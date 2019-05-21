一場18年實驗　中大女工合作社面臨續約：為何容不下小小地方？

由基層婦女組成的中大女工合作社，尤如在商業社會進行一場不是以利潤為先的經濟實驗。 社員之間沒有一位老闆，人人都持有「股本」，共同決定業務大小事。她們可以以家庭需求決定工作時間，可以隨時請假。她們又會為社會議題籌款，到外地與其他合作社交流。 一間沒有老闆的「店舖」，經歷了三次續約，至今屹立中文大學18年。今年，合作社再一次面對公開競投危機，社員們又一次不安與焦躁。她們問：「點解學校咁大地方，唔容許團體搞下咁細嘅合作社？其實大財團出面大把地方可以用。」 攝影：鄧倩螢

「喂，你唔好咁大聲，我講緊嘢呀！」平均年齡60歲的社員姐姐們，仍然中氣十足，聲如洪鐘，日常工作間，你一言我又一語，吵吵鬧鬧。「我哋係耆英合作社。」

女工合作社目前共有八位社員，其中六位年過六十歲，她們都是基層婦女，彼此間沒有一位老闆，因為大家也是老闆，也是員工。「人人公平公正，冇階級、經理、職位之分。」

合作社位於中大范克廉樓地庫，鄰近游泳池。

合作社內售賣二三十款小食，最受師生歡迎是撈麵。

工廠北移造就了她們

64歲的惠儀是合作社的「元老」，由一開始已加入。她過往從事製衣業，為一間公司效力26年，主力負責「挑裙腳」，部門只有她一人，做不完的工作只能加班繼續做。80年代，她的年薪最多可高達17萬元，比寫字樓文書工作還要高薪。但她說老闆會看輕工友，態度不好，「老細唔當我哋係人。」

後來工序北移內地，工廠無力營運生產，僱主竟剋扣她的工資。「以前冇最低工資，（人工）斷件計，做到一件衫就有錢，做唔到就冇錢，打咗卡返工、放工，只知你有返工，但冇人工。」

她向勞工署追討欠薪，最後在壓力下，與公司負責人和解。「佢應該賠十幾萬，但最終只係象徵式賠四萬。因為佢話佢有律師團隊，話我哋輸咗就要賠堂費，我哋唔識嘢，就畀佢嚇到。」

惠儀今年64歲，是建立合作社元老，剛開始時成為社員時她才26歲。

自負盈虧的合作社

2001年，她在朋友介紹下，認識了在工廠附近的婦女勞工協會（下稱女工會）。當時協會指中文大學學生會留影服務有工作空缺，她便打算「學下嘢」，未有想過一留下來便到現在。

同年9月，中大裝修范克廉樓地庫，預留位置開設便利店，並計劃邀請連鎖經營者。但當時學生會游說校方訂立有利民間團體的招標條件，建議並獲通過，最終由女工會成功入標。

女工會招募了很多因為經濟轉型而失業的婦女，主持工作坊，成立合作社。 當時有十多位婦女本有意加入，後來得知合作社工作要自負盈虧，非一般「打工仔」，便有人打退堂鼓。最終由九位當年仍是中年的婦女，籌務二十萬資金，於2011年11月開業。

人人都是老闆反更大壓力

一般企業運作分為多個部門、不同層級，每個員工只需專注自己工作，各自推動生產齒輪，個人意識並不重要。「唔洗動腦筋，人哋叫你做乜就做乜，唔洗諗啲乜。」惠儀說。

但合作社不是一間商店，而是以「合作社」經濟模式營運。成功加入的社員先要交2,000元「股本」，成為老闆，並親自參與每個工作流程。不論處理文書、清潔勞動、處理食材、煮食、構思小食花款、入貨，統統都要熟悉。全體社員每月初更要舉行一次會議，共同決策工作業務，自負盈虧。「唔同打工仔，有咩都要揹上身。」

