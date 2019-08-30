瑞典少女無碳橫渡大西洋　曾倡罷課救地球　獲提名諾貝爾和平獎

十六歲的瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg，或譯通貝里）乘坐掛著「團結在科學的一邊」標語的零碳排放帆船，經歷15天橫跨大西洋航行28日抵達紐約。上岸後被問到想就氣候變遷議題跟美國總統特朗普說什麼時，她說：「我給他的訊息就是聽科學的吧，但他顯然沒這麼做。」

桑柏格曾發起「為氣候罷課」活動，呼籲全球青少年每周五罷課一天，表達對氣候變遷、全球暖化議題的關注。她的呼籲在全球引發眾多青少年響應，今年她被提名角逐諾貝爾和平獎，並獲邀出席9月23日在紐約舉行的聯合國氣候峰會。

為了減少碳排放，她拒絕乘坐飛機或遠洋郵輪，決定搭零碳排放帆船「瑪麗齊亞二號」（Malizia II），8月14日從英國出發，28日早上抵達紐約。她在布魯克林康尼島完成入境手續後，當日下午四時她乘坐的帆船在曼克頓下城進港，完成十五天橫跨大西洋壯舉。

聯合國派出由18艘帆船組成的船隊迎接她，象徵聯合國希望在2030年達成的17項永續發展目標。上千青少年及環保支持者一早在岸邊等候，高舉「我們的英雄」等標語，呼喊「海平面在上升，我們也不沉默」等口號，歡迎這位環保鬥士。來自全球上百家媒體在現場採訪。

Greta Thunberg的15天無碳橫跨大西洋旅程（點圖瀏覽）▼▼▼

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桑柏格登岸後對歡迎人群和媒體表示：「要一個16歲孩子以橫渡大西洋來表達立場，是很荒謬的事。氣候變遷問題是全球性危機，是人類文明面對的最大危機，如果我們不團結一致行動，我們將會失敗。」

對於不認同氣候變遷問題的特朗普，她表示希望特朗普能「聽科學的」，儘管「他顯然沒這麼做」。她也表示，自己只著重在引起大眾對暖化議題的關注，不覺得跟特朗普談此議題有意義，「他身邊很多人都無法讓他相信全球暖化的急迫性，我不覺得我能做到」。

桑柏格乘坐的帆船裝載太陽能板及水下渦輪發電，為零碳排放，由德國船長赫曼、桑柏格父親、摩納哥王室成員卡西拉奇及電影製作人凱利一路陪同她完成此次橫渡之旅。

她回顧船上的十五天，表示不如想像中困難，也沒有暈船，「最懷念每天放空，眺望著美麗的海洋」，也因此更認識到保護地球的重要和緊迫。她說，上岸後最想吃新鮮食物，休息幾天，「好好洗個澡」。

她說：「我希望大眾能把注意力集中在氣候議題上，而不是我個人。但這不是我能控制的，若能通過對我的關注，來讓大家關注氣候議題，也是不錯的事。」

桑柏格的環保行動獲得眾多讚譽和榮譽，入選今年《時代》雜誌百大人物等，但其作法也招來非議。此次航行中船艙內出現塑料瓶裝水，有人因此批評她言行不一，她休學並號召全球中小學生以罷課來表達對氣候議題的關注，也引發質疑。

桑柏格除了將參加聯合國氣候峰會外，還將在紐約參加多場氣候議題的示威集會。

【圖輯】Greta Thunberg的環保日常（點圖瀏覽）▼▼▼

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