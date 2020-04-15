愛民邨「名物」天馬快餐結業　90後街坊從新雄雞回憶說起

屹立愛民邨44年的港式快餐店天馬快餐今日（15日）結業，作為愛民邨入伙不久便開張的快餐店，天馬的食品伴隨一代又一代街坊長大。隨着領展接手商場後邨內店舖改頭換面，連鎖快餐店進駐、老店退場成常態，除了老一輩邨民覺得可惜，原來吃連鎖快餐食品長大的新一代對老店離場亦有感覺。 愛民邨的90後街坊慧欣坦言是吃天馬的港式快餐長大，從炸雞翼、咖喱牛腩飯到粟米肉粒飯，她兒時純粹感受到裹腹的快樂，長大後才發現吃的是回憶。每每人生遇上不快，她總愛回到天馬長鏡前的座位「充電」，嘆天馬快餐關門後，愛民商場只剩下一式一樣的連鎖快餐店。 攝影：黃寶瑩

自從天馬快餐傳出結業消息，店內每日都人頭湧湧。（黃寶瑩攝）

高峰期中午賣600個飯盒

愛民邨於1974年開始入伙，天馬快餐於1976年開幕，44年來均主打港式快餐，是邨內街坊及何文田一帶中、小學學生的「飯堂」。店內以手打牛肉漢堡「米高漢堡包」馳名，牛肉餅焗製20分鐘再配上芝士、半熟煎蛋夾麵包，咬下去飽滿多汁；同場亦有各式港式麵飯，當中以港式咖喱汁尤其受歡迎，老闆早年接受訪問曾指，高峰期一個中午能賣600個飯盒。

香港不少年輕人是吃連鎖快餐長大，但在愛民邨長大的90後少女慧欣，自小便吃天馬快餐，她兒時最愛吃炸雞翼，「當年10蚊2隻炸全翼，灑上淮鹽」，這便是她印象中的童年快餐，當年愛民邨還沒有麥當勞。

「Niki都食過天馬㗎！」慧欣稱自己某段時間喜歡藝人周勵淇（Niki，前藝名周麗淇），當時古裝劇《秀才遇著兵》熱播。某次慧欣的姊姊在天馬快餐看到Niki，連忙通知妹妹，可惜當她跑至商場時，Niki已離開愛，大嘆緣慳一面。

90後愛民邨街坊慧欣（左）得悉愛店結業，特意前來回味一番。（黃寶瑩攝）

長大後明白吃的是「回憶」

長大後，慧欣仍不時會吃天馬快餐，「唔開心嗰時會食天馬囉」。店內陳設多年不變，一面長鏡遙對着水吧。也不知是鏡有魔力，還是想起小時候與姊姊坐在鏡前啃炸雞翼與薯條的情境，每當不快樂時，慧欣總愛回到天馬，坐在鏡前吃東西自我療癒。如果兒時吃的是快樂，長大後她則是喜歡快、方便和回憶。

時代在變，天馬快餐伴隨着愛民邨悄悄地改變。慧欣記得2008年最低工資生效後，店內的老廚師離去了，店內的咖喱汁色澤與味道都隨之轉變，而愛民邨的變化比港式快餐味道變化更大。慧欣指，近年領展商場轉型，百份百、麥當勞、肯德基等連鎖快餐店進駐，邨內的老店亦相繼結業。

領展進駐愛民邨後，街坊小店逐一消失，令吃着「回憶」長大的一代唏噓不已。（黃寶瑩攝）

屋邨商場只剩大財團舖頭

「天馬都執，愛民邨就冇咩好食」，慧欣嘆當天馬結業後，邨內只剩下大財團舖頭。天馬快餐與邨內早前結業的新雄雞麵包店分店、以及新雄雞零食店屬同一老闆經營，她指，零食店於去年11月結業，新雄雞麵包店亦於今年2月結業。她是吃新雄雞的麵包長大，尤其喜歡火腿芝士三文治與方包，「方包真係超級好食，唔落醬都好食」。但隨老店接連消失，街坊失去的是日常生活裏的選擇。自新雄雞結業後，慧欣只能改去光顧連鎖麵包店凱施、超羣，「又貴又唔好味，冇咗嗰種兒時味道、人情味，總係爭咗啲嘢」。

人情味在人與人之間交流

人情味說來抽象，但對於在老屋邨長大的90後街坊來說卻十分實在。例如新雄雞麵包店與天馬的職員，偶然會輪流到對方的店幫手，又例如天馬的女職員與她住在同一座大廈，在邨內遇上時，天馬姐姐會問她：「點解最近都唔見你食天馬？」人情味，就存在於人與人之間的交流。

面對又一間愛店結業，慧欣只能趕在離別前多吃數餐，而除了她，最近數星期不少人趕在天馬結業前重溫那種港式快餐的滋味，慧欣笑言，「我從來未見過天馬咁多人排長龍」。44年說長不長，剛剛好在何文田山頭滋養過在舊屋邨裏的長大的上一代與下一代香港人。