【中大一個月】睹校園淪戰場　校友示威者憶烽煙二橋

每年初冬，寒風會把香港中文大學崇基學院未圓湖旁十多棵落羽松染成朱赤。然而今年，山城另一頭的二號橋卻搶先在十一月中，爆出一夜火紅。 11月12日晚上，H在夏鼎基運動場傳遞物資時，站在樓梯上眺望二橋：一朵朵火紅在白色的煙霧裡爆開。二橋上的警察射出子彈如雨，橡膠子彈、海綿彈、布袋彈從槍口飛出，落在示威者用作盾牌的雨傘、圓木桌及大型垃圾筒上。催淚彈釋出的白色煙霧吞噬半個山頭，示威者則不斷投擲燃燒彈反噬，並一步一步把警察逼出二橋。 「見到警察入去（中大），感覺是冒犯了我，好嬲，很想保護這個地方。」H說，中大是他生活了四年的地方。 （文中受訪者H及星星均為化名）

11月11日清晨，部分中大學生響應「黎明行動」，在二號橋上向吐露港公路扔雜物，以癱瘓交通，達致「強制三罷」。（資料圖片/梁鵬威攝）

前奏：在中大升起的「黎明行動」

11月初，香港科技大學學生周梓樂在衝突現場附近的停車場墮樓身亡，哀痛和憤怒的情緒蔓延全港。當時反修例運動持續五個月，有示威者認為政府仍未回應「五大訴求」，遂於11月11日發起「黎明行動」，欲癱瘓全港交通，強制市民「罷工」。

有中大學生響應，並於11日清晨在二橋位置向吐露港公路扔雜物，阻塞這條新界北出市區的主要幹道。早上八時許警察趕至，於二橋向學生發射胡椒球彈。下午，雙方戰線由二橋延伸至崇基門及大學正門「四條柱」，「當時網上很多消息叫大家入中大幫手，我就進去了。」星星不是中大學生，早上在九龍區堵路，下午進入中大支援。當警察施放多枚催淚彈時，他投擲燃燒彈反擊。

11月11日，有示威者在香港中文大學內放火設置路障，阻礙警察進入中大。（資料圖片/余俊亮攝）

23歲的H是中大校友，在得知警察攻入中大後感到十分憤怒，「但當時已經差不多打完，而且入中大的主要道路都塞車，好難入。」Google Map上吐露港公路及大埔公路一片紅，不少市民於馬鞍山步行半小時進入中大。H則一直留意手機上關於中大的消息，並聯絡朋友於12日一起進入中大支援。

由11日下午至12日中午，示威者與警察各佔據二橋一方對峙。（資料圖片/余俊亮攝）

主歌：黑煙籠罩山城

那天晚上，示威者與警察各佔據二橋一方。直至12日中午12時，中大兩位副校長吳基培、吳樹培到場與雙方協商，警察要求示威者留在原地，並承諾不再扔雜物至吐露港公路；示威者則要求警方撤出中大校園，有學生向副校長指：「中大是我們的校園，不是警察可以隨便進來的地方。」

警察指進入校園執法是由於有學生在二橋向吐露港公路投擲雜物。23歲的星星則認為，「警察仇視學生，因為在前線的大多是年輕人，現在年輕就是原罪，年輕人穿黑衣走在街頭，都會被警察截查。」

下午三時，雙方談判破裂，引發當日中大第一場衝突，警察衝進中大校園，拘捕數名示威者。其後，駐守的示威者燃燒私家車及跳高軟墊，黑煙籠罩山城。

早前中大校長段崇在公開信中稱：一般情況下，如警察欲進入校園，保安處會先向警方查詢到校原因，了解警方是執行法庭搜查令，或是在涉案人士同意下作出調查，或有合理懷疑相信有涉嫌犯罪人士在某處所內。而根據地政總署的地理資訊圖，中大地界內屬私人土地，而處於中大邊陲的二橋則屬政府土地，中大獲授權非專用通行權，並須負責維修保養。

12日中午12時左右，中大副校長吳基培前往二橋，與警察及示威者協商。（資料圖片/梁鵬威攝）

導歌：校長、示威者與警察的斡旋

警察「攻陷」山城的消息在網上流傳，市民紛紛湧入中大支援，源源不絶的物資由大埔公路的崇基門及「四條柱」流入中大。H與朋友張羅急救物品及冰袋等物資，於下午6時許抵達「四條柱」。「我始終是一個中大人，比較熟悉中大地形，無論如何都幫到手，即使幫唔到手，都想回去看看。」

