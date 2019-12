【逃犯條例】睇Live如睇CCTV　IT人經營直播台　全知卻無能為力

反修例風波持續半年未休,「直播」成了不少港人接受現場資訊的重要渠道。「反送中直播台」一直是網民常用的直播,由最初的四格到今天最多二十五格的新聞直播視窗,伴隨香港人從初夏走到寒冬。背後是兩名年輕IT人Ezio和Lotso如保安般在保安室內,不眠不休地看著閉路電視的半年故事。

自六月以來,「反送中直播台」一直是不少網民的常用直播網,甚至是傳媒新聞編輯室的常客。 (鄭子峰攝)

6.12市民包圍立會阻通過 IT人趕工出台

半年前的12日,人潮如水般湧出金鐘夏愨道、龍和與添美道,空氣充斥著胡椒噴霧的辛辣味。Ezio與Lotso兩人則在躲辦公室埋首趕工,把各大傳媒的直播匯成一個網站,一個頁面就能看盡不同的直播。「本身我哋冇諗住幾時出,去到612朝早覺得,『咦,好似好大鑊?』」IT人Ezio指,早於6月9日百萬人反修例大遊行便準備網站,直至6月12日上午,他透過記者的鏡頭看到香港人不分年齡、社會階層湧到金鐘,「大家覺得阻到佢開會真係好重要。見到咁既畫面,覺得我哋都要加快腳步」。

2019年6月12日,金鐘夏愨道被示威者佔據,反對立法會審議《逃犯條例》修訂。那日,Ezio與Lotso趕工讓直播台出街。(資料圖片/張浩維攝)

沒大台的年代 「我地係medium囉」

在沒有大台的年代,每人手持一部電話便能做直播。Ezio與Lotso認為,現在與過往只有電視台的年代不同,只要有facebook page及YouTube,每個人都能開自己的直播。「但唔通好似開十個、廿個browser(瀏覽器)咁自己去排咩?」Ezio問。為了方便,他們開設「反送中直播台」,讓本地及海外用戶能直接看到現場實況。結果,當日網站流量叫兩人意外,至少一萬四人次進入網站,網主們認為數目反映許多人急切希望知道現場情況。又例如,11月12日夜中大示威者死守二號橋,彈如雨下,槍聲不絕於耳。那夜逾3,000人觀看直播,除最多的本地觀眾外,當中近半來自台灣,其次為美、日、星、英等地。

曾24小時手動更新 看live如看CCTV

「反送中直播台」出台後,兩個人起初只能手動更新連結,曾沒日沒夜地工作近兩個月。每個周末,當各區都有大大小小的遊行示威,兩人一起床便坐在電腦前檢查網站,尋找新的直播連結。前線記者是在現場拍下實時影像的記錄者,他們卻像保安室內更新閉路電視的保安。Lotso後來甚至把直播台轉駁至家中的大電視,「直情係將閉路電視個廿五格show埋出廳部電視機」,偶爾經過的家人會坐下來與他討論。「閉路電視」,是他們謔笑自己那四格至二十五格直播台的花名。

直播台轉播各大傳媒機構的直播,但低調的網主從沒出鏡。(鄭子峰攝)

全知全能卻又無能為力

然而,為著「閉路電視」而安坐家中,每每讓他們陷於天人交戰。「香港有成200萬人可以去6月遊行,咁當然有好多我哋相識的人在不同地方,做緊佢哋覺得應該做嘅嘢。」與之相比,Ezio自嘲自己像不停看閉路電視外的保安,「明明又放緊催淚彈,你見到佢哋俾人包圍緊,或有人受傷,或條街企滿人,但自己就喺屋企,就會覺得自己同件事分開咗」。於是,他們嘗試為相熟的朋友提供文字轉播功能。惟現場信號接收不良,他們的善意終歸未見奏效。他們像隔岸觀火的保安,卻無法保護置身危機裡的親人。

受網民歡迎:「唔使諗咁多,就係各自爬山」

不過,他們的努力不無成績,「反送中直播台」一直非常受網民歡迎。在搜尋器輸入直播台,隨後的關鍵字是Linhk(連登)及反送中。半年來,Ezio和Lotso一直在暗角奮戰。Ezio明白,「大家唔會因為你做過啲咩當你神人,開個post話你做好多嘢,但其實唔等於佢哋唔欣賞我哋。」他指,不時收到朋友或在討論區連結,也會看到自己的連結,「我哋就知呢件事係有用。唔使諗咁多,就係各自爬山。」

堅持於他們來說,是種責任。Ezio指,612當日近五成為台灣用戶,「我會覺得係有一種動力,說服到我喺屋企係都做到啲嘢,就算我唔係現場,最少我地可以盡量將嗰度啲訊息傳播出去,我諗呢個係可以堅持到咁耐嘅原因。」他相信,直播台與參與反修例運動的香港人般,盡己之力。

