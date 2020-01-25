【清真寺開放日】解構清真寺　為何入面沒有畫像、雕塑？

九龍清真寺那白色的外牆像穆斯林婦女的頭巾，把清真寺緊緊包裹起來，與牆壁外面車水馬龍的彌敦道隔絶開來。 剛過去的1月19日是九龍清真寺開放日，很多人走進去參觀，一窺頭巾內的清真寺究竟長甚麼樣子——陽光穿透通花的牆壁，在青葱的地氈上烙下淡黃色的印，照亮三樓大殿的每一個角落，有西面墨綠色的拱凹位、上方金色的阿拉伯文字、有垂吊在天花的水晶燈、以及填滿這空曠大殿的男人。 有人張大好奇的眼睛問：「為甚麼這裏甚麼都沒有？」這裏看似甚麼都沒有，其實甚麼都有，披一襲暗藍色頭巾的導賞員脫小姐說。 攝影：李澤彤

1月19日，是九龍清真寺的開放日，吸引了不少非穆斯林前往參觀。（李澤彤攝）

步上九龍清真寺那曾被水劑染藍的十數級樓梯，敞開的深褐色大門旁有鞋櫃，造訪者需脫鞋方能進內。陰暗的廳堂中間擺放着一排排的椅子，坐滿聽伊斯蘭簡介會的香港人。廳堂右邊有兩個房間，一間有《古蘭經》錄音檔，另一間門外掛上「男士勿進」的牌子，裏面有數名穆斯林女子為參觀者披戴頭巾。

脫小姐是土生土長的香港人，也是一位穆斯林。這天，她披一件暗藍色的頭巾，穿一件普通長袖衣服及鬆身褲，在頸上掛一個咪高風，便帶領一行十多人開始九龍清真寺的導賞活動。

九龍清真寺於1896年建成，是九龍第一座清真寺，亦是全港最大的清真寺，初建成時，主要供當時駐守威菲路軍營的伊斯蘭教士兵使用。後來軍營清拆，清真寺原址重修，其後一直屹立至今。

二樓的一間房間內，穿綠綠色罩袍的穆斯林女子正在學習《古蘭經》中的阿拉伯文。（李澤彤攝）

《古蘭經》的語言：阿拉伯文

清真寺的二樓是女層，男性不能進入。狹隘的走廊兩旁有數間房間，裏面坐滿披頭巾、穿罩袍的女子，每人手中都拿着阿拉伯文字的《古蘭經》在低頭誦唸，有人偶爾停下，用鉛筆在《古蘭經》上畫下記號。

脫小姐說，這些女子正在上課，學習阿拉伯文。《古蘭經》原文用阿拉伯文撰寫，穆斯林相信，《古蘭經》是「造物主」（阿拉，Allah）的語言，因此文字中的內涵只有在阿拉伯語中才能完全體現，如果翻譯成其他語言，意義就不完整。「所以只有用阿拉伯語所寫的《古蘭經》才能叫《古蘭經》，其他語言只能稱之為《古蘭經譯本》。」

穿橙色罩袍的女子是老師，正在一字一句教導學生誦唸《古蘭經》經文。（李澤彤攝）

大殿的通花牆與洋葱頂

然後我們沿着旋轉的樓梯走上三樓，從側門進入大殿，眼前頓覺豁然開朗，這裏沒有二樓的走廊、房間，而是一個空曠的殿堂，地上鋪着一張張長方形的地氈，地氈上半部分一片青葱，底部有酒紅色的花紋。大殿四周有雪白通花的牆壁，陽光穿過通花照進來，即使沒有燈光仍把大殿映得一片澄明。此外，大殿上就只有數條支撐用的大理石石柱、吊在天花的水晶燈、及一面凹下去的墨綠色牆壁。再沒有其他裝飾。

「有沒有發現，這個大殿十分光猛、通透？」脫小姐問，然後自答：「這是因為清真寺是一個讓穆斯林聚會、做禮拜的地方，大家一行行、密麻麻地站在大殿裏做禮拜，空氣流通很重要，以前沒有冷氣，所以樓底要高、牆壁要通透。這也是為甚麼清真寺都是洋葱頂。」她指着大殿中間高高隆起的圓頂，從外面看，正像切開一半的洋葱。