由於山腳的二橋及大學站被封，位於山腰的「四條柱」便成了戰爭後方的糧倉。H加入成為「糧草兵」，把食物、衣服、急救物品等物資分門別類。

12日下午，警察衝入中大拘捕多名示威者，有示威者跑進夏鼎基運動場，並在門口燃燒跳高軟墊，冒出大量濃煙。（資料圖片/梁鵬威攝）

在H抵達中大時，中大校長段崇智亦到達二橋，於警方及示威者間斡旋。段崇智與警察談判後，帶來一個「好重大的Breakthrough」：只要學生不再向橋下扔雜物，警察便會退出二橋。這個「突破」並未能滿足示威者的要求，「下午被捕的手足怎麼辦？」、「要求釋放所有被捕中大同學！」的呼聲此起彼落，激動間有學生暈倒。

談判陷入膠著，遠在「四條柱」的H便成為運輸一員，在「糧倉」捧一支滅火筒，由山腰一直步行至山腳。他抵達山腳時，正是晚上7時20分左右。

示威者在中大內燃燒汽車及雜物，阻擋警察推進。（資料圖片/梁鵬威攝）

當時，段崇智指願意前往警署見被捕學生，示威者緊隨段崇智身後「護送」他前往警察防線。在段崇智一行人距離警察防線約一百米處，警察舉起藍旗及橙旗，並透過麥克風向段崇智喊話：「你控制唔到你身後的人，你不要過來。」7時30分，警察施放多枚催淚彈，沒有任何保護裝備的段崇智吸入催淚煙霧，在學生及教職員的保護下掩面離開。

二號橋爆出一夜煙霧與火花。

警方向示威者及中大校長段崇智施放催淚彈，段崇智在沒有任何保護裝備下吸入催淚煙，由教職員及示威者掩護離開。（資料圖片/曾梓洋攝）

副歌：二號橋戰役

H捧着滅火筒，打算由夏鼎基運動場進入前線，在樓梯上，看見「二橋」淪為戰場。H記得他以前踩單車會經過二橋，「那時只知道有這樣一條橋，卻從來不知道它叫『二橋』。」

他看到警察發射的子彈像傾盆大雨，橡膠子彈、海棉彈、布袋彈從槍口「嘭嘭」射出的聲音響徹山頭。拳頭般大的銀彈從眼前、身旁、頭頂降落，釋出刺鼻的白色催淚煙霧。示威者則以雨傘、圓木桌、大型垃圾桶、床褥及浮板作盾牌，有人躲在「盾牌」後方，不斷向警察投擲燃燒彈。

示威者以雨傘、圓木桌及浮板等作盾牌，抵抗警察發射的催淚彈、橡膠子彈、海棉彈及布袋彈。（資料圖片/余俊亮攝）

大家互相配合，每個人都有自己的崗位。 前線示威者 星星

「大家有很明確的分工，是一個整體。」前線示威者星星說。他們像一群螞蟻，星星是兵蟻。他在圓木桌後，只需向後伸出手掌，便有人把點了火的燃燒彈遞到他的手中，星星的工作是看準時機及位置，把燃燒彈投出。

他感覺那天晚上，示威者有一個很強烈的共識：守護中大。「大家互相配合，每個人都有自己的崗位，我可以專心做投擲燃燒彈，不需要理會其他事。」當警察發射催淚彈時，在中前方的示威者便會主動衝前滅煙，有人以雪糕筒蓋著催淚彈，再從頂部的孔隙中灌入清水；有人直接提着大水桶，把催淚彈投入水桶中浸滅；有人捧着滅火筒，用二氧化碳把催淚煙噴熄。

星星說：「大家互相配合，每個人都有自己的崗位，我可以專心做投擲燃燒彈，不需要理會其他事。」（資料圖片/曾梓洋攝）

當時感覺前線的人都沒想過輸，大家意志力很強，很多人即使中彈，也好像只是皮外傷咁，唞一陣就上返前線。 前線示威者 星星

也有人充當「工蟻」，包括H，向前線提供源源不絶的物資。H說，當前線打得火熱時，後方有人不斷製作燃燒彈，「記得有叔叔走過來問我們：『這裡有支電油，應該放在哪裡？』」又有一條一公里長的人鏈由「四條柱」連綿至二橋，把「糧倉」的物資例如雨傘、頭盔、口罩等傳送至前線。這群「工蟻」來自四面八方，有中大學生、校友、中學生，甚至師奶。

星星在前線目睹很多人中彈倒下，「但大家很團結，一有人中彈，連fa（急救員）都不用叫，已經有四五個人將中彈者抬去後面，隨即有人補位，所以前線一直都很多人。」但更多的人，在中彈後仍不退後，一直戰鬥至最後一刻，「當時感覺前線的人都沒想過輸，大家意志力很強，很多人即使中彈，也好像只是皮外傷咁，唞一陣就上返前線。」

