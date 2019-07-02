【向歧視說不‧三】假如你是愛滋寶寶…

有人曾說過，「我愛你」三個字是人生中最難說出口的話，但社會的誤解、恐慌和歧視，卻令「愛滋病」成為感染者最難說出口的三個字。他們不敢向知己好友，甚至家人伴侶透露自己的病情，只能獨自面對疾病和未知的未來，部分感染者更內化社會對他們的負面標籤，無法接納自己的身份。 多一份認識，少一份歧視，是讓感染者走出陰霾，積極面對人生的重點。來到【向歧視說不】系列最後一篇文章，讓我們聽聽母嬰傳播感染者在成長路上的經歷與掙扎，踏出擁抱他們的第一步。

請支持關顧及預防愛滋病的服務

今年22歲的Amy（化名），一出生便感染了愛滋病病毒，是愛滋寧養服務協會其中一個母嬰傳播感染的個案。(愛滋寧養服務協會提供)

感染者的自白：升中前的那個暑假

我係Amy，今年22歲，係一個一出世就感染到愛滋病病毒嘅女仔。由細到大，日日都要食藥，好辛苦… Amy（化名），愛滋病病毒感染者

我大約在12歲時知道自己是愛滋病病毒感染者，當時是升中前的暑假。還記得，那天去中心之前，媽媽說愛滋寧養服務協會的姑娘將會向我講解有關我罹患的疾病。當時有些緊張及興奮，因為很快就知道一直在心中的疑問。我從小到大每天都要食藥，好辛苦。每次覆診都會問醫生為何自己要每天食藥，他只說我患有一個暫時未能完全醫治的疾病，要靠藥物控制，並表示待我長大後，會跟我詳細解釋。

那天，姑娘告知我身體內有一種名為愛滋病的病毒，並表示因為媽媽懷孕前不知道自己受感染，所以就傳染了給我。姑娘亦教我，如果同學或其他人問我為何要食藥時，可以怎樣回應及保護自己私隱。

或許，當時年紀還小，得悉感染愛滋病病毒後，我並沒有太大感覺，只知道必須乖乖食藥，以免罹患其他嚴重的疾病。但長大後，每當電視劇集或有人提及愛滋病，總會聽到「都係啲『唔三唔四』嘅人先會感染到」的說話，心裡真的很難受。我會不斷問自己是否別人口中「唔三唔四」的人，更擔心同學、朋友知道自己是感染者後，會疏遠自己，甚或把我的病況一傳十、十傳百地傳開去。

感染者的自白：大學認識的他

既擔心其他人知道自己感染者嘅身份，亦唔知點樣面對伴侶，同埋會憂慮日後生育嘅問題，令我覺得好大壓力… Amy（化名），愛滋病病毒感染者

大學一年級時，我遇到一個很喜歡的人，彼此有很多話題，對方亦主動表示希望與我發展。當時心情很矛盾，雖然很喜歡對方，但亦對如何向他坦白自己的病情感到非常憂慮，更擔心如果有性行為，可能會將病毒傳染給他。雖然最後我們在一起只有半年便分開了，而我亦沒有向他坦白自己的病情，但過程中，協會姑娘給予了不少意見，亦與我分析向對方坦白病況的利害，給予我心靈上的支持。

我很感激協會姑娘一直陪伴我成長，尤其是長大後既擔心其他人知道自己感染者身份，亦不知如何面對伴侶，以及憂慮日後生育等問題，都令我感到很大壓力，有時想著想著就流下眼淚，更試過因此而失眠。我亦曾覺得媽媽連累了自己，很容易向她發脾氣。幸好，有社工姑娘的幫助，讓我和媽媽可以坦誠溝通、分享彼此的感受，明白到大家都很愛對方。再加上，姑娘會聆聽我對生活的憂慮，並教我一些減壓和多角度思考的方法，令我慢慢找到情緒出口。

Amy（化名）期望完成大學畢業後，可找到自己喜歡的工作，亦希望有一個明白及接納自己的伴侶，與他組織家庭及生兒育女。為此，她會努力照顧好自己的身心靈，以迎接美好的未來。(愛滋寧養服務協會提供)

為感染者提供全面支援

雖然自2001年開始，香港孕婦普遍已接受產前病毒抗體測試，但衞生防護中心近日公佈的數字卻顯示，今年首季不幸出現兩宗母嬰傳播個案，對此，愛滋寧養服務協會項目經理許思柔直言「一宗都嫌多」，「孕婦做測試時，可能處於空窗期，未偵測到愛滋病病毒，亦有機會係喺懷孕中期進行性行為時受到感染，所以協會曾多次建議醫院為孕婦做兩次測試。」

許表示，由於現時藥物效果顯著，大部分感染者接受治療後一個月，已能把病毒降低至不能偵測的水平，因此，即使孕婦在懷孕後期才發現感染愛滋病病毒，只要採取足夠的預防措施，便能把母嬰傳播風險由30%下降至1%。

作為香港唯一提供預防母嬰感染服務的機構，愛滋寧養服務協會自2002年起與醫院人員合作，緊密監察孕婦控制病毒數量的情況，並設24小時緊急求助熱線，讓她們可隨時得到護士的專業支援。同時，協會社工和輔導員亦會跟進孕婦的心理壓力、教授她們育嬰技巧等，以照顧她們的心靈需要。服務開展至今，協會已為39名準媽媽提供預防母嬰感染服務，成功率為100%。

以藥物控制愛滋病病毒數量，並依照醫生建議選取合適的生產方式，是防止母嬰傳播的重要一步。(愛滋寧養服務協會提供)

愛滋寧養服務協會的服務並無政府資助，實有賴公眾支持以繼續預防母嬰感染工作，並維持支援感染者的服務，讓他們能走出污名化的陰霾。請即登入「01心意」支持「請支持關顧及預防愛滋病的服務」計劃，用行動向不幸感染愛滋病的人士送上愛與關懷！您的善款將全數落入「愛滋寧養服務協會」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費， 而此項目更受惠於善款配對計劃，香港01有限公司會配對*相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請即進入「01心意」平台支持啦！越多人響應，就越多人受惠！

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