爆旋陀螺熱捲全港　公園街市變戰場　有豬肉佬玩家靠陀螺尋回童心

1999年推出的經典玩具「爆旋陀螺」近月「翻生」爆紅，全港各區都出現陀螺戰場，遍布公園、街市、教會，連學校也舉辦「爆旋陀螺」比賽，「3、2、1，Go Shoot」的玩家聲音，隨時在身邊響起。這次熱潮亦帶動「爆旋陀螺經濟」，每當有新款爆旋陀螺開賣時，各區玩具店都會大排長龍「打蛇餅」，亦掀起陀螺炒價，亦有餐廳、酒吧以「爆旋陀螺」作招徠吸客。



在這股旋風式突襲的熱潮下，除了看見排隊與炒價，爆旋陀螺亦為不少玩家帶來人生改變。其中元朗同益街市豬肉檔「業記」的第二代老闆，趁陀螺熱在豬肉檔設下擂台，聲稱打敗他便能拿走豬肉。玩笑背後，陀螺為他追回童年的缺失，更令日復一日斬豬肉的他，重拾青春感覺。



經典玩具「爆旋陀螺」近月爆紅，全港也有陀螺戰場。圖為屯門兆禧食坊的一個晚上，有超過50人聚集玩陀螺。（梁鵬威攝）

爆旋陀螺的最新一代近月突然爆紅，全港也有陀螺戰場。圖為粉嶺華明市場，有心人租下一個舖位，供陀螺愛好者玩陀螺。(Threads @fox03_27)

爆旋陀螺的最新一代近月突然爆紅，全港也有陀螺戰場。圖為舉辦同好聚會的旺角Pavilion Cafe。(Threads @isaac_tang)

爆旋陀螺的最新一代近月突然爆紅，全港也有陀螺戰場。圖為俗稱「元朗耶穌場」的神召會元朗福音中心。(Threads @aog.ylgc)

圖輯：4月29日晚，屯門兆禧食坊的「陀螺之夜」



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爆旋陀螺由日本玩具製造商特佳麗（TAKARA）在1999年推出，至今已推出四代，每一代也吸引不少愛好者。坊間普遍認為今次的陀螺熱潮源於今年2月，一名台灣網民在社交媒體Threads上載了一則指自己被小孩親戚取笑玩陀螺技術很差，求網民推薦能打敗小孩的陀螺的帖文。該帖文引起極大迴響，現時已有超過835萬次瀏覽，網民紛紛獻計。

今次爆紅的是第四代的「爆旋陀螺X」。（梁鵬威攝）

今次爆紅的是第四代的「爆旋陀螺X」。（梁鵬威攝）

今次爆紅的是第四代的「爆旋陀螺X」。（梁鵬威攝）

坊間普遍認為今次的爆旋陀螺熱潮源於今年2月，一名台灣網民在社交媒體Threads的一則帖文。（Threads截圖）

玩爆旋陀螺並非GEN Z專利，玩家不乏80後、90後或者為人父親之輩，元朗同益街市豬肉檔「業記」的第二代老闆陳先生，為每日手起刀落猛力斬豬肉的「豬肉佬」，大隻粗獷外型底下，也有一顆純真的童心。他趁這股陀螺熱潮，在豬肉檔設下挑戰擂台，聲稱打敗他便能拿走豬肉作戰利品。

陳先生稱，早前在元朗區陀螺通訊群組的頭像是檔口照片，加上有些元朗區的陀螺玩家也見過他，便打趣地問他，若打敗了他，有沒有豬肉吃。於是他便在Threads發帖，看看有沒有人來挑戰。

元朗同益街市豬肉檔「業記」的第二代經營者陳先生。（何頴賢攝）

雖然挑戰者人數不多，但真的有人來挑戰。他也兌現承諾，輸了就送出豬肉。他最記得曾敗給一位小朋友，大方送出豬肉。

佢媽咪幾開心，即刻摸住佢：「叻仔！叻仔！」咁樣。陀螺真係好有意思。 爆旋陀螺愛好者陳先生

現年29歲的陳先生小學時玩過第一代陀螺，今年因熱潮再度「入坑」，發現陀螺改變了很多，變得很有技巧。例如陀螺盤側邊添加了加速帶，除了令碰撞更激烈外，亦令發射技巧更多元化。官方將爆旋陀螺定義為「Gear Sports」，是運動的一種。曾是運動員的陳先生也同意這個定義，因為發射技巧、發射力度等，真的可以練習。

陳先生（左）小學時玩過第一代陀螺，今年因熱潮再度「入坑」。（何頴賢攝）

陀螺盤側邊加了加速帶（青色部分），除了令碰撞更激烈外，亦令發射技巧更多元化。（梁鵬威攝）

陀螺盤側邊加了加速帶，令碰撞更激烈。（梁鵬威攝）

發射力度可以練習，官方更推出了測速器，可以連結手機，顯示每次發射力度。（梁鵬威攝）

潮流一向來去匆匆。陳先生估計，今次這個熱潮應可維持數月，尤其是七月會再有一批陀螺「大貨」到港。雖然熱潮未必持續很久，但今次這個陀螺熱潮已實在地為他的人生帶來改變。

我覺得有少少係追返以前缺失咗嘅嘢。細細個冇錢買咁多隻，又冇人陪我玩。突然多人玩咗，又有能力買，咁就係咁瘋狂「課金」。 爆旋陀螺愛好者陳先生

陳先生坦言，有一點像追回以前缺失的東西。（何頴賢攝）

因為在街市工作關係，在他身邊出入街市的人士，無論是工作伙伴、鄰里檔主，或是來買餸的街坊普遍也較年長，他笑說已很久沒有認識年紀相近的人。今次突然間透過陀螺認識了很多年紀相近的人，令他感到喜出望外：「起碼玩陀螺，我又同你冇利益交集，啲關係比較真啲。」