【邊緣智商】一宗遊蕩案揭被告原來是智障　缺陷被隱形40年無人知

今年4月，屯門湖景邨發生懷疑爆門案，屋主的智能門鈴拍到一名男子懷疑撬門,由於門Cam片段於網上瘋傳，屯門警區主動介入，並以涉嫌遊蕩拘捕一名40歲姓黃男子。事隔5個，8月30日，案件在屯門法院判決，裁判官判處被告12個月感化令。 本身是事務律師的民協屯門社區主任黃虹銘一直有跟進案件，原來40歲的被告家強是一名有特殊需要的人士，惟過去40年，礙於中國人的傳統思想，加上社會的歧視眼光，縱使小學時社署已表示可轉介他往特殊學校，惟家人拒絕，寧願供他讀私校，畢業後一直努力工作，嘗試融入社會，直至事發後，他接受智力測試，始發現他屬「邊緣智商」，即智能有限。黃虹銘稱，該案件是一個悲劇，「嘗試融入正常生活，做一個正常人，到依家40歲都冇人知佢智力比一般人低。」

訪問當天，記者與黃虹銘於湖景邨內碰到家強，他特意走過來和黃虹銘打招呼，並向他道謝，又稱已找到新工作，自己會加油。（黃偉民攝）

黃虹銘前往警署了解情況時，家強胞兄將家強錄的口供紙給黃虹銘，「口供紙有4至5頁，每個答案都好詳盡，入去時冇留意呢位人士係咪有特殊需要，但係入去同佢傾咗5分鐘，佢完全答唔到嘢。」

初時黃虹銘以為家強故意留難，故以嚴厲態度警告對方，「當時佢聽完真係好驚，震晒，我嗰下就意識到，佢好似唔係可以正常溝通到嘅人，佢唔係玩緊，真係串連唔到，亦都唔知自己做完件事會有咩法律後果。」黃虹銘問家強為何第一份口供如此詳細時，他稱，「警察話，咁樣講就可以返屋企。」而過程中家強亦不斷重覆，「我想返屋企」。

意識到當事人有特殊需要 要求重錄口供

意識到家強或許有特殊需要，黃虹銘向警方反應，在家強被扣押了32小時後，警方終接納意見，同意家強簽署「羈留而精神上無行為能力的人的合適成人通知書」，同意家強在家人及律師陪同下重新錄口供，錄影情況下落口供，並進行視像錄影。

精神無能力人士錄口供程序： 根據警方資料，當警方處理精神無能力人士(MIP)個案時，需遵從內部指引，邀請「合適成人」協助，該名成人可是親人、監護人或其他負責照顧或看守該人的人士」。另外，警方亦會以錄影會面方式為其錄取口供，以確保其權利。而精神上無行為能力人士包括自閉症、精神分裂、腦退化症或輕度智障的人士。 警方於2015年5月成立「關注精神上無行為能力人士工作小組」，因應精神上無行為能力人士的需要檢視及制訂內部工作程序。事源於當年4月中旬，警方誤將美田邨一名中度智障及自閉男落案起訴其謀殺，當時男子落取口供時未有家人陪同，家屬期後公開口供，發現警方以引導性問題作提問。事件當時引起牽然大波，及後涉事警員遭處分，警方亦成立工作小組及重新檢定內部指引。

黃虹銘向警方提出4次保釋，均遭拒絕，因受害人與家強同住湖景邨一大廈，於是家強錯失了清明節與母親及哥哥前往拜祭爸爸的機會。（黃偉民攝）

完成錄口供後，黃虹銘先後向警方4次提出保釋，均遭拒絕，因受害人與家強同住一大廈，於是家強錯失了清明節與母親及哥哥前往拜祭爸爸的機會。

家人備受壓力終認罪

由4月3日早上9時被拘捕，至4月6日向法庭直接申請保釋，被扣查3天後，終獲准保釋。黃虹銘徵求家屬同意下，帶家強做了一個智力測試，精神報告顯示，家強智力為74，比一般人的80至120低，屬「邊緣智商」，即智能有限，對複雜和抽象的理解力較弱，很容易遇到適應困難，社交技巧也不足。另外，臨床心理學亦指，家強的智力比一般人低，認知能力、溝通能力比正常人差當。

家強雖獲准保釋，惟不能回家住，於是在社署安排的臨時居所住了三個月，惡劣的居住環境、掛念長期病患的母親，想陪她去覆診，加上案件為一家人帶來無比大的壓力，於是全家人商討下，家強最終認罪，縱使家強到現時都不能說出當日為何會走至他人家門前撬大門。

獲官判感化令

大律師及黃虹銘為家強取得心理報告、精神報告、感化官報告，三份報告顯示家強有特殊需要，不應作監禁形式處理，最終求情成功，裁判官判家強12個月感化令，以及接受由感化官安排的治療。

訪問當天，記者與黃虹銘於湖景邨內碰到家強，他特意走過來和黃虹銘打招呼，並向他道謝，又稱已找到新工作，自己會加油。

28歲的黃虹銘落區近3年，他直言家強的個案是接過最「心噏」的社區個案。（黃偉民攝）

上一代思想傳統 社會多隱形智障成年人 黃虹銘認為，現時政府對新一代的特殊需要學童所提供的配套較完善，惟上一代的父母對子女有特殊需要會有所忌諱，不敢承認、不敢求助，「其實呢個社會隱藏咗好多好似家強呢啲，可能40、50歲有特殊需要嘅人，但係佢就一直都要逼住佢要做一個正常人，長遠畀人欺凌，屈住屈住可能就會爆出嚟，做一啲犯法嘅嘢，可能佢無心都唔知係犯法。」作為律師的黃虹銘稱，「我從來都覺得，我哋嘅法律制度，要犯一件事，除咗佢有個行為外，都要有個諗法，有個思想係我想犯事。」 28歲的黃虹銘落區近3年，這是他接過最「心噏」的社區個案，「每次去接觸當事人，佢都喊住話要陪阿媽，唔可以坐監，我好愧疚，因為件事已經發生咗，我只可以做補救工作，但預防唔到事件發生。」黃虹銘稱，是次家強的個案，他只是幫他求情，以減輕刑罰，惟社會上仍有千千萬萬個家強，他們不知道什麼行為是社會不能接受及是犯法的，「而政府只係用特殊工場，感覺是用一個地方安置佢哋，與正常社會隔絕。」作為社區主任，黃虹銘稱擺街站時，發現街坊對法律知識很貧乏，於是他很樂意向街坊提供免費法律意見。

本港對智障人士提供的支援： 根據統計處的資料以，全港智障人士在2013年的總數可能為71,000人至101,000人。現時本港對智障學童及成人有不同的措施。 現行的機制下，懷疑有發展問題徵狀的12歲以下兒童會經教育局、醫管局、心理學家及母嬰健康院等渠道，轉介至衛生署兒童體能智力測驗中心進行進行臨床評估，報告交至學校後，會應因學童的需要，如有較嚴重或多重殘疾的學生，教育局會根據專業人士的評估和建議，在家長的同意下，轉介他們入讀特殊學校，以便接受加強支援服務；其他有特殊教育需要的學生，會入讀普通學校，接受主流教育。 就成年智障人士而迦，現時社署為成年智障人士提供的服務包括社區支援服務、日間訓練或職業康復服務、住宿服務、社區支援服務等，主要提供展能中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、輔助就業、 殘疾人士在職培訓計劃及「陽光路上」培訓計劃等，因應不同的殘疾程度及能力提供合適的訓練及服務，以加強他們的就業能力。