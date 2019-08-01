【逃犯條例】林鄭七次記招　文字雲回帶　12次提譴責說得最多是⋯

過去一個多月，社會因《逃犯條例》修訂而爆發了大小規模的示威行動，部分示威更出現激烈的警民衝突，多人受傷及被捕。特首林鄭月娥就修例風波頻頻現身，尤其多次在衝突之後會見記者。林鄭月娥曾被記者質疑，每次記招都只懂譴責示威者，也有人批評她屢次迴避關於下台的問題。 究竟由6月9日開始，林鄭月娥說過多少次「譴責」？對於「下台」的問題，她的態度又有何轉變？

反修例風波在6月9日民陣發起的百萬人大遊行開始掀起戰幔。6月10日凌晨約0時，一眾示威者於立法會示威區嘗試衝擊立法會，及後不斷有人到場支援，並與警員對峙，後來又在金鐘、灣仔及銅鑼灣一帶街道進行佔領，亦有逾百名示威者被警察圍困於舊灣仔警署外。這個行動是反修例運動中首場警民衝突，林鄭亦於當日首次就運動中的衝突見記者。

林鄭談論修例時用得最多的詞彙：一、香港(119次)；二、社會(99次)；三、政府(80次)；四、市民(72次)；五、暴力(58次)

8次公開談修例說12次譴責

6月10日特首林鄭月娥首次就反修例運動衝突見記者，至今她一共就事件7次會見記者，並曾就6月12日的金鐘衝突發表公開演說。這一個多月來，8次公開談論反修例運動的衝突，林鄭月娥一共說了12次「譴責」。

只於修例觸礁「認低威」時不作譴責

6月12日之後，她只在6月15日和7月9日的記招上，沒有提及「譴責」兩字。這兩次就是政府被認為「認低威」、分別宣佈逃犯條例修訂草案「暫緩」和「壽終正寢」（The bill is dead）的記招。這也說明了特首過去一個多月來，只在修例工作「觸礁」時沒有作出譴責。

特首林鄭月娥談論反修例示威時說出「譴責」的次數 6月10日 0 6月11日 0 6月12日 1 6月15日 0 7月2日 4 7月9日 0 7月15日 2 7月22日 5

6月15日林鄭月娥會見傳媒，宣布暫緩修訂逃犯條例工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

612後由遺憾變譴責

在6月9日百萬人遊行後翌日（即6月10日），林鄭月娥仍未用上「譴責」一詞，只用了「遺憾」。當時她表示：「對集會正式結束後大概午夜時發生的一些衝突表示『強烈遺憾』。」而在6月12日金鐘大規模警民衝突之中，警方施放150枚催淚彈，以及至少20枚橡膠子彈及布袋彈驅散示威者，林鄭月娥採取強硬態度回應，首次對示威者用「強烈譴責」字眼，自此之後，她便再無用上較溫和的「遺憾」。

6月10日：「極度遺憾」

我亦必須要為在遊行、集會正式結束後大概午夜時發生的一些衝突表示強烈遺憾。有大概數百名人士襲擊警方、佔據馬路、與警方對峙，亦造成幾位警方同事，同時我知道至少有一位記者朋友，甚至有其他市民受傷，我對這種暴力行為表示極度遺憾。 6月10日是運動中林鄭首次就衝突見記者，僅對暴力表示遺憾，並無譴責。

6月12日：「強烈譴責」

今早有人不顧市民安危，佔據和堵塞馬路，癱瘓交通，嚴重影響社會運作；從下午開始，更有人多次衝擊警方防線，做出危險甚至可致命的行為，包括放火、利用削尖的鐵枝和擲磚攻擊警察、破壞附近的公共設施，令一般市民、令原本想和平表達意見的年輕人、令記者傳媒、警察、公務員同事的安危，受到嚴重威脅。我們必須強烈譴責。 林鄭於612首度譴責示威者「暴力」，此後再無使用「遺憾」等溫和字眼。

林鄭月娥在6月12日當晚發表講話，強烈譴責示威在金鐘一帶的示威行為，又稱該場衝突為「暴動」。（資料圖片/ 電視截圖）

衝擊立法會後4次譴責示威者

6月15日下午，林鄭月娥在記者會上表示暫緩修例後，再無現身回應示威行動，直至7月1日衝擊立法會翌日，她在凌晨4點召開的記者會上一共說了4次「譴責」，態度明確而強硬。

這些目無法紀的暴力行為嚴重影響香港法治的核心價值，我對此感到十分憤慨和痛心，並要予以強烈讉責……這件事無論對於一些政策或一些政治立場有相同或不同看法的人，我留意到大家都會出來發聲，就是要譴責這些暴力行為。在香港這個社會，法治是我們最重要的根基，所以我希望我們今天亦能夠跟社會一起作出這個嚴厲的譴責……我們於七月一日就我剛才說的兩個場面都分別發出兩份政府聲明──一個是譴責當時見到的暴力。 7月2日記招上林鄭說了4次譴責，為整場運動中最多的一次。

7月2日，政府深夜4時突然宣佈召開記者會，行政長官林鄭月娥率領政務司司長張建宗、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰，在警察總部會見傳媒。期間，林鄭月娥四度提及「譴責」一詞。（資料圖片/ 曾梓洋攝）

