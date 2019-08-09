【大埔集會】小食店罷工日仍開放堅守：我哋只可以與年青人同行　

8月5日，全港發起三罷，七區均有集會。大埔區的集會在風水球場進行，距離「彩虹」小食店不過一公里內的距離。罷工當天，大埔墟上的食肆統統落閘關門，小食店老闆四哥及老闆娘叻姐這天卻沒有落閘，店內店外都燈火通明，甚至買來水、蛋糕予人免費任取，還開放洗手間供路過途人使用。 兩夫妻沒有評論遊行或示威，他們說，只希望在風風火火的社區內，為人們提供歇息的地方，四哥說：「有良知嘅人一定會愛人如己，我哋比唔到意見年青人，但係我哋只可以做一樣嘢，就係同佢哋同行。」

「等咗好耐呀？」老闆娘叻姐從遠處提着一袋菜走過來準備開店營業，她說話時總是笑意盈盈。甫進門，便看見掛在門前的一塊大黑板，上面以油性筆寫上一段中文字，其中幾隻字這樣寫道：「我使雲彩蓋地的時候，必有虹現在雲彩中。」那是聖經創世紀中其中一段經文，也是這間小食店宗旨。

我沒有資格去批評他們所做的這些行為是正面或負面，但他們也需要食物，他們也有機會走得累了，想找個安全地方休息。如果我們已在這個地方，會否可以提供一個地方予他們呢？ 叻姐

「我使雲彩蓋地的時候，必有虹現在雲彩中。」那是聖經創世紀中其中一段經文，也是這間小食店宗旨。（黃文軒攝）

買水及蛋糕 免費提供洗手間

這間小食店在大埔開業十年，四哥及叻姐決定在罷工那天照常營業，並將原本傍晚6時才開始的營業時間，改為提早至下午3時開放。四哥個子高佻，一頭銀髮，說話時溫柔，又帶點力量。他輕輕解釋道：「日頭時間我哋係是做個方便 。」叻姐也附和：「我沒有資格去批評他們所做的這些行為是正面或負面，但他們也需要食物，他們也有機會走得累了，想找個安全地方休息。如果我們已在這個地方，會否可以提供一個地方予他們呢？」

疲倦臉孔與急救義工

8月5日，示威者與警方在大埔太和路對峙，期間警方發射多次催淚彈。在距離事發現場10分鐘路程的大埔墟，還有開業的店鋪寥寥無幾，一向燈火通明的食肆全數關門落閂。叻姐與四哥一早就買來幾盒蛋糕、幾大箱枝裝水，放在店內，再走出小巷，到街上向路過的人喊：「呢到有廁所、有水飲，可以抖下。」他們從街上招來一個個的人，有些人戴上全副裝備，獨自坐在一旁，叻姐眼見一個個累透了臉孔坐下休息，心頭不禁一緊。直至下午時分，有一個穿上一件寫上「急救」反光衣的女生走進店內，叻姐好奇問她，「你哋做呢啲係義務㗎？」沒想到女生反回，「你覺得有人俾錢我哋做咩？有人俾錢我哋，我哋都唔去做呢啲工啦。」

「我覺得自己問咗一個好蠢嘅問題。」叻姐尷尬笑笑，又回憶道，「但我睇到點解可以喺社區入面互相守望，點解佢哋可以咁無私，好多人都好有禮貌婉拒我哋食物，明明食物喺戰場上，係好重要嘅物資，點解佢哋可以做到？」沒想到罷工這天，夫妻兩人上了寶貴一課。

採訪當日，店外還擺放着一箱箱水及急救箱。（黃文軒攝）

「你係咪變相推班後生去死？」

四哥及叻姐兩人是基督徒，6年前與教會內的弟兄姐妹共同成立了一間NGO，在菲律賓當地助養了逾一百名兒童，每個月投過超過五位數字款項。反看香港，早前傳出有學生因花錢投放在反修例運動上而缺錢吃飯，兩人亦在店內免費提供「學生餐」予有需要的人，四哥說：「在2019年，香港咁繁盛嘅年代，我覺得每個人都應該要食得飽。」叻姐佻皮地插嘴反問：「咁如果有人話，你係咪變相推班後生去死？」四哥從容不逼地回答：「佢哋價值觀中，好清晰知道自己認為的對錯係咩，當然我哋可能未必認同，但如果餓着又要做，而我哋可以提供食物或者水，比到多啲支持，這件事無可厚非。對我哋嚟講，我哋係出於愛錫嘅心情，其實好心痛。」

年輕人的「最後晚餐」

叻姐記得，早前有位約20歲的年青人獨自前來坐下，徑自點了一杯清酒，又點上幾碟海鮮，在豐盛佳餚前，他樣子卻異常沉重。叻姐好奇走上前慰問，「我問佢點解咁嘅樣，係咪有咩事？佢話冇乜嘢，我去遊行姐。我心諗，我都去呀，但都冇你咁沉重。」年輕人回應說，「這晚想吃好一點。」那刻叻姐才恍然大悟，「他形容得仿似最後晚餐一樣， 我覺得好心痛，點解呢個社會年青人要咁樣？」

這間小食店在大埔開業十年，四哥及叻姐決定在罷工那天照常營業，並將原本傍晚時點開始的營業時間提早至下午3時開放。四哥個子高佻，一頭銀髮，說話時溫柔，又帶點力量。（黃文軒攝）

了解是主動接觸與陪伴

夫妻倆結婚多年，兩人嘴邊都不時掛上「年青人」、「陪伴」和「愛」幾字。7月21日金鐘集會那天，他們攜同姪子和姪女到現場，打算了解年青人想法。沿路走到中環時，其中一名姪子說自己不願離開，想留在現場，「我咪問佢，你目的係咩？其實我冇得阻止，只係可以同佢講，有咩事你就好返嚟。」最後姪子目送他們上船離開。問叻姐，這次之後，你理解了年青人嗎？她語重心長嘆了一聲，「其實都唔係十分了解。」她頓了一頓後，續說：「只不過盡量理解，我地都幾廿歲，喺年青個陣年紀，我哋仲踩緊單車、燒野食。點解佢地呢個年齡層，要去承擔香港現時處境？應該大人去爭取同政府傾，但係我哋做唔到啲咩。」

我哋都幾廿歲，未必可以行到最前，咁要如何同年青人同行？我哋選擇唔喺手機電視前面罵，但起碼接近少少佢哋，了解年青人心裏面喺度諗啲咩？ 叻姐

叻姐聽別人說話時，總是凝視對方雙眼、臉上掛上笑容。（黃文軒攝）

叻姐聽別人說話時，總是凝視對方雙眼、臉上掛上笑容。開業十年，店鋪見證不少客人成長，從孩提時代到拍拖，甚至結婚生子，他們都一一在身旁陪伴。這天集會，他們也選擇陪年青人同行，「我哋都幾廿歲，未必可以行到最前，咁要如何同年青人同行？我哋選擇唔喺手機電視前面罵，但起碼接近少少佢哋，了解年青人心裏面喺度諗啲咩？」四哥說：「我覺得每人憑良心做，做應該做嘅嘢。有良知嘅人一定會愛人如己，我哋比唔到意見年青人，但係我哋只可以做一樣嘢，就係同佢哋同行。」