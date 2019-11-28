【穆斯林生活】嫁港印尼婦被誤當女傭　為同鄉解難：信仰叫我幫人

某個星期日下午，大埔寶鄉橋的遠處正在發生衝突，警方發射催淚彈驅散。然而橋底這片空間依然寧靜，有本地人踏單車經過，有老人在釣魚，也有一群穆斯林正在舉行聚會。他們生活在這座城內，除了清真寺，還會在球場、公園、天橋底等公共空間活動，卻長期不被了解，彷佛與本地人活在平行時空一樣。 數十名穿上罩袍的穆斯林女士坐在地下，聽著教長（Imam）分享，又誦唱《可蘭經》，分享各自帶來的食物，如蕉葉包裹的糯米飯，和一座像蛋糕外形的黃薑飯飯塔。 此時，一名包上頭紗、穿上色彩鮮艷的罩袍的女士走入人群中。其他正在使用手機直播的人，紛紛將鏡頭指向她。有人向她招手、擁抱，她一個個的噓寒問暖，有年青穆斯林眼睛泛紅地抱著她，稱她為「媽媽」（Bunda）。 下午四時，踏入禮拜時段中的「晡禮」（Asr），穆斯林們閉上眼，一起敬拜真主。十分鐘後，禮拜完成，這位女士起身離開，準備趕赴另一場聚會。有人依依不捨地與她道別，又送她一大袋食物才讓她走。她是51歲的Neneng Saribano，是一位在港印尼家庭主婦，也是一位穆斯林。 攝影：羅君豪

Neneng有多重身分，她是一名穆斯林，同時也是一位母親，每天都在廚房裡忙個不停。

25年前，Neneng從印尼嫁到香港。當時Neneng在印尼在旅行社工作，老闆打算向她介紹一名香港男士，當刻她未有考慮國籍、年齡，只在意對方是不是一個好人：「介紹咩呀？靚唔靚仔？乖唔乖？我唔鍾意食煙、飲酒、玩啤牌，第一時間要問呢啲。如果有老婆，我都唔鍾意。」

她與對方素未謀面，兩地風俗又不同，是否要遠嫁異地，她決定交托給真主。「信阿拉（真主），我又成日祈禱，又成日幫人，我相信自己。」於是她暪著父母，赴身香港，「如果佢係好人，我就講俾父母知。我去到香港，睇清楚佢有冇老婆先，冇老婆，之後就結婚。」

結果，二人結婚至今二十五年，育有一兒一女，仍然十分恩愛。婚前丈夫尊重她的信仰，隨她信從伊斯蘭教，之後才結婚。二人即使至今語言仍未必完全相通，卻每天情話綿綿。「佢哋日日都喺度攬，係度錫。」女兒Miranda在一旁不好意思地笑說。

窗邊放有印尼的手信，還有Neneng與丈夫的婚照。她說丈夫被很多人喜歡，但他只喜歡自己，自己話很多，丈夫話很少，也甚少發脾氣、罵人，「佢好好人。」

遠嫁香港 被當女傭

Neneng從印尼來港，雖然生活上有丈夫的愛錫，但常遇到本地人的不解，甚或歧視。

最常見的，是香港人誤以為所有印尼人都是女傭，「『姐姐、姐姐，好貴架個度，你買唔到架。』有時好激氣，我會話『呢度有老闆，唔怕。』（意指女兒）」對沒有禮貌的人，她沒有放在心內，但最令她氣憤的一次是有人藉此性騷擾，「你係工人冇錢呀嘛？摸下手、摸下腳，俾千幾蚊你呀。」

Neneng愛打扮，牆上掛有她的頭紗和罩袍，色彩鮮艷。曾經有人以為她是女傭，問：「扮到咁靚？唔洗做嘢嘅咩你？」

曾在信仰上妥協 憂嚇怕老人家不敢戴頭巾

信仰更是另一個大問題。Neneng是家中長女，從小已信奉伊斯蘭教。伊斯蘭教精神為敬主愛人、行善止惡，驅使她幫助他人。「穆斯林唔會理人哋係咪呃你，只要幫人就得，唔好諗污糟嘢。幫人個心開心啲，呢啲開心買唔到。」

然而，她來港時，香港的穆斯林數量並不多，香港人對著長袍、披頭紗的人有異樣眼光，當時她每天只敢在家中或清真寺禮拜。Neneng多年來與老爺奶奶同住，他們信奉觀音，雖然不會阻止她做禮拜，但她怕會嚇怕老人家，一直不敢帶頭巾，在信仰上作出妥協十多年。直至2009年，她到聖城麥加朝聖，決心尊重自己宗教，開始在香港包頭。「我唔舒服架，但要慢慢習慣，冇辦法。」

「你嫁畀我，我娶你做老婆，我唔鍾意你做嘢，唔想你辛苦呀。」丈夫二十年來不讓她外出工作，子女又漸漸長大，一個人在家沒事做，於是她開始到清真寺與在港印尼朋友見面，學習《可蘭經》，慢慢認識更多人，聯繫社群。