曾被質疑只懂譴責 林鄭反駁是向社會傳訊息

7月22日的記者會上，林鄭又再對示威者的暴力作聲聲譴責。有在場記者指，每次示威後，林鄭只出來譴責，而沒有做其他事，並質疑只懂譴責會否助長下一次的暴力事件發生。而當時林鄭回應指，對於任何的暴行，作為特首要出來譴責，她又稱如不作譴責，社會會得到「連特首都認為暴力沒問題」的信息。

作為特首和特區政府，對於任何的暴行，我們當然要出來譴責；如果我們有一次——只要有一次——發生了這些暴力行為、這些暴力衝突而我不作出譴責，社會會得到一個甚麼信息呢？就是連特首都認為暴力沒問題。所以我希望大家明白，雖然你可能聽厭了這兩個字，但我作為行政長官，我都要作出譴責。 7月22日記招上，林鄭被問到除了「譴責」還會做什麼時的回應。

12次被問會否下台

「如果香港人主流意見令我無辦法再擔任行政長官，我會辭職。」林鄭月娥在2017年特首選舉論壇上所說的一句話，現時不斷被公眾重提。近月林鄭7次見記者，就有12次被問及會否辭職下台。其中，在6月15日宣佈暫緩修例的記者招待會上，5次被問會否下台，另外有1次被問及會否叫司局長下台問責。

記招日期 被問會否下台的次數 6月10日 3 6月11日 0 6月15日 5 7月2日 1 7月9日 2 7月15日 1 7月22日 0

6月10日：態度曖昧迴避問題

6月9日百萬人大遊行之後，林鄭月娥在翌日見記者，首次被問到會否下台。然而，當時林鄭並沒有正面回答，當記者再次追問她及官員、班子會否下台，她則回應指：「你有關班子的問題拉得遠了點」。頭兩次迴避問題之後，再有第三位記者問到她會否下台，她亦沒有正面回答，僅在回應最後稱：「面對這兩極化、分化、分歧的意見，我們只能夠繼續做我們應該做的工作。」

你有關班子的問題拉得遠了點……面對這兩極化、分化、分歧的意見，我們只能夠繼續做我們應該做的工作。 6月10日，三次被問及會否下台，均沒有正面回答。

6月15日：冀公眾給予機會繼續工作

經歷6月12日的金鐘大規模警民衝突之後，林鄭於6月15日見記者，記招上5次被問到會否下台，當中有1次沒有回答，另外4次她分別回答「會繼續就此努力」、「有沒有空間、有沒有機會把原本的好事辦好？我希望有，我們會盡最大努力去做」、「現在香港社會正正是需要做事的人」、「我希望繼續在這些方面，以我四十年公僕的經驗，能夠為香港開創一個更美好未來」，以上回應均暗示不會下台。

7月15日：態度轉強硬明確 強調「特首有五年任期」

7月2日和7月15日的記招上，林鄭對於「下台」的回應轉為明確，不如以往一樣含糊修飾。7月2日，林鄭表示已就修例工作失敗致歉，更指特首下台不是一件簡單的事，而在7月15日的記招上，更稱「香港特別行政區行政長官的任期是五年的 」，更強調自己「仍然有承擔和熱誠繼續我在任內的工作」，並「會繼續領導管治班子」，完成在任內的工作，明確清晰地回應了其本人及其班子會否問責下台一事。

林鄭於7月22日會見傳媒，繼續強烈譴責暴力。（資料圖片/ 張浩維攝）

對示威者的稱謂：數百人士、暴徙、示威者、激進示威者

除了譴責言詞，林鄭對示威者的稱謂也出現過多次轉變。首先在6月10日，林鄭僅指大概「數百名人士」襲擊警方、佔據馬路、與警方對峙。而在6月12日開始，林鄭對示威者的稱謂開始明確，當日林鄭僅指「有人」、「部分人士」，但就將該場衝突說成「公然、有組織地發動暴動」。

今早有人不顧市民安危，佔據和堵塞馬路，癱瘓交通，嚴重影響社會運作……事實放在眼前，自回歸以來，每當涉及中央與特區、內地與香港的議題，都會被部分人士，挑起矛盾和紛爭。 6月12日當晚，林鄭僅以「有人」稱呼示威者。

6月15日的記招上，林鄭月娥回應指沒有為事件定性為暴動，但整場記者會上，並沒有說對示威人士作出任何稱謂。到7月1日衝擊立法會後的記者招待會上，林鄭改稱衝擊人士為「示威者」，而7月9日的記招上，就以「部分示威人士」、「很小部分的示威人士」、「一些示威人士」稱呼在過去示威行動中作出衝擊的示威者。到了7月15日的記招，剛剛經歷光復上水、沙田遊行和新城市廣場大衝突，林鄭稱「別有用心的人士」和「暴徒」肆意襲擊警務人員，是她在今次運動中首次用「暴徒」稱呼示威者。

稱元朗白衣人為「施襲者」、「施暴人員」

7月22日的記招上，林鄭分別回應有關21日示威者圍堵中聯辦及元朗白衣人無差別攻擊途人事件，她就形容圍堵中聯辦者是「部分激進示威者」，而稱元朗白衣人為「施襲者」及「施暴人員」，並沒有稱之為「暴徒」。然而，政務司司長張建宗於26日就稱白衣人為「暴徒」，並向傷者道歉。