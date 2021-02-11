探戈舞導師夫婦疫下停工　上環擺檔寫2000張揮春祝福街坊

撰文： 呂諾君 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-11 16:38

明天（12日）是大年初一，上環善慶街的一段石階兩旁早已掛滿揮春，不少人駐足細看。行近這個手寫揮春檔，檔主竟是一對新潮夫婦，原來他們的正職是探戈舞導師拍檔，疫情下跳舞行業成為重災區，幾近「零收入」的二人，亦因此提早開檔。 「有啲朋友叫我揮春佬，我會唔鍾意，但如果你叫我揮春哥哥，咁就OK。」40來歲的Kamong說話時多了一份百厭，但提起筆即一臉正經，鐵劃銀鈎不失功架；太太Edith的新式揮春亦有不少捧場客。二人透露，今年寫的揮春數目或有2,000張，腫掉的手每晚要以熱水浸敷，除了「賺下錢」，更希望將祝福送給活在疫情下的香港人。

教舞15年的Kamong，與太太Edith原是探戈舞導師拍檔，不過每到新年前後，他們就會變成書法家，在上環的樓梯之間替人寫揮春，四年之間更寫出名氣，香水店、車行甚至遠在澳門的手錶店都找他們「寫返兩手」。受新冠肺炎疫情影響，「跳舞群組」連帶跳舞行業成為疫下重災區，Kamong和Edith近月幾近「冇工開」，因此比往年早了約一星期開始擺檔。



「每年年尾其實都幾忙，要搞舞會畀人跳舞，但今年就完全停晒。」在疫情打擊之下，Kamong估算去年只得約五個月有收入，金額亦只得平日的約70%；有三分之一學生不敢前來上課，而他每年的10多個表演亦被全數取消。世界各地的舞會都因疫情暫停，唯獨聽聞內地有舞會復辦，收入問題以外，夫婦二人也因長時間沒有跳舞而感不習慣，「我哋跳舞係定期都會同好多人有身體接觸，有啲朋友話我哋咁樣會產生啲『益生菌』.......當疫情嚟到，好長時間冇同人有接觸，身體好似好唔同咁。」Kamong指，正在習慣改變生活方式，將時間轉移到打太極，有需要時則「早啲瞓覺」。

長時間冇同其他人接觸（跳舞），身體好似冇咗嗰種益生菌......呢段時間就好似，你想像下將70歲嗰年搬咗嚟𠵱家咁囉。 Kamong （探戈舞導師兼揮春檔檔主）

美術底子兼習字多年 新式揮春受歡迎

Kamong和Edith在大學時分別修讀美術和設計，Kamong習字多年，因舞室在附近，四年前的新年開始在善慶里擺揮春檔，Edith本來只是在旁陪伴，到後來有不少途人想買下她在揮春紙上的作畫，「初初都係自己畫下開心下，帶啲歡樂畀街上小朋友，但慢慢Kamong老師就由一個枱角，開始畀左成張枱我。」看此處的揮春，有一些是以Q版牛作主角、配上不同的英文字句，也有傳統的如「財源廣進」、「身體健康」。除此之外，他們也會應客人要求寫出創意字句：年輕一代要「畀啲掙扎」、豁達者要「觀心自在」；又假如嫌「日日爆數」不夠，可以做「爆數女神」。

新年未至，石階兩旁已掛滿揮春，洋溢濃厚的節日氣氛，不少人停下駐足細看。（余睿菁攝）

寫到手腫仍快樂

Edith指，在街上寫揮春有種快樂，「有時畫畫下，咦有隻手仔喺隔離嘅，原來係啲小朋友嚟......街嘅人情味好得意，尤其呢條街（善慶街）比較有藝術氣息，好多人都好欣賞。」今年適逢疫情，夫婦二人也不斷趕工，希望將祝福早些送給香港人，「寫到隻手腫又麻晒，每晚都要浸熱水，要做電療同貼膠布。我諗最少都寫咗2,000張以上。」Kamong說，雖然如此，但寫揮春時得到的快樂，和舞蹈大致相似。

本身嚟講，畫紙上面係一個舞池，一個字就係一種舞蹈同一個人。當我哋入風（落筆）就係走入舞池，出風（勾筆）同使個筆法，就係佢個舞蹈所在。所以（揮春）四個字，本身都係一個choreography（舞蹈的編排）。 Kamong （探戈舞導師兼揮春檔檔主）

二人下午開檔，臨近天黑收檔回家，疫情下維持最基本低調，繼續生活。（余睿菁攝）

「Life is about balance」

不論年輕男女、外國人、小朋友還是中年人都被他們的揮春吸引，Edith指，今年專程寫了很多張「Life is about balance」（生活就是平衡），疫情下社會環境抑壓，此句大受歡迎，「其實生活所有嘢都係一個平衡，視乎你點樣喺逆境下調心調適，或者係個心情狀態點樣調節。」二人在擺檔期間談笑不斷，Kamong又笑指，眾多揮春中「身體健康」最是難寫，「啲筆劃好多，一日只可以寫十個，發咗功，第11個就冇功效。」他又指，新年過後如疫情仍然持續，打算「賣下素描作品」，維持最基本低調的生活，「都冇辦法，nothing I can do！」他聳了聳肩後又繼續寫字。