這天Neneng煮了七道菜，大部分是印尼西爪哇菜。每道菜份量甚多，色彩鮮艷，她更特意以雞蛋、蕃茄仔、西蘭花等擺盤，「要擺靚啲，唔係點送畀人。」

望同鄉開心 日復日準備佳餚

二十多年來，她每天都會炮製不同美食，再拿到香港各區的印尼穆斯林聚會，與朋友分享。她每天凌晨三時半起床做「禮拜」，然後為丈夫及女兒製作飯盒，之後便開始為聚會準備煮食，再打掃家居、整理家務，最快十一時就出發到不同地方參加聚會。聚會後，她又再買餸，準備翌日聚會，晚上便回家煮飯，每日如是。

例如今天，Neneng為參加大埔及荃灣西兩場印尼穆斯林聚會，要準備近百人份量的食物。她一直埋首在廚房裡，忙了一個早上。最終她弄了一桌佳餚，咖哩雞、炒雞肉和羊肉的黃薑飯（nasi biryanni）、印尼小食店常見的脆餅Ote-Ote（印尼文發音為蚵嗲、蚵嗲）、配搭自製花生沙嗲醬的清真串燒，及青紅椒炒香腸薯仔。為兼顧印尼人的口味，她更額外添加自製的調味料，如黃薑粉、蒜蓉醬及石栗。適逢朋友生日，她更特意「加餸」，焗製一個蝴蝶形朱古力蛋糕。

每天花上兩三小時，烹調五十人至二百人的伙食，Neneng說不覺得辛苦，甚至很享受，「睇見食嗰個人，佢會笑，幾開心呀。」有時有朋友主動向她提出要吃什麼，她更會因此覺得滿足，「我會覺得我係個有用嘅人。」Neneng說。

每次煮食均屬自費，她不介意，更拒絕朋友「塞錢」，「我唔計數，鍾意買就買。」於是朋友們以水果或其他食物回禮，源源不絕送到她們家。

她帶著包好的食物，從觀塘出發，轉乘兩程巴士到大埔。剛下車，還未走到寶鄉橋，已有認識的穆斯林迎面跑來，向她招手，大力擁抱。

公屋裡的穆斯林聚會

「我四圍都有朋友。」據2016年中期人口統計數字，香港有約15.3萬多名印尼人。而在港穆斯林有約30萬人，當中印尼人佔約一半。Neneng說，在港印尼穆斯林有數百個群體（group），而她每星期三中午也會到灣仔領事館禮拜，另外每天平均去兩個地方出席這些群體的聚會，最常去的是九龍清真寺，也有一些在元朗、葵涌、屯門、沙田、荃灣和大埔街頭。

除了外出聚會外，Neneng每月也會邀請朋友上門煮飯、祈禱、禮拜，平均一星期一次。女兒Miranda笑說，有時回家打開門，才發現一屋坐滿了人，非常熱鬧。「嚇親我呀。」連樓下保安也知道Neneng朋友多，當一看到有少數族裔、或伊斯蘭服飾打份的人走入大堂，便會自動自覺問：「是不是到某某某某室呀？」Neneng模仿保安笑說。

訪問當天，就有一位朋友即興上門探望她。同鄉好友Melly從印尼回來，帶了鹹魚等手信給她。二人都是在二十年前從印尼來到香港，在本地街市認識，現在是要好「best friend」，一見面便說過不停。Melly說，和Neneng「啱傾」，朋友們都愛到她家聚會，「佢接觸得我哋最多。」

一班印尼穆斯林在大埔寶鄉橋底聚會、禮拜，遠處催淚彈橫飛，這個空間如同平行時空。

為印尼穆斯林解難 化身社群中的「解決師」

女兒Miranda說，本地印尼穆斯林中大部分都認識媽媽，甚至認得他們一家人，笑言投訴媽媽太多朋友。「有次我去銅鑼灣，都俾佢啲friend認得出，再講返佢聽我做緊咩。阿哥、阿爸都係咁，去銅鑼灣要小心啲呀，周圍都係線眼。」

多年在港生活，Neneng眼見在港印尼人一直遭遇不同困難。例如被「空心老棺」欺騙，嫁來香港後要賣金自救；女傭工作壓力太大，或者在印尼老家出現經濟問題；或者經常被人騙去財物。「成日俾人呃，收到信息話係印尼銀行贏咗四萬幾，但要先過咗三千蚊先，佢哋信咗，之後又話要過四千蚊，佢又過。激死我！」

為了不讓同鄉最終走上絕路，她化身「顧問」，例如與印傭見面，以解鄉愁；幫被不良僱主欺負的印傭朋友找居所；通宵聊天，開導想輕生的朋友；籌集募捐，讓社群在財困、病患能互相扶持。她又會在社群中演講、祈禱：「叫佢哋唔好發脾氣、唔好亂借錢、要信自己，passport一定唔好俾人呀！」

有人向她招手、擁抱，她一個個的噓寒問暖，有年青穆斯林眼睛泛紅地抱著她，稱她為「媽媽」（Bunda）。

二十年來，持續服務社群，令她備受尊重，連印尼駐港領事館的高層都認識她。印尼大學會安排交流生到她們家吃飯，印尼歌手、政府人員亦曾到她家作客。她更曾獲邀以嘉賓身分，代表伊斯蘭教出席香港政府舉辦的宗教活動。

不過，Neneng卻拒絕出任一個穆斯林義務組織的領隊（leader）。「我鍾意free呀啲！」加入組織，就要定期寫報告、計算支出，她覺得時間較困身，只想自在地幫人。「唔想俾人話，唔想有個老闆睇住，依家係自己鍾意，自己嘅錢，唔想俾人control。」