根據警方公布的資料，警方在12日當天於全港使用1,567枚催淚彈、1,312枚橡膠子彈、380枚布袋彈及126枚海棉彈，而中大二號橋戰役是當天的主要戰線。

示威者投出的燃燒彈在一片催淚煙霧中炸開，落在二橋上形成一片火海。（資料圖片/余俊亮攝）

間奏：「變身」勇武的準備

星星不是中大學生，他說他沒有為中大「決一死戰」的心理，「自六月開始，哪裡有事哪裡就會有前線，今天中大有事，我當然要來，因為這裡需要我。」他說，但他感覺前線很多中大學生是背水一戰，「『嘭嘭嘭』的子彈聲沒有停止過，他們受了傷，卻不退後。」

作為中大校友的H說，他不是勇武派，「從來未投擲過燃燒彈，一直都只是設置路障。」但在12日晚上，他有一個覺悟，他可以隨時「變身」勇武派，「如果前線需要我，或者警察攻打中大其他地方，我已經有心理準備擲燃燒彈。」

H說，他一直都不是一個勇武派，但12號這天，他已做好心理準備隨時投擲燃燒彈。（資料圖片/余俊亮攝）

我在這個地方生活過，或多或少都有一些回憶，雖然我未必對這裡很有歸屬感，但就是不喜歡別人搞中大。見到警察入去，感覺是冒犯了我，好嬲，很想保護這個地方。 中大校友 H

H笑說，他以前覺得自己並不喜歡中大。「中大很大、很多蚊，而我好惹蚊，所以我唔鍾意中大。」畢業時，他連畢業袍都沒有買。但12日那天，見到中大淪為戰場，數以千計的子彈射進中大山頭，他感受到一種「冒犯」。「我在這個地方生活過，或多或少都有一些回憶，雖然我未必對這裡很有歸屬感，但就是不喜歡別人搞中大。見到警察入去，感覺是冒犯了我，好嬲，很想保護這個地方。」他頓了一頓，「雖然不想這樣說，但中大是我的屋企，沒有人喜歡自己屋企畀人搞。」

催淚煙霧籠罩半個中大山頭。（資料圖片/余俊亮攝）

橋段：水炮車登場

二橋上，一朵朵火花在白色的煙霧裡爆開，形成一片火海，分隔示烕者及警察。警察無法推進，示威者則如螞蟻，一步一步向二橋邁進。他們躲在盾陣後，先用滅火筒撲熄前方的火光，然後推進、投擲燃燒彈、再撲火、推進……直至晚上九時許，示威者由海旁道的橋頭登上二橋。示威者重奪二橋後停止了攻勢，警察則依然向示威者發射海量的子彈。

這時，中大副校長吳基培只帶一個豬嘴，沒有眼罩，拿著大聲公到二橋橋頭向前線警員喊：「我與指揮官商討過後，雙方達成共識，現時示威者已停止進攻，請警察暫停施放催淚彈並撤退！」——嘭！說時，數發催淚彈落在吳基培身旁。這時現場又傳來消息稱水炮車已抵達二橋。

經過一個多小時的激戰，示威者由中大內的網球場一直前進，並於晚上九時左右登上二橋。（資料圖片/余俊亮攝）

當時H在後方，「當大家聽到有水炮車時，就不斷由『四條柱』傳雨褸到二橋，一直傳，很多人！」他亦馬上由「四條柱」運送物資至前線。

晚上十時左右，水炮車向二橋上的示威者噴射藍色水劑。星星沒有被藍色水射中，但他看到有前線示威者頓成「阿凡達」。十多分鐘後，警察及水炮車後退。對於為何在與吳基培達成撤退共識後仍然出動水炮車，警方解釋指是「協助警方後撤」。

晚上10時，水炮車向二橋上的示威者發射藍色水劑，星星目睹有前線示威者全身染成藍色。（資料圖片/余俊亮攝）

亂離中，流浪裡，餓我體膚勞我精。/艱險我奮進，困乏我多情。/千斤擔子兩肩挑，趁青春，結隊向前行。 新亞校歌節錄

尾奏：二號橋上的眼淚

在警察撤出中大範圍後，示威者重登二橋。「很多暴大人（中大人）好開心、好激動，有人攬住喊，話好感動。」星星說，談到「勝利」的關鍵，他認為：「因為這一次大家真的很團結、合作，大概因為警察攻入了寧靜而神聖的大學校園吧。」

H則說，他沒有哭，因他並不認為那是一場勝利，「因為我們沒有爭取到甚麼，我們並沒有行前一步，只是沒有退後。」但二號橋之戰最起碼守住了中大，而對部分中大人而言，亦是守住了一些價值。H是新亞書院的畢業生，新亞校歌裡有一節是這樣唱的：「亂離中，流浪裡，餓我體膚勞我精。/艱險我奮進，困乏我多情。/千斤擔子兩肩挑，趁青春，結隊向前行。」

示威者登上二橋後，便開始在二橋上設置路障，後多人憂慮警察會再次攻入二橋，不敢離開，更有人徹夜未眠。13日清晨，在第一絲陽光灑在二橋上時，H及星星見中大逐漸回復平靜，於是離開。「如果中大再有事，我一定會回來！」他們不約而同地說。