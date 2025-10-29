可口可樂外勤技術員義助市民修理電器　倡以維修代替購買減少廢物

在家居電器故障時，不少人選擇棄舊買新，或會加劇廢物問題；反而一些基層家庭則因經濟問題而不易更換電器，影響生活品質。團體「復修辦館」聯同香港太古可口可樂在10月18日的「國際維修日」，舉辦了一個社區維修站活動，多位香港太古可口可樂的外勤電子機械技術員擔任義工，為基層市民檢查和維修風扇、暖風機等常見家電，希望減輕他們的經濟負擔，同時提倡「以維修代替購買」的理念，延長家電壽命，從源頭減少廢物。



10月18日是「國際維修日」，團體「復修辦館」聯同香港太古可口可樂舉行社區維修站，由一班香港太古可口可樂的外勤電子機械技術員擔任義工，為基層市民檢查和維修風扇、暖風機等常見家電。（太古可口可樂提供）

「復修辦館」成立於2022年，創辦人Jacky受到荷蘭阿姆斯特丹Repair Café概念的啟發，致力在香港推廣復修文化，鼓勵大眾選擇維修而非丟棄損壞的電器。他們在「國際維修日」聯同太古可口可樂於啟德舉行社區維修站活動，吸引了許多街坊帶着家電前來維修。Jacky表示很高興活動得到香港太古可口可樂的支持，又指專業師傅的參與不僅修理了家電，也向社會推廣了以維修代替購買的環保理念。

復修辦館創辦人Jacky（黑衫）指，很高興活動得到香港太古可口可樂的支持，同一班專業師傅合作為街坊修理家電，一齊向社會大眾推動以維修代替購買的環保概念。（太古可口可樂提供）

太古可口可樂的外勤電子機械技術員，平日工作主要是快速修理遍布全港的自動販賣機、雪櫃和汽水機，需要他們具備精準的判斷力和豐富的實戰經驗。他們在今次活動中發揮所長，不斷拆裝，為各種故障的家電進行檢查與維修。

參加者Calvin帶來了一部新買不久的風扇，按鈕偶有失靈。義工阿桐檢查風扇後，找出了問題所在，並由有40年維修經驗的資深技術員火哥接手修理。經過一番努力，風扇成功「復活」，讓Calvin感到十分滿意。他表示，雖然風扇出現問題讓他心生困擾，但能透過此次活動延續風扇的壽命，避免浪費，讓他感到欣慰。

【街坊連電器3】壞風扇經過有40年維修經驗的太古可口可樂技術員火哥（右）一雙巧手修理，恢復運作。物主Calvin（左）滿面笑容，大讚好掂，將風扇帶回家使用。（太古可口可樂提供）

火哥也提到，除了平日工作中的成功感，這次義工服務讓他能將專業回饋社會，協助街坊省錢，並為環保做出貢獻，讓他獲得了不同的滿足感。