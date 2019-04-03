【門cam直擊】屯門可疑男撬門未遂敗走　警拘一男子涉遊蕩

屯門近日發生疑似爆竊案，一名姓男子本月1日於湖景邨湖光樓一單位撬門，貌似預備爆竊，幸未得手即聞聲逃去，而被撬的單位門外剛好裝有智能門鈴，將犯罪過程過程完整記錄，片段更被放上社交平台。警方調查後鎖定疑犯，今日拘捕一名40歲男子。

警方發言人指，於網上社交媒體發現一段閉路電視片段，顯示一名男子於本月1日在屯門區一屋邨單位外干擾閘門後離去，屯門警區十分關注事件，並隨即聯絡戶主，警員經深入調查後，鎖定一名目標男子，並於今日（3日）上午9時許展開行動，在屯門區以涉嫌遊蕩拘捕該名40歲姓黃男子，並將其扣留調查。案件現時交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進，警方正調查被捕男子是否與區內發生的其他案件有關。警方呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。如在住所附近發現形跡可疑人士，應馬上報案，市民亦應注意家居防盜，鎖好門窗，亦應安裝適當的防盜措施，以免不法之徒有機可乘。

涉案疑犯疑聽見聲響，生怕被人發現，迅速逃去。（網友Emily Pui Yee影片截圖）

疑同座鄰居犯案

據智能門鈴拍下的影片顯示，涉案男子穿著黑紅色外套，初時在單位門外東張西望，確認四周無人後，便瞄準門鎖，疑似撬門，過程長達8秒。惟他聽到走廊對面發出聲響，生怕有人開門外出，於是迅速逃離。發佈涉事片段的網民表示，當時對方沒有留下破門痕跡，故未有即時報警。有街坊指認出對方是同座鄰居，任職保安員，經常「口噏噏」，懷疑他有精神問題。