這一份自主，對社員而言，有時比體力勞動更累，形成壓力。因為「社工」彼此間要互相磨合。另一位社員煥英說：「出面做嘢只係需要顧住老細一個意見，呢到唔係喎，因為個個都係老細。點樣實行（工作），大家要溝通，達成共識。」

不過，加入的社員們始終認同這份自主，因為可以讓她們發揮所長。「出面只可以做好自己本分，但呢度除咗做好自己本分，都可以有自己嘅構思，有好嘅計仔就講出來。」惠儀說。

社員會輪流擔任統籌，負責編定每周更表。

非一般的工作時間

當年令惠儀加入另一原因，是因為合作社的工作自由度，能讓她照顧年幼兒子。「以前係工廠做，個仔都畀人湊，畀五千蚊人哋，拎返屋企日夜湊仔。來到呢度（合作社），就唔洗畀人湊，可以自己搞掂哂。佢返學我返工，佢放學我就接佢放學。」

在一般商店，編更的工作由上級處理，有要事時請假並不容易。但在合作社，社員會輪流擔任統籌，負責編定每周更表。社員之間會互相協商，除了確保有足夠人手當值，亦會遷就各人生活安排，配合家庭需要。如社工有急事不能準時上班、或需請假，亦會幫忙配合，「屋企有急事打返來就得，你唔要錢咋嘛，但係出面，唔要錢都放唔到假。」

合作社也沒有固定月薪，上班日數視乎生意調整，社員一般上班八個半小時，以時薪計算，同時享有年假等福利。惠儀未有未有透露現時薪金水平，但強調比最低工資高，而且有年度調整。

在合作社，沒有人是老闆，因為人人都是老闆。

除了做生意 她們還參加社運

合作社毗鄰游泳池，門外有數張枱櫈，是不少學生轉堂、下課後的「填肚」地方。二三十款小吃，如撈麵、茶葉蛋、糖水等等，分量多，價錢相宜，不少是社員用心即場煮成。不了解的學生，可能以為這只是一間普通小賣店、士多，其實合作社18年來亦在校園外積極參與社會事務。

2007年，她們到觀塘設街站、派傳單，聲援被地產商新鴻基外判剝削的清潔工。2008年紮鐵工潮，她們舉行義賣，將一天營養額全數捐贈，支持工友爭取權益。2009年，中大外判油漆工因工死亡，合作社為家屬義賣籌款。2014年，參與佔中中環的「商討日」，又為佔領運動籌款。近年，社員們又到過南韓、台灣、內地合作社交流，學習當地的合作社實踐。

第四次公開招標 盼能成功續約

作為本港第一間經漁濃處註冊的職工有限合作社，中大女工合作社曾經啟發了其他大專院校的合作社實驗。先後有民間團體在香港大學、嶺南大學、城市大學、理工大學等等承辦合作社，可惜，近年都相繼結業。

每五年續租一次的中大女工合作社，接下來亦要面對第四次公開招標。2006年，陳健民教授與校方力爭續約，並提出計分方案，女工會僅以一分之差成功續約。2014年，中大學生會、學生報及基層關注組等，收集3000個支持合作社的學生聯署，最後續約成功。今年招標，可有信心？

她們在合作社工作多年，珍容如果合作社有生命，「18年小朋友都變咗大人。」」

惠儀表示，每次續約便會很緊張，感覺近年學生不太熱情，不太支持基層「小店」，「依家啲學生比較現實啲，比較追求時尚，希望有時尚嘢食入中大，好方便就食到。」

在中大18年開業，合作社與師生關係不錯，有舊生會特意邀請女工社員們出席婚禮。惠儀坦言對中大有感情，希望成功續約。「點解學校咁大地方，唔容許團體搞下咁細嘅合作社？其實大財團出面大把地方可以用……做咗18年，好多人都知道中大有合作社，非常成功，如果唔能夠繼續承傳落去，學校覺唔覺得失敗呢？」