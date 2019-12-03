【解放月事】棄棉條、衛生巾　37歲瑜珈導師因月經杯再認識身體

近年，隨月經杯在香港普及，女性多了一樣新的月事產品選擇。除了年輕女士轉用外，有一批介乎30歲以上的輕熟女亦開始轉用月經杯。一個柔軟的小膠杯除了方便、環保、自主以外，往往盛載更多的恐懼、污名與不解。然而，轉用月經杯的女性，又是怎樣看待私密的經歷？ 任職瑜珈導師的Kaman今年37歲，她兩年前轉用月經杯。告別相處了20多年的衛生巾與棉條，除了換來經期時的自由生活外，她認為更重要是令自己更了解自己的身體。「我覺得總之啲人要試」，她笑著說。 攝影：黃舒慧

瑜珈導師Kaman今年37歲，身體向來是她最熟悉的部份，直至她遇上月經杯，才發現自己並不是真的了解自己。（黃舒慧攝）

經期時自在運動的權利

「因為真係好方便」，今年37歲的瑜珈導師Kaman兩年前開始使用月經杯。自月經初潮以來，過去20年來Kaman一直周旋於衛生巾與棉條之間。她酷愛做運動，每月一次的經期常會限制她的活動。Kaman本職是瑜珈導師，過往經期開班教學不時擔心滲漏問題，「你做Yoga好多倒立動作呀，會令你覺得唔方便」。

轉用月經杯於Kaman是件很自然的事，「真係平時做得運動多，加上天氣熱，加上我好多sport成日出出入入，所以有興趣」。（黃舒慧攝）

即使轉用棉條，她仍有衛生的顧慮，「我鍾意做水上運動，即使你用棉條，都會諗會唔會有水入到去？月經杯感覺上衛生啲，你自己都知結構，係唔會有嘢入到去。」直至轉用月經杯，她說她開始有種釋放的感覺，「棉條始終有感覺，呢個完全冇feeling」。

早於八十年代，外國已有乳膠質的月經杯出現，但香港卻是近年才普及的事。（黃舒慧攝）

談月經杯像中學借M巾

長久以來，月經像是女性間不用宣之於口的共同經驗。不過，Kaman轉用月經杯後，月經杯卻成了她與女性友人間的私密對話，「個個都有疑問，點用㗎，因為係樣好新嘅嘢」。推介女性朋友使用月經杯，就像中學年代跟女同學借用衛生巾的感覺。

Kaman說，「尤其香港係比較保守，如果你係處女，塞舊嘢入去得唔得㗎？」每當討論月經杯，留言不時討論環繞「處女」及「陰道鬆弛」與否。月經杯背後往往不只是方便與否，身為過來人的她說，身邊有朋友表示用後反而更懂得如何控制肌肉。「你真係要人大咗先有呢個knowledge」，她說。

身為月經杯使用者，Kaman認為月經杯讓她能隨心所欲地做運動，不再受經期束縛。（黃舒慧攝）

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35歲重新認識身體與月經

她認為，香港文化並不會教曉女性認識自己的身體結構。「身為女士，但自己身體結構都唔知，我會覺得知道會令到自己了解自己多啲」。於她，認識身體不只是認識結構，更是認識女性大半生的月經狀態，「因為你喺M巾係睇唔到」。

35歲那年，Kaman在朋友介紹下轉用月經杯。自此，每月從杯中取出的經血成為她了解健康的標準，從流量有否改變，至會否出現血塊。尤其，她習慣看中醫調理身體，「中醫成日會問你有冇血塊？其實係有定係冇呢？」

月經伴隨女性大半生，但又有多少人了解自己的經期狀態？Kaman問，「中醫成日會問你有冇血塊？其實係有定係冇呢？」（黃舒慧攝）

女性限定的內疚：用後的衛生巾何處去？

在認識身體以外，Kaman認為月經杯能讓自己減少月經的內疚。傳統月經產品多為一次性的消耗品，從衛生巾包裝到每日更換多次的衛生巾，大多由棉與塑膠製成。Kaman心底一直對此感到內疚。「咁多包裝，你每次又要掉，你到底掉去邊？」她不是沒有答案，答案曾經出現在每月的垃圾箱內。她說，這也是她後來轉用月經杯的另一大主因。「佢（月經杯）咁細，好過你買一包膠，都係膠。」

月經杯讓Kaman減少經期時使用衛生巾的內疚。（黃舒慧攝）

37歲的她笑言，若能早十年認識或是另一回事。「我覺得總之啲人要試，又環保又乾淨。」中途轉用月經杯的她，說得自在。