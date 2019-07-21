粉嶺人的街頭健身樂園　三街坊免費開班凝聚社區　守北區剩餘靜土

每逢星期二、六晚上8時半，在粉嶺樓路遊樂場，你會看見有一大群人在健身，他們是粉嶺的居民，每次都「就地取材」做起健身動作：利用單槓做引體上升，拋身躺在地上做仰臥起坐，直至筋疲力盡才停下。 Wayne、李悠和Mozi是健身群組搞手，他們說，因為有人一起做運動更有動力，所以辦群組請有興趣的街坊一同前來健身。當邀請他們形容粉嶺這個社區時，三人均不約而同地說：「夠靜囉。」剛去兩星期的「光復上水」遊行，有大批市民抗議水貨客騷擾社區安寧，粉嶺能置身事外嗎？他們說，粉嶺近年的確多了藥房，但仍猶如沙漠中的小綠洲，至少在這個街頭健身的遊樂場，還僅存他們響往的寧靜。 攝影：龔嘉盛

網上群組召集街坊健身

有天李悠忽發奇想，不如在網上粉嶺群組召集街坊一起打籃球，但沒有幾人理睬，他再提議相約街頭健身，引起了Wayne的注意。後來街頭花式健身教練Mozi也加入，四月開始，他們開了個網上社交群組，群組取名來得直接，索性叫「粉嶺街頭健身」，歡迎有興趣健身的粉嶺街坊加入。一晚過去，群組增至兩百多人，反應熱烈出乎他們意料之外。

課堂逢星期二、六晚上8時半開始，他們就在粉嶺樓路遊樂場定時守候。

健身課開課，由本來有健身底子的李悠、Wayne及Mozi三人免費指導有興趣健身的街坊。課堂逢星期二、六晚上8時半開始，三人就在粉嶺樓路遊樂場定時守候。夜愈深，一個個下班的街坊陸續趕來：曾任幼稚園老師的Fanny辭去老師穩定職業後，一隻腳踏進科學園做文職工作，化身OL後想運動便過來參一腿；六十多歲的Karen，由女兒先在網上看到群組號召，故介紹母親過來運動；育有兩名兒子的爸爸，想維持身形，又要兼負照顧家庭責任，於是一家四口都來，順便享家庭樂，兩名兒子就在人群旁邊跑跑跳跳，好不快樂。

嫲嫲級健身人馬 一家四口健身當家庭樂

參與健身的街坊年齡可以橫跨一個世代，健身動作會隨能力而調整。這天，他們先由拉單槓做起，每人輪流引體上升，用盡九牛二虎之力，把自己拉上鋼架，能力不及的便在較低鋼架練習。接着一群人在遊樂場裏圍起圓圈，開始做三分鐘的平板支撐，Wayne說：「有媽媽級街坊未必承受到運動強度，不怕髒的話就在地下做sit up（仰臥起坐）或掌上壓。如果我地凝聚了一班對運動都有興趣的人，他們就有動力繼續去玩。他們不是不想做運動，但自己一個做好悶， 一班人一齊就比較開心，要減肥就一齊減。」離三分鐘還有幾十秒，有人不支相繼倒下，直至鬧鐘響起時有年輕女生不禁大叫：「頂唔順啦！」年屆六十有幾的Karen卻堅持到最後，Mozi不禁舉起大拇指：「姐姐好嘢！」

六十多歲的Karen（右一），由女兒先在網上看到群組號召，故介紹母親過來運動。

一個遊樂場三種用途：健身、跳舞、小孩玩耍

「其實也不是教練，只是大家交流。」李悠笑道，最初打算找人來陪自己健身，沒想到最後召集了一大群人。找到了人，接下來要面對找場地問題。近年許多私樓陸續在粉嶺矗立，「帝庭軒」、「瓏山一號」或「逸峯」在十年間相繼落成，人口上升，社區設施卻不見得增加。在第一次健身課前，李悠試過開車找健身場地，發現粉嶺可供健身的場地廖廖可數。他最後找了五個地方，才拍板決定現址，「 只有這裡比較適合。」他們口中的適合，實際上也要與其他人共用一個遊樂場：遊樂場左邊的空地上，有街坊隨音樂起舞、右邊有小孩圍着遊樂滑梯跑跳，他們十人則被夾在中間的健身器材區。一個遊樂場有三種用途，街坊們也逼於無奈。

