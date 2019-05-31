【西營盤變幻時】港鐵站通車四年　吉舖普查　酒吧食肆大遷徙

2015年港鐵西營盤站啟用，一下子將充滿舊城風貌的地區加速發展——街坊小店減少，換來酒吧、西餐廳等高消費店舖外，還有不少吉舖。 2017年，長春社文化古蹟資源中心於西營盤進行一次街舖調查，紀錄2015年1月至2017年期間，皇后大道西至高街的街舖變化。調查發現，區內728間店舖，空置率達14.8 至16.6%，約有108至122間吉舖。 今年5月，記者到西營盤第一街至高街統計，共有45間吉舖，高街的空置率約有一成。於西營盤生活多年的張啟昕坦言，「酒吧或西餐廳未必跟港鐵有直接關係，但吉舖則一定有關。」

張啟昕笑說幸好西營盤還有街坊小店，讓她午飯時有不同的選擇。

年約30歲的張啟昕，從小於西半山西摩道居住，中學時在西營盤就讀，當時區內店舖大多是民生小店，如車房、洗衣或文具店。那年代的西營盤沒甚娛樂，大多於橫街小店吃午餐，或是到中山紀念公園 (西區體育館) 上體育課。

西營盤於中學生而言，是沉悶老區；張啟昕中學時代多到銅鑼灣閒逛，但她於2013年從台灣修畢大學回港，驟然發現當區小店逐漸減少，換來了西餐、酒吧等高級食肆。「小店的種類跟現在差不多，但數目相差甚遠。」她以文具店舉例，一條街有數間文具舖，但現在或要走遍數條街才有一間。

一連數間酒吧及西餐廳置於高街中段位置，張啟昕說每兩年就會轉手一次，反映人流不如預期。

小蘇豪誕於港鐵來臨前

2015年，港鐵西營盤站正式通車，猶如將舊住宅區跟都市步伐連接起來，但張啟昕明言，西營盤早於港鐵開通前兩三年已起變化。「通車前幾年，我記得高街還有較多車房，有琴行、補習社，但真的沒有了。」

根據長春社資料，1980年代，汽車維修行業於高街成行成市，一條街有20間車房，2015年1月有8間，但2017年3月已只得5間。記者於本月上旬到高街調查，發現車房數量有上升趨勢，有11間。

儘管車房的數目上升，但張啟昕認為，高街的西餐廳或酒吧比例過高是不爭的事實。整條高街的街舖數目有83間，而現時有22間為西餐廳及酒吧，佔整體26%。「東邊街街尾還有車房，另一端差不多全都是食肆。」記者現場所見，車房主要集中在高街頭尾位置，即分別近東邊街及西邊街兩端，中段位置則差不多全是西餐廳或酒吧。張啟昕曾翻查酒牌局資料，發現首批西餐廳及酒吧大約於2013年進駐，正是「正街扶手電梯」啟用的時間。「聽街坊說，因為中環蘇豪區加租幅度太厲害，有些就開始遷移到西營盤，當頭一兩間進來後，就會吸引到其他同行進駐。」

按記者於五月實測統計，由第一街至高街當中，吉舖最密集的為第二街，共有14間。

港鐵站啟用 吉舖漸湧現

西營盤為住宅區，街坊民生小店換成大量高級餐廳或酒吧，根本難以對應當區居民的需要，結果換來不段易手的餐廳及吉舖。記者隨張啟昕於高街走到正街附近，她沿途不斷呢喃著：「這間之前又不同了，餐廳或酒吧做唔住，約兩年就轉一次，有些則是集團經營，當這個做不來的時候就換別的牌子。」

按2016年中期人口統計，西營盤有1.4萬人居住，年齡中位數為47.6，60歲以上人口約有三成；非華人居民佔7.5%。

張啟昕嘆西營盤自港鐵通車前兩年，街道的面貌已逐漸改變。

根據長春社統計，2017年3月由正街至高街共十條街道中，共有121間吉舖，而第一街的店舖空置率最高，有25.5%；記者於5月查看第一街至高街共四條街道，共有45間吉舖，當中第二街的吉舖最為密集，共有14間。

由2012年起，西營盤的面貌漸漸改變，高消費食肆大量進駐；港鐵於2015年通車後，理應吸引更多同類型食肆，可是換來了一間間吉鋪。「我覺得吉舖的出現可以說完全跟港鐵有關，因為大家均期望地鐵開通後帶人進來，但沒有想過是帶走人流。」張啟昕說。

「寧願變吉舖都不降價。」

她解釋，港鐵站的出現影響街坊出行的動線。她說以往會經薄扶林道坐巴士，現在只會直接走進往港鐵站，較少花時間於街道上。「以前出銅鑼灣要半小時，現在坐港鐵幾分鐘就到，年青一輩當然會離開。」她續說，西營盤本來只是住宅區，酒吧、西餐廳進駐削減了當區的多樣化，加上港鐵通車後減省出行時間，所以街坊寧願到其他地區消費。

港鐵開通後，吉舖逐漸湧現，張啟昕認為港鐵站出現令到街坊的出行動線改變，減少在街上逗留的時間。

當區居民外出消費，外來遊客僅於假日來訪，經營者難以應付租金開支。據美聯工商鋪資料，

2012年高街舖租約為每平方呎28元，當港鐵於2015年通車時，同街舖租已升至每平方呎47元至63元，升幅為67% 至125%。即使過去數年吉舖陸續出現，但今年呎價仍未有大幅回落，約每平方呎45元。按交易次數計算，2015年首半年（1月至6月）於高街有7宗買賣或租出交易，而今年首半年內只得一宗。「業主寧願吉住間舖，都不會減租，因為一減就會影響整條街，還有影響本身物業的估價。」張啟昕說。

居住的地方逐漸變樣，張啟昕坦言情況難以避免，「香港是市場主導，當有天酒吧餐廳減少，迎合文青的咖啡店或會愈開多，希望（餐店）能帶有社會責任，例如推廣素食，這已經很好了。」