在持續更新的日子,Lotso與Ezio以各自的方法減壓,Lotso以純音樂掩蓋衝擊聲音,Ezio則會打機。(鄭子峰攝)

《發條橙》式看直播 屢夢見暴力畫面

創立直播台半年至今,網站不斷完善。但首兩個月,兩人曾無間斷直視暴力畫面,像被迫看《發條橙》的觀眾。Lotso指,曾夢見警察持警棍打人的畫面,「好似打落自己度咁」。Ezio坦言相關畫面像timeline一樣烙在自己腦內,「可能人哋講緊嗰日發生嘅事,你係即刻知道『係呀,嗰度大概咩時間、係咩位置、發生過咩事』,你係好不由自主地諗起嗰啲嘢」。

8月21日元朗721事件一個月,當時不少傳媒直播元朗西鐵站。對新西人Ezio來說,元朗事件別具意義,「你冇諗過返屋企都可能俾人打」。(網上截圖)

兩人更周旋於正職的IT生活與無日無之的直播台間。「休息都只係我哋唔睇live嘅日子,有冇瞓都成問題。」7月1那天,他們持續更新至翌日清晨,結果林鄭月娥清早四時開記召,兩人又得更新至記召完結,然後再去上班。他們深諳城內多事,即使不做直播台,亦只會徹夜未眠。

作息顛覆與龐大資訊量對個人不無影響,尤其兩人本職是講求思路清晰的IT行業。「我係完全唔想講嘢,完全投入唔到任何嘢,第二日會冇事,但當時你每個星期都係持續反覆咁發生」,Ezio說。情況直至今年八月,兩人研發自動更新直播連結功能,始從無間斷看直播及手動「F5」檢查來源中解放出來。

直播台至今未有落任何一個人名,網主們視自己為一個媒介。「我哋係medium囉」,Ezio認為反修例運動是件很流動的事,「我哋只係好間接,首先係記者搵到好彩或唔好彩搵到嘅畫面,而我哋更加間接地將佢哋呢啲機緣巧合嘅畫面,去再轉播返出去」。 (鄭子峰攝)

改進網站功能 不用死守電腦前

從初夏走到寒冬,兩人見證各大直播網站的轉變。六月時,坊間較少直播,多為大型電視台或與示威者立場相近的媒體。「後來慢慢越來越多,我哋會搵不同live,比如華人媒體,後尾就直情有外媒,以英文為主的媒體」。而兩人工作亦隨網站功能改進更見彈性,目前兩人只需偶爾手動過濾與運動無開的記召與直播,已毋須守於電腦前。Ezio有更多時間赴示威現場,亦習慣使自己的直播台,至於Lotso則繼續負責日常維修工序。

藉直播台與外籍YouTuber結成好友

後來,甚至有居於香港的智利YouTuber Lucas一邊看他們的直播台,一邊以英語即時轉播各大新聞台的直播,讓世界各地的人能即時掌握香港現況。某次,Ezio在街頭遇上Lucas,閒談間透露自己就是那個他常用直播網的創辦人之一,兩人自此成為朋友。熟絡以後,某次Lucas更憶起自己當時心情興奮,「你一定不知道當我看到你時,像看到明星一樣(You don't know when I met you felt like meeting a super star hahaha)」。

「唔使諗咁多,就係各自爬山。」反送中直播台網主說。(鄭子峰攝)

轉載多間媒體的直播,是否存在侵權問題?律師梁永鏗表示,若Apps只是自由讓人放不同版面的直播影片,該App僅屬讓不同的人放不同台的box,像以往電視的picture in picture,這功能本身並不會構成侵權。直播台負責人Ezio則解釋,目前所有影片均是直接使用由持有人發佈的連結,影片並無經過直播台網站。

直播台的未來:順其自然

「作為一個IT人,做呢樣嘢,有人用有人睇,呢件事已經好開心啦。」Lotso笑言。他指,直播網站的戶口曾被人嘗試駭入失敗,「唔知hacker背後心態,或者佢背後有咩目的,真係諗唔通,就係咁先有啲驚。」被問到會否害怕有天會被追究?「我哋唔係冇擔心過。但我覺得如果當喺屋企,將人哋直播放出嚟,而我哋連版權都冇侵犯過,如果佢都搵到一個方法去拉或者告到我哋,去到嗰個時候,仲有咩好擔心呢?即係到時嘅香港係比𠵱家仲衰更多,到時肯定被告嘅不止我哋,咁我哋惟有順其自然。」反送中直播台網主說。