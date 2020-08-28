前房署助理署長為樓宇看病30年　驗徙廈避塌樓危機：保養是學問

黃比是前房屋署助理署長，也是一位測量師。他10年前退休，跑到香港大學當客座教授。測量師的工作外界或難以理解，但如果要比喻，對黃比來說，測量工作等如做醫生。這名「樓宇醫生」在政府部門擔任測量師約30年，拯救過石硤尾徙置大廈倒塌危機，每逢遇上大廈漏水、發霉，也須立馬找出成因對症下藥，也要事前定期為建築物進行「身體檢查」。對他來說，建築物如伴侶，他說建築物跟人一樣，也是預防勝於治療，不至它變得頹垣敗瓦時才來後悔。 攝影：黃舒慧

測量師為樓宇「看病」 同樣預防勝於治療

10年前，黃比從房屋署前助理署長一職退下，繼而在大學任教。他今日一身教授風範，聽他說話，像聽了一課書。訪問期間，他忍不住從袋中拿出一叠教學用的筆記，向記者耐心解釋保養建築物的重要性，他以石屎剝落為例，「石屎剝落原因是什麼？我剛剛才跟學生上完這課」。

黃比現為香港測量師學會項目管理委員會主席，他在10年前退休，現今正於香港大學當客座教授。（黃舒慧攝）

他開始拋出一堆專業用語，「本來鐵柱有鹼性的環境去保護它，但空氣中好多二氧化碳，加上水、空氣，便會中和了濕度。幾年後，環境中的酸鹼值出現變化會發鏽，約膨脹一百倍，石屎便會剝落，但在此之前其實有好多事可以預防」。他常打趣地用醫生比喻測量師工作：「咳就安排止咳、傷風就給他傷風藥，大手術就研究了再做。」

「大廈要維修、要保養，跟皮膚一樣不可以亂曬，曬完又要搽cream、保濕、潤膚。建築測量是樓宇醫生，又是保健醫生，要教懂市民怎樣保護自己的樓。」 黃比 前房署助理署長

還未待邀請他分享樓宇「保養」秘訣，他已把經驗娓娓道來，「大廈要維修、要保養，跟皮膚一樣不可以亂曬，曬完又要搽cream、保濕、潤膚。建築測量是樓宇醫生，又是保健醫生，要教懂市民怎樣保護自己的樓。有漏水、發霉的，應早點發現並研究出現的成因。唔搽嘢，皮膚緊係粗，愈嚟愈粗添呀！」

黃比是前房屋署助理署長，也是一位測量師。在房署任職期間，他處曾理不少公屋事務。（資料圖片／盧翊銘攝）

30年測量師生涯 拯救各種奇難雜症

黃比還在房屋署任職時，曾將許多建築物從鬼門關裏救回來。60年代，政府因應石硤尾寮屋區大火，興建了第一型徙置大廈安置居民。當時大廈樓高5至7層，走廊設公用洗手間及洗滌設施，後來又擺滿住戶的炊具。黃比當年還是個初出茅廬的小伙子，第一次到徙置大廈視察時，發現大廈每層的走廊都有拱起跡象，「原來走廊下方沒有柱頂住，如果附近有地方火災、巡遊，居民跑到走廊觀看就大鑊，整個走廊可以一下子倒塌」。

80年代曾揭發公屋承建商偷工減料

他嚇得立馬跑去與工程師商討，結果房署把問題走廊全數拆掉，重新上過石屎才能暫避一劫。相隔多年，至今說起此事他仍猶有餘悸，「我知驚呀！因為讀書讀過嘛」。

60年代，政府因應石硤尾寮屋區大火，興建了第一型徙置大廈安置居民。（香港政府檔案處圖片）

10多年過去，黃比從小伙子變成高級保養測量師，但石屎問題仍是建築物保養棘手一環。80年代，多座公屋被揭發有結構問題，黃比憶述，當時政府年報指出全港有26座公屋出現倒塌危機，他立馬與同事提議將問題公屋內的石屎拿去化驗，結果發現石屎抗壓強度遠低於標準，最後揭發承建商偷工減料，事件轟動一時。

保養與保育密不可分 昔日警署變法定古蹟

今年香港測量師學會首次舉辦「優秀發展及保育大獎」，身為學會前會長的黃比擔任是次比賽的評審團召集人，特意表揚業界在項目發展及保育上的貢獻。但黃比坦言，在任職房署測量師30多年以來，未曾參與過古蹟保育工作。從前為建築物保養而種下的種子，今日或許已結果，他笑笑說：「可能當年保養了，現在被叫做古物都未定。」

黃比出身於基層，中六讀預科時正思索未來前路。他曾考慮當醫生，卻因家庭無法負擔學費沒當成。碰巧身邊朋友一句「做測量好，又可以考牌」，從此他將「看診」任務轉到建築物上。（黃舒慧攝）

此言非虛，現時被列為法定古蹟的中區警署建築群，數起來他功不可沒。在到房署工作前，他曾在建築署任職一段時間，「現時大館下面有個地庫，當年上面泊滿了警車，因為太重，導致下層好易漏水，一漏水我就要爬進去金字屋頂裏頭看，把假天花揭開，看看有沒有被白蟻蛀掉。」後來舊中區警署、前域多利監獄及前中央裁判司署被活化，也就有了現時的大館。

歷史建築物是無價，不是發展商業的問題，尤其是古建築。 黃比 前房署助理署長

前中區警署在二戰前用作警察總部。2018年，前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄活化為「大館─古蹟及藝術館」對公眾開放。（資料圖片／高仲明攝）

歷史建築無價 「拆了意義便消失」

黃比曾當過古物諮詢委員會的委員，負責就古物古蹟事宜向政府提交意見。在他看來，建築物的保養與保育的關係密不可分，「歷史建築物是無價，不是發展商業的問題，尤其是古建築」。他以舊立法會大樓為例，即現香港終審法院門外、象徵公義的泰美斯女神像，大樓外部於1984年被列為香港法定古蹟，「嘩，呢啲幾多錢都唔會有人賣畀你」。

香港終審法院門外的泰美斯女神像，大樓外部於1984年被列為香港法定古蹟。（資料圖片）

「如果那處有天后廟，即多數近海皮，而果欄則是小販集中地。靠着歷史建築，你就知道當地文化，知道以前發生過的事，或者能從歷史中學習，而歷史沒有好與壞。」 黃比 前房署助理署長

皇都戲院坐落北角70年，當中由測量師設計的屋頂的拱橋桁架，被譽為世上獨一無二，享負盛名。但近日發展商落實進行強拍，一級歷史建築物何去何從仍成未知之數。黃比言談間也不禁流露出惋惜，「皇都戲院是由一位測量師設計的......」他像是自言自語，「但始終不能扼殺私人發展的權利，要平衝社會利益，但如有若干程度的保留，絕對是件好事」。

黃比說，保育的好處有很多，如減少建新樓，減低市區樓宇密度，以及利用歷史建築教育下一代。（黃舒慧攝）

最近十年建造業界流行綠色建築，除了提及建築時須符合環保原則外，考慮建築物歷史背景亦是其一要素。黃比早把建築物視為伴侶，不時落區周圍觀察建築，「如果那處有天后廟，即多數近海皮，而果欄則是小販集中地。靠着歷史建築，你就知道當地文化，知道以前發生過的事，或者能從歷史中學習，而歷史沒有好與壞。不是政府要興建什麼就要拆除。建築物的意義拆掉就消失了，無法還原。」