在他們健身旁邊，有街坊隨音樂起舞。

街頭健身吸引路過街坊駐足

空間不足，有弊也有利。正因街坊的距離如此近，他們因此認識了經過而好奇駐足的街坊，Wayne說：「好多人沿途經過返屋企，也有在旁邊跳舞的大媽，見我們健身駐足觀看良久。」李悠和應：「這件事對他們來說好像好新，為甚麼會突然有一群熱血的後生做這些事？」

問他們，是否感覺為粉嶺帶來了一點凝聚力？李悠及Wayne搖頭笑說：「最初哪有這麼有大志？只是自己真的想做運動，我們只有二、三十人，整個粉嶺卻有5萬多人。以我們這麼微的力量，好難為社區做到甚麼。」

現時這個年代，莫講話樓上樓下，隔離左右鄰居都未必認識，搞這個群組，其實也是私心讓認識多點粉嶺朋友。 李悠

粉嶺社區各自成一角 因健身聚到一起

但他們也沒想到，最初的健身念頭會把粉嶺人從四方八面聚在一起，為寧靜的社區氣氛多添生氣。在粉嶺土生土長三十多年的Wayne，大致把粉嶺劃分為一個三角形：在西北面的嘉福邨、東南面的華明欣盛及東面粉嶺聯和墟一帶。本來三區自成一角，Wayne從來從未踏足過華明、欣盛一帶，他甚至說，如果當初不是因為要找場地健身，大概這輩子也不會踏足粉嶺另一端。但三區的人因着健身而聚到了一起，本來寧靜的社區，也多了街坊之間的輕聲碎語，多了人氣，「現時這個年代，莫講話樓上樓下，隔離左右鄰居都未必認識，搞這個群組，其實也是私心讓認識多點粉嶺朋友。」李悠不好意思地笑說。

李悠（中）在沙田長大，結婚後搬到粉嶺，他笑說：「在粉嶺沒有甚麼朋友，但開了健身班後多了幾個。」

我們玩完之後一定滿身樹葉、成身污濁，但我們好多事情都會傾計，說說家庭，談談貓狗、工作家庭，或者粉嶺社區。 李悠

從前他們各自在健身室運動，室內充斥運動器材聲音，大家戴上耳機，各自埋首器械，只剩下空氣中彌漫着的消毒藥水氣味，儘管在同一空間運動，關係卻形如陌生人。穿着黑色背心的李悠不禁笑着自嘲，「而且我的外形就像健身教練，如果你走過去找人聊天，一定覺得你推銷。」今天，他們遵守每個星期到遊樂場健身的約定，「我們玩完之後一定滿身樹葉、成身污濁，但我們好多事情都會傾計，說說家庭，談談貓狗、工作家庭，或者粉嶺社區。」

「來的街坊好少健身或運動，如果我地凝聚了一班對運動都有興趣的人，他們就有動力繼續去玩。他們不是不想做運動，但自己一個做好悶， 一班人一齊就比較開心，要減肥就一齊減。」李悠說。

始終鍾愛粉嶺寧靜

上星期六有組織發起「光復上水」遊行，抗議水貨客騷擾民生，要求「還我寧靜社區」，但受水貨客影響的人，遠不止上水居民。Wayne過去也經常到上水紅場打球，可是近年連球場也起了變化，「這五、六年已經沒有去紅場，想去打籃球，但有一班自由行在我面前行過，基本上打不到。」李悠不忿地附和：「每次過去都見到一堆行李箱，本來我打波好熱血，但人就出出入入地轉，又怕撞到你，打到都冇癮。」

遊行之後，再問Wayne會否擔心粉嶺變成下一個上水？他只無奈說：「無法擔心這麼多。」

Wayne由戀愛、結婚到生小孩都在粉嶺渡過，他試過在銅鑼灣、旺角朋友家寄住，可是多留一秒他就渾身不對勁，「平時返工在灣仔已經夠嘈，回到家想靜靜，抖抖氣，而粉嶺的夜晚仍然維持到寧靜。」儘管生活開始變樣，他們始終離不開粉嶺這片靜土。夜幕低垂，一班街坊享受這些僅餘的寧靜，放工後便見面，各自的汗珠大滴掉落在遊樂場的軟墊物料上，偶爾有人喊出一句「頂住」，到休息時又說說哪兒吃宵夜，一晚過後再上班去。