三樓大殿幾乎沒有桌椅，只有造牆壁處有一排桌椅。脫小姐解釋：「因為做禮拜動作很多，一些行動不便的人士未必做到，便安桌椅給他們，方便他們進行禮拜。」（李澤彤攝）

西面是造物主的方向

「可是為甚麼這裏甚麼都沒有？沒有神的畫像、雕塑？」有參觀者舉手問。脫小姐笑了笑，似乎早已料到這個問題，「因為我們相信，創造萬物的真主不能被任何東西所代替、描畫，所以清真寺沒有任何畫像、圖像、雕塑，造物主是無形的，衪就存在在我們的四周。」

如果真主無形，穆斯林又如何向真主祈求、禮拜？脫小姐指指她身後一處拱凹的墨綠色牆壁，「這裏是西面，麥加的天房就在香港的西面，全世界穆斯林做禮拜時，都要面向麥加天房的方向」。拱凹處上方有一行金色的字體，脫小姐以一口流利的阿拉伯文誦唸一次，然後用廣東話解釋：「這句說話的意思，就是『萬物非主，唯有真主，穆罕默德是主的差使』。這是伊斯蘭的作證詞。」步入大殿，看見這拱凹及作證詞，穆斯林就知道，這就是他們要朝拜的方向。

通花的牆壁，令清真寺即使沒有燈光仍然十分光猛，但實際上，這些通花是為了空氣流通。（李澤彤攝）

伊斯蘭有五大功修： 一、證信。指當一個人相信真主存在，並願意相信穆罕默德是真主的差使時，只須口唸：「我作證，萬物非主，唯有真主；我作證，穆罕默德是主的差使。」那人便成為穆斯林。 二、禮拜。穆斯林每天需向真主禮拜五次，分別是晨禮、晌禮、晡禮、昏禮及宵禮。他們相信，禮拜是伊斯蘭的基柱。 三、天課。《古蘭經》規定，穆斯林每年需要把部分剩餘的錢財，按固定比率捐予社會上有需要的人士。 四、齋戒。伊斯蘭曆每年九月（即萊買丹月，Ramadah）穆斯林從每天破曉至太陽下山期間，都不能進食、喝水，及進行男女房事，稱為封齋。即至下山後方能進行以上活動，稱為「開齋」。齋戒被視為穆斯林學會「忍耐」及「無私」的考驗。 五、朝覲。朝覲即是響應真主的號召，前往聖城麥加參加紀念真主的儀式。身體狀況良好，以及經濟情況許可的穆斯林，一生人最少要朝覲一次。

脫小姐頓一頓，待來者都消化完這句作證詞的意思後，又向眾人解釋：「這個凹下去的地方，原來是教長站立的地方。進行禮拜時，教長會帶領信徒誦唸《古蘭經》章節及讚頌造物主的詞句。由於清真寺空間太大，以前沒有咪高風，便把教長面向的地方設計成拱型，讓所有信徒都能聽見教長的誦唸。」

清真寺西面有一處凹下去的綠色牆壁，上面有一行金色的阿拉伯文字，脫小姐說：「我們面向西面宖加的位置做禮拜。」（李澤彤攝）

三樓男士用 「女仔冇必要上嚟」

「女生不能上來三樓禮拜。」脫小姐輕描淡寫地說。現場有人問：「為甚麼？」脫小姐答：「女仔沒有必要上來。伊斯蘭十分注重男女有別，因此禮拜時男女一定要分開做，避免有不好的事情發生。」

事實上，在三樓大殿和洋葱頂中間還有一層，脫小姐說，以前四樓是女信徒進行禮拜的地方，後來她們都留在二樓進行，四樓便很少使用了。為了安全，清真寺最少會分兩層，下層是男士進行禮拜的地方，女士則在上層，如果無法分層，則在同一層內劃一角予女士使用。

