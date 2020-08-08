【疫流大叔】59歲大叔發明植物環保刷　疫市創業：現代人慢性中毒

阿鴻，人稱黃伯，今年59歲。他年輕時曾織過手工蠶絲，後來輾轉當過清潔工人、做過廚房，又做了10年裝修工人。年屆花甲之年，他毅然再次創業，出售由自己發明、以露兜樹氣根製成的環保多用途刷。今年4月，他租下大埔的樓梯舖，正式開始擺賣得意之作。 兜兜轉轉間，他始終離不開工藝事業。人生下半場，他只想專注自己喜愛的事，順道推廣環保，「人生的苦比樂多。我做的事賺不了錢，只能珍惜眼前所擁有的事」。

今年4月，阿鴻租下大埔的樓梯舖，正式開始擺賣他所發明的環保多用途刷。（黃文軒攝）

阿鴻的樓梯舖位於車水馬龍的廣福道，面積不過100呎，卻堆滿了環保刷的製作原料——露兜樹。阿鴻所發明的環保刷，由露兜樹的氣根製成，「可以用來洗鑊、洗碗，比起百潔布，用少一半洗潔精」。

因失業重踏手作之路 自行研發環保刷

羅馬非一日建成，環保刷亦非一日誕生。說起自己的發明品，阿鴻如數家珍地把不同的試驗成果拿出來，興奮地逐一說明：「這批用咖啡、鹽及茶葉浸過，抗發霉。」說罷，他又提着另一批成品從狹窄的舖面走出來：「這批則用鹽、咖啡及橄欖油開水浸的，效果最好。」

阿鴻說，環保多用途刷最長可用上一年時間。（黃文軒攝）

年過半百方才創業的故事，要先從去年說起。阿鴻原是位裝修師傅，去年9月他公司迎來解僱潮，一夜之間他突然失去收入來源。萬般失意之時，他隨朋友坐船飄揚到香港最東面的東坪洲散心，在岸邊看到臨海而生的露兜樹，想起小時候常用它的氣根來製成油漆掃，當黏貼揮春的工具。他切下氣根一角，敲敲打打重現兒時玩意，再拿回家洗鑊，效果竟好得超乎他想像。

由露兜樹氣根變成環保刷的步驟繁多，須經削皮、曬乾、用火槍燒過，用錘打平後，再加以梳理。（黃文軒攝）

「我靈機一動，反正沒事做，不如拿這把刷去賣。」阿鴻試驗多月，最後發現把切下來的露兜樹氣根削皮、曬乾、用火槍燒過，用錘打平後，再加以梳理，經鹽及油等物料開水浸一天，一把不易發霉的環保多用途刷便出爐，最長可用上一年時間。他驕傲地說：「冇人諗過這樣造，是我自己發明。」

愛手造物品 家擁60頂改造帽

他從小不愛讀書，自恃有小聰明，看過的手工藝品多數過目不忘，無師自通。他指指自己頭上的草帽，上面有一個雙色的皮革煲呔，還有一副太陽眼鏡架在帽邊，那是他自己的設計，「我路過看見有人丟沙發，那些沙發皮還好靚，我便鎅下一小角，用來做皮帶、做套，做裝飾。」他家中的帽超過60頂，全都經他製作或加工。

帽上的煲呔全是阿鴻設計及自行加工。（黃文軒攝）

天生發明家 自給自足最心足

說阿鴻天生是個發明家也不為過，活過半百，他興趣始終離不開手藝。80年代，他從故鄉內地南澳大鵬遠眺東坪洲，18歲偷渡來港，抵埗西貢後跑到「三不管」的九龍城與哥哥同住。做過廚房，又當過政府清潔工人，後來自己在西貢開設了一間手工蠶絲廠，一手一腳織出一張張蠶絲被，為他帶來豐盛的收入。三十多年前的事，他仍記憶猶新，「蠶絲在大陸用機拉鬆後，來貨到香港我親自手縫，梅花間竹打橫地密密織。」

可惜好景不常，蠶絲被生意不久後告吹。到了40歲不惑之年，他投身裝修業，直至去年被解僱，沒想到卻意外為他重啟了手作之路，賣起手工環保刷。阿鴻笑着說，手工品雖然未必能賺大錢，但他卻樂在其中：「我跟朋友說，現在5、60歲人，卻感覺好像20多歲那樣，24小時都不夠用，以前從來都不會。」

阿鴻愛自己製造玩意，這天他拿來一個用露兜樹自製的公仔來炫耀。（黃文軒攝）

談起環保，阿鴻總是想起那段在南澳生活的時光，「由其是我上了年紀，靜下來時，常常想念以前純樸的生活，雖然好窮困，但自給自足。」來年他即將迎來60歲，在花甲之年，他在想製作環保刷大抵會是他最後的工作。阿鴻笑說，不介意這項手藝能否賺到錢，只要交到租便心滿意足，「所有事都是未知之數」，他只想把時間都花在興趣上，珍惜餘生。

有感地球被破壞 發明環保刷冀減用洗潔精

早年，阿鴻從新聞上看到不少地球被破壞的消息，去年自己發明了環保刷，便將家中百潔布及鋼絲刷統統丟掉，減少使用洗潔精。他喜歡吃魚，常用吃魚解釋環保是怎樣一回事：「我們用洗潔精洗碗，洗完一定沖到大海，我們又吃海鮮，污染只會不斷循環。」

阿鴻邊說邊示範如何用手上的環保刷示範洗碗。（黃文軒攝）

他所說的循環，其實早已降臨到他一家。「我二兒子有濕疹，這個地球太多病菌，都是因為人類濫用資源。人類不知不覺間……」他頓一頓，說：「有少少似慢性中毒， 年輕一代身體出現好多問題，我可能沒有機會看到，但是下一代好慘。」他邊說着，話鋒一轉，用手上的環保刷示範如何洗碗，「這樣洗慳水，一樽水已經可以用很久。」