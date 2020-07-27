【香港招牌】九龍城老區保留特色舊招牌如博物館　字體物料大不同

一次難得的機會，有幸參加由譚智恆老師帶領的導賞團，看九龍城的招牌及街道文字。譚先生是現任香港知專設計學院，傳意設計首席講師，在字體設計及分析方面有豐富的經驗。 九龍城區內舊樓林立，無論公共屋邨或私人樓宇，人口都以基層人士為主，亦夾雜一些工廠及車房，所以保留了不少舊招牌，很值得觀察。

導賞團由宋皇臺公園開始。碑刻乃長久保存文字的最佳方法，「宋皇臺」這三個字經歷二百年的風吹雨打，依然清晰呈現。簡簡單單的三個字，已有兩個可以討論的地方：一是宋王臺故事主人翁——宋帝昺為宋朝末代皇帝，理應稱為「宋皇」而非「宋王」，相信「宋王」是沿襲元朝修宋史之謬，所以石碑上寫上「宋王」此乃不太準確的寫法。另一方面，碑上「臺」字乃異體字，可能為方便在石上刻字，就簡化了筆劃。

▼▼▼即睇九龍城特色招牌，再看下文詳細介紹▼▼▼

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對面馬路的福桃樓招牌，字體為楷書，字型秀麗，沒有街坊招牌般的霸道感覺。因為字比較大，而且是刻在黑色雲石上，字髹上金色漆油，對面馬路也看得清楚。

譚老師說，這區大多為商住兩用樓宇，樓齡較高。香港自二次世界大戰後，外地不少資金及人才流入香港，導致住宅及工廠大廈均不敷應用。政府因此在五十年代，容許私人興建樓宇內用作工廠及商業用途，以解決各方面的需要，稱為「綜合用途建築物」，直至七十年代才禁止。地面多為商舖，一樓或以上則商住兩用。很多街坊小舖都能在這裏生存至今，招牌也自然在此百花齊放。

經過附近的公共屋邨，可看到由北魏體寫成的樓宇名稱。區內的真善美邨及馬頭圍邨，都可輕易找到這種字體。譚老師似乎很喜愛北魏字體，導賞過程中每當看到，都會停步講解。

▼▼▼相關圖輯：皇都戲院大廈僅餘的手寫招牌店▼▼▼

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新南風餐廳是區內的地標招牌，佔據大廈的半個立面。這應該是水泥凸字，表面再舖上馬賽克紙皮石。字體是手繪的宋體字，看上去又有點姚體的味道。上世紀六七十年代，文化大革命的宣傳海報，很多都會使用姚體，這個招牌或多或少受到這種影響吧。聯合鐵號為北魏字體，風格剛勁有力。雖然是用膠片製作，但筆劃末端仍保留飛白，更顯招牌師傅的製作心思。四個字把整個招牌擠得滿滿，符合香港人盡用空間的性格，老遠也能清楚看到。

九龍城馬頭角十三街是歷史悠久的社區，建築物相當殘舊。這裏最多的是車房以及相關行業，招牌多為手寫。店舖閣樓外牆上，偶爾保留古老的水泥字招牌，還可看到不同年代的路牌。

導賞團以九龍城碼頭為終點站，這裏恐怕在不久的將來就會拆卸，而碼頭上的字體則相當罕見。這類似一種廣告字體，俗稱「釘頭字」，常見於印刷品。譚老師笑說，可能寫字當日，「寫字佬」因某些原因不在，所以店家要臨時找來一位「廣告寫畫佬」頂上也不定呢。

九龍城作為一個舊社區，絕對是一個內容豐富的招牌博物館。隨着市區重建，這裏的景觀將會逐漸改變，所以要看招牌的話，就得趁早了。

書名：《你看港街招牌》（增訂本） 作者：李健明 出版社：非凡出版

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】