脫小姐表示，雖然禮拜有一套指定動作，最多要做四拜，但實際上只需五至十分鐘便完成，而且不一定要在清真寺進行，只要在一個乾淨、安靜的地方做禮拜即可。（李澤彤攝）

清真寺內的大殿十分空曠，脫小姐解釋，這是因為清真寺最重要的功能就是讓穆斯森進行禮拜，「是一個讓大家聚會的地方，因此在設施要求上不高。」（李澤彤攝）

尖塔上消失的召喚：快來禮拜吧

四樓外面有一片平台，平台的四角有四座白色的尖塔，脫小姐說，這四座塔叫「宣禮塔」。穆斯林每天要進行五次禮拜，每次禮拜前約十至十五分鐘，會有負責的穆斯林以阿拉伯文誦讀一次喚拜詞。這時候，穆斯林（尤其是男性）便會開始淨身，洗臉、手、腳，然後前往清真寺進行禮拜。

「以前負責召喚的穆斯林會站上尖塔宣讀喚拜詞，後來有了咪高風，加上清真寺在鬧市中，政府憂慮此舉會擾民，便不再使用尖塔了，尖塔慢慢變成裝飾品。」脫小姐說。

負責召喚的穆斯林踏上宣禮塔：「真主至大！我作證，萬物非主，唯有真主；我作證，穆罕默德是主的差使。禮拜時間快到了，快來禮拜吧，快來成功吧！」（李澤彤攝）

「禮拜是我們與造物主的溝通方式」

下午1時正，清真寺內突然傳來一段如歌般的阿拉伯語——真主至大！我作證，萬物非主，唯有真主；我作證，穆罕默德是主的差使。禮拜時間快到了，快來禮拜吧，快來成功吧——這是喚拜詞。

進行晌禮（Zuhr）的時間到了。一個個五官深邃的男子走進清真寺，在洗手間內小淨過後，馬上進入三樓的大殿。他們赤着腳，踏在青色地氈的花紋上，肩並肩，雙手打開，手掌向着肩膊，表示開始禮拜。

「女子沒有必要來清真寺做禮拜，因為女子要顧家。男子在外工作，所以方便來清真寺做禮拜。」脫小姐道。（李澤彤攝）

然後整齊地跟隨教長的領導，站立、鞠躬、叩頭、跪坐，期間他們豎起食指，代表「真主獨一無二」。重複數次後，他們把雙手打開、合拼置於胸前，尤如讀書的樣子，口中唸唸有詞。這是在禱告，每個人向真主訴說自己內心的說話。

最後，他們扭頭，先看看右邊肩膊，再看左邊肩膊，表示禮拜儀式已經結束。

「禮拜是我們與造物主的溝通方式，表達我們對造物主的崇拜，並從誦唸《古蘭經》經詞中，了解造物主對我們的教導，反思我們有沒有做一些違悖真主教導的事。」脫小姐解釋道。

除了集體禮拜，穆斯林亦可以進行個人體拜。禮拜被視為功修的一部分，多做能夠「加分」。（李澤彤攝）

今世是耕耘 下世是收穫

禮拜結束後，有人離開，有人互相擁抱，還有人坐在原地，進行個人禮拜。原來，五次集體禮拜是功課，像每天必修的學分，個人禮拜則是額外的，做了可以加分。穆斯林相信今世及後世，認為今世是耕耘，後世是收穫；今世短暫，後世永恆。人死後有末日審判，並以天堂為賞賜，火獄為刑罰。

很多人提起伊斯蘭，都會聯想起「恐怖分子」，脫小姐覺得，這是大眾對「伊斯蘭」的誤解，「《古蘭經》教我們做一個善良的人！」《古蘭經》六章151節有一段是這樣的：「你們應當孝敬父母；你們不要因貧窮而殺害自己的兒女【……】你們不要臨近明顯的和隱微的醜事；你們不要違背真禁令而殺人，除非正為正義。」

直至下午4時40分，一個接一個的男子又回到滿隘陽光的大殿，進行當天第三次禮拜——晡禮。