十多年，我還不死，一邊空著」。

車花廠、製衣廠大火 獲賠巨款

1985年，兩人合力經營的車花廠和製衣廠大火，獲保險公司賠巨款。適逢香港九七大限在即，吳瑋和丈夫隨移民潮遷到加拿大生活。性格外向的吳瑋又耐不著空閒，在加拿大辦老人協會，與加拿大的華人再度唱起歌來，安享晚年。至於1991年，白建安離世，相守一生的吳瑋厚葬老伴後，輾轉回到香港。她笑言住加拿大要學法文太辛苦，兒子又常四出公幹。她決定回到朋友滿城的香港，與女兒一起生活。

來了又去，她最後回到朋友滿城的香港，與女兒一起生活。

「一生顛簸，都知足」

「我呢輩子苦都受夠，𠵱家邊度開心，邊度好玩我就去。」年屆96歲吳瑋婆婆隱居於新界一套房子。居所附近的人都稱她為「白婆婆」， 星期一、三、五打太極，二、四、六到長者中心唱歌，她說中心的長者都愛聽她唱歌。「我一生顛簸，現在這樣很不錯了，都知足」。在她最後的和平年代裡，她看著費玉清的卡拉OK，唱著《忘不了》。