【柴灣馮伯】88歲流動裁縫疫市改衫戶戶送　但求有人記住好手藝

新冠肺炎肆虐下的4月，部分市民因應疫情轉為在家工作，街上更形冷清。惟88歲老裁縫馮榮欣（馮伯）依舊拉着手推車，站在柴灣舊屋邨簷蓬下避雨，等待生意。 15蚊換一條拉鏈，跟工料、手工、車資，甚至與口罩成本相比，收支不成正比。耄耋之年的馮伯卻樂此不疲，他笑言自己對錢毫無感情，多年來所賺到的都交到太太手上，「最緊要係自己功夫做到出嚟，臨尾得到好歸宿，瞻仰遺容都有人記得自己做嘅嘢」。 攝影：歐嘉樂

疫情來勢洶洶，馮伯依舊每朝在街頭等待未知的生意。（歐‌嘉‌樂‌攝）

柴灣街坊對馮伯並不陌生，多年來他總是拉着手推車在漁灣邨出沒，「15元改衫」、「精工褲練」──滿車親筆揮毫的廣告輕易成為這位老裁縫標記。馮伯師出本地「洋服大王」著名裁縫、張國榮家父張活海，當年做西裝的手藝，如今投放在舊屋邨裏，為街坊廉價改衣、換褲鏈。

下午2時，馮伯原來打算在家稍休。當他接到是日第一通電話生意，隨即笑着前往接待客人。（歐‌嘉‌樂‌攝）

街坊拿來舊布袋換拉鏈，馮伯僅收15元。這個價錢是別人拉鏈的成本價，半送半賣可說倒貼手工費，他卻隔着口罩笑言「沒所謂」，反正多年來家中積存了不少拉鏈、布頭。馮伯自比甩繩馬騮，密密做不為錢，工作是為了解悶，「三幾日冇嘢做，就覺得好悶，喺屋企冇嘢做，會拎自己啲衫出嚟改」。

馮伯有句座右銘，「今天的事今天做」。每當接到生意，回家便會馬上動工。（歐‌嘉‌樂‌攝）

半天僅1宗生意 為熟客疫市「出城」銅鑼灣交收

馮伯人氣雖然多年不減，但疫情來勢洶洶，街上人流疏落，老人家站在街頭大半天才有1宗生意，他近日亦已減少遠行，除放棄到小西灣喝早茶的習慣外，亦多與客人相約在柴灣交收，疫情令到他的生活圈子縮窄至柴灣區內。

旁人早上拉着手拉車買菜，88歲的馮伯卻是拉着手拉車開工。（歐‌嘉‌樂‌攝）

然而，為了熟客，馮伯還是願意「出城」。每當接到銅鑼灣老顧客的訂單，他定必化身「戶戶送」，以長者八達通乘車親赴銅鑼灣交收。他說，「（客人）舊時幫襯開，一定唔托手踭，呢個係我作風」。畢竟，價廉兼服務好，是這名「小販」裁縫的生意宗旨。

馮伯一輩子都在港島工作、生活。現在老裁縫連交收也是約在柴灣地鐵站。（歐‌嘉‌樂‌攝）

日佔時當小販養家 2個妹妹病歿屍棄後巷

馮伯不是退休後才當小販，早於70多年前，香港時值日治時期，十餘歲的小伙子也是街頭小販，當時從糖、甘蔗、麵豉到鹹魚，他統統賣過，「講起嗰時就慘，唔死算好，我就係日治時代餓唔死嘅人」。馮伯是長子，當小販賺來的錢雖能讓弟妹果腹，卻不能治病，7名兄弟姊妹中，有2名妹妹病歿。「嗰時冇醫藥，2個妹死咗，掉去後巷就算，幾慘」，馮伯捱過飢餓與疾病，說起往事盡是唏噓。

