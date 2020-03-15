【基層抗疫】女無家者怕無人敢探訪　口罩磨耗到露鐵線仍繼續戴

雖說全城抗疫，但不少基層或弱勢社群難有本錢搶購物資，無家者更是物資最貧乏的一群。基督教關懷無家者協會社工陳文珊（Olivia）憶述，曾遇上一名女無家者，生怕如無戴口罩，社工朋友會從此對她卻步，因此即使其口罩重用至鐵線已被磨耗，但仍只好一直戴着。陳文珊看得心酸，強調無家者也是人，認為疫症下有口罩使用是人權。 攝影：高仲明

疫情肆虐下市面口罩炒至天價，無家者只好依賴社工或其他探訪人士派發防疫物資。Olivia表示，據其觀察，即使無家者自稱「有口罩用」，庫存量往往少於5個。她憶述早前曾在牛頭角遇上一名女無家者，自己缺乏口罩，但怕無戴口罩會令社工朋友卻步，只好把口罩不斷重用，甚至鐵線已被磨耗，不時從鼻樑滑落。Olivia心裏戚戚然，但對方卻笑說：「陳姑娘，我真係好感動，冇諗過你會落嚟。我好擔心冇晒口罩，所以我點都唔掉……好多謝你哋仲肯嚟探我哋。」

Olivia在前線觀察，接近三分一無家者並無口罩，但當中有人根本無力負擔數百元一盒口罩。（高仲明攝）

社工：無家者也是人 非天生有抗疫力

Olivia說，「當你聽到『仲肯嚟探我哋』，你會諗到背後佢哋當自己係啲咩」。目前社福機構因疫情維持有限度服務，基督教關懷無家者協會仍堅持外展服務， Olivia維持每周2次探訪無家者，她認為這段時間更需要與無家者同行，「我哋除咗愛自己，更要愛身邊嘅人，唔係各家自掃門前雪，應該要望吓身邊、四周，即使我哋只關顧到一個、兩個，其實講緊係點去連繫返人同人之間的關係，唔係因為疫症而四出走避……」。

Olivia指，無家者常被放逐到社會邊緣位置，大眾目光會習慣地排除他們的存在，但她認為，無家者也是社會一部分，同樣對疫症沒有免疫能力，應受到幫助保護，而有口罩使用是人權。