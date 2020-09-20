今年56歲的吳先生，於6年前中風後便居於深水埗一劏房，《香港01》記者上月探訪他，發現其居住環境惡劣，電力裝置存在隱憂之餘，廚房的一道牆更裂開，有倒塌的危機。原來，吳先生於中風後便開始輪候公屋，至今等候6年多卻仍是一場空，他只好戰戰兢兢住在「危樓」。 因新冠肺炎疫情，作為職員琴手的吳先生陷入失業，走投無路下向社工求助，社工為他申請社區組合房屋， 「我開頭都覺得唔成功，社工話申請咗先，我話好，點知就抽中咗。」

8月底吳先生收到南昌街的社區組合房屋入伙通知，便開始着手搬家。他以「螞蟻搬家」的形式，將劏房內的東西分批搬往新居。（蔡正邦攝）

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疫情下酒樓、酒吧、聯歡會等停滯，吳先生自今年初至今只接了3個工作，賺了約2,500元，「我係職業琴手，我哋啲職業係人哋去玩我做餐死，人哋唔去玩我哋等餓死。」眼見行家陸續轉行，吳先生亦嘗試積極找工作，「沒辦法你都要面對，馬死落地行，諗方法賺錢傍身。」奈何經濟不景，工作遲遲沒有下落，「好徬徨，死啦，無野做咁點算，唯有搵社工幫手。」社工為他申請社區組合房屋（組合屋），幸運地抽中了。

搬屋驚現書櫃被白蟻入侵

8月底吳先生收到南昌街的組合屋入伙通知後，便開始着手搬家。他以「螞蟻搬家」的形式，將劏房內的東西分批搬往新居，一天試過來回搬4次，「搬屋自己搬就瘦咗幾磅，頂唔順，唔可以往返太多次，隻腳始終唔可以企得耐」。吳先生於劏房收拾東西時，發現一個木製書櫃、連同部分書被白蟻侵蝕，櫃內有大量白蟻，「如果唔係執嘢要搬，真係一路蛀到個櫃冧咗都唔知，今次真係大步檻過。」

吳先生於劏房收拾東西時，發現一個木製書櫃、連同部分書被白蟻侵蝕。（蔡正邦攝）

若住滿兩年後仍未上公屋 或需搬回劏房

奔波於添置家具、搬家，9月初吳先生已入住新居，「搬過嚟要重新買家具，咁啱有啲津貼幫補下，好似成世人嗰啲好運一次過用晒。」住劏房時試過兩次被入屋爆竊，吳先生稱新居治安較好，租戶需要遵守規矩，令他覺得安心。惟組合屋只能住兩年，吳先生稱過渡性房屋有好有壞，對他而言可在一個安全空間等候分配公屋的消息，不好的是兩年租期屆滿時，若仍未分配到公屋，他需要再搬回劏房。

社區組合房屋只能住兩年，吳先生稱過渡性房屋有好有壞，不好的是兩年租期屆滿時，若仍未分配到公屋，他需要再搬回劏房。（蔡正邦攝）

「南昌220」是由香港社會服務聯會推出的首個「組合社會房屋計劃」，由恆地以一元出租土地予社聯興建組合屋，為期兩年，提供89個1至3人組合屋單位，屬過渡性房屋。社聯稱，89個單位全數出租，相信9月中旬全部租戶會入住。

尹兆堅：政府以「交差式」方法應對房屋問題

立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅稱，過渡性房屋本身是一個不錯的紓緩公屋輪候戶方法，惟港府現時政府只是以「交差式」的方法，沒有決心及態度做好該政策，依賴社福機構、地產商提供私人土地等去興建過渡性房屋，便認為有積極解決房屋問題。惟現實是過渡性房屋供應少，且發展商的土地只是空置數年後，便要收回作發展，「數量係杯水車薪，做個樣話畀人聽有做嘢，係政治化妝。」

尹兆堅認為，現時公營房屋長期供應不足，輪候時間長達至少5.5年或以上，若政府有決心完善過渡性房屋制度，應將空置的官地納入興建過渡性房屋的規劃，增加單位供應，真正發揮其「過渡」作用，而非住兩年便要求租戶搬離 ，再次入住劏房。

深水埗區議會房屋事務委員會主席譚國僑同樣批評政府太被動，無積極覓官地興建過渡性房屋，將責任推給非政府組織，「NGO係為市民謀取福利，唔係起樓。」譚國僑建議，政府撥出官地興建過渡性房屋，由房協或市建局協助起樓，單位交由社福機構管理，協助篩選租戶，讓居住在惡劣環境的公屋輪候戶，可在過渡性房屋居住至成功分派公屋。

根據房委會公佈的最新公屋輪候數字，截至今年6月底，輪候冊約有15萬5千8百宗一般公屋申請，以及約10萬3千9百宗「配額及計分制」下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.5年。