「嗰時冇醫藥，兩個妹死咗掉去後巷就算，幾慘」，馮伯對往事記憶猶新。（歐‌嘉‌樂‌攝）

初見洋服大王獲招攬：嚟呢度做好唔好呀？

倖存的年輕小販之所以學得裁縫手藝，都拜本地著名裁縫、張國榮爸爸張活海所賜。馮伯戰後轉行賣西裝，某次送貨遇上張活海，當時對方已是城中知名裁縫，屢為荷里活明星訂造衣服，名裁縫初見小伙子，劈頭便問：「細路，加咗人工未呀？嚟呢度做好唔好呀？」

馮榮欣戰後轉行賣西裝，某次送貨，他遇上名裁縫張活海，改變了一生軌跡。（歐‌嘉‌樂‌攝）

當年本地洋服業興旺，尤其戰後亞太局勢緊張，不少美軍軍艦越洋來泊於遠東小城香港。馮伯猶記得當年滿街是美國水手，幾乎每人上岸都會做一套西裝，他與多名同姓兄弟先後成為張活海的員工，他一邊替裁縫師傅吹衫、燙絨 ，一邊向其偷師，逐漸學成一門手藝。未幾，他更獲老闆賞識，從跑腿變成工場裁縫師傅。

家中陽台是馮榮欣的工場。（歐‌嘉‌樂‌攝）

與太太布海裏相濡以沫

馮伯謙稱當年20多歲仍一事無成，當上裁縫全為了學一門手藝。古人說三十而立，他31歲在中環自立小工場，勤接裁縫工件，又娶了妻成家。夫妻互相扶持，至馮太身懷六甲，亦夜夜陪他趕工：馮太拿利器拆掉線頭，馮伯則把布料放進衣車，在布海裏相濡以沫。就這樣，兩口子孜孜不息，養活膝下3名兒子。

馮伯最愛讚美太太，「自己當年二打六，我老婆好唔話得」。（歐‌嘉‌樂‌攝）

然而，隨本地洋布業漸走下坡，馮伯為餬口曾一度轉行，裁縫頓成副業。他曾到柴灣洗衣房當公務員，替醫護人員燙洗制服，又曾駕着16座小巴，載着客人飛馳柴灣、西灣河街頭，剪刀、線頭都留在家中陽台，手藝只待接到改衣訂單才顯露出來。

「好感恩，點解咁長命呢？仲要周圍都咁出名。人又唔係叻呀，不過個人有毅力。」馮榮欣說。（歐‌嘉‌樂‌攝）

一藝精：一生只精於一種手藝

少年眨眼白了頭，年輕的馮榮欣變成馮伯，拿着退休金與朋友開了間裁縫小店，手藝再次成為他生活重心。再後來小店結業，他回復自由身，卻沒有因此放下心頭好，將家中陽台變成工場，白髮斑駁的他熟練地踏着古董衣車，一如卡片上的店名「一藝精」，一生人只精於一種手藝。88歲的他偶爾會驚嘆自己的長壽與名氣，「好感恩，點解咁長命呢？仲要周圍都咁出名。人又唔係叻呀，不過個人有毅力」。

馮伯的卡片花樣甚多，每張也刻滿他與熟客的交情。馮伯多年來深受客人擁戴，每每有客人為他訂製卡片。（歐‌嘉‌樂‌攝）

疫情橫行，生意是好是壞？馮伯笑言自己對錢沒有概念，多年來他所賺的都交到馮太手上，「賺到錢就交畀老婆，𠱁太太開心」。不過，馮伯早前忽然獲兒子大讚手藝，「『阿爸你𠵱家好評如潮』，哈哈哈哈」。原來馮伯沒有智能電話，不知自己是「網絡紅人」，而早前有客人在社交專頁群組讚揚其手藝佳，兒子遂把轉告消息，令馮伯大感驚喜。

「自己係甩繩馬騮，即係唔會停」，年近90的馮伯閒時做會為自己製作不同營商工具。（歐‌嘉‌樂‌攝）

「我對錢唔着重，最緊要係自己工夫做到出嚟。臨尾得到好歸宿，為瞻仰遺容鋪路，有人記得自己做嘅嘢」。在千帆過盡之年，馮伯說希望將來寫一本「創業血淚史」，談談自己流動裁縫之心路歷程。