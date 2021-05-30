撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-30 15:00

婚姻是人生大事，任誰都會想「look beautiful in white」，但在香港，社會上總認為「瘦即是美」，不少女士們會減肥遷就婚紗，擁有棉花糖身型的，更有可能找不到合身婚紗。 常說香港是中西文化薈萃之地，但約兩年前竟有一名外國女子，為了要找一條穿得上的婚紗裙而苦惱不已。古時都有「燕瘦環肥」，市面上的婚紗，是否就只為瘦人而設？ 攝影：廖雁雄

社會上總認為「瘦即是美」，不少女士們會減肥遷就婚紗 。（廖雁雄攝）

遇店員不禮貌對待

今年32歲的Scarlet（化名），由外貌、體態以至是說起話來，都是典型的美國女子。她在約七年前來到香港生活，並在國際學校任教。2019年，Scarlet決定與拍拖兩年的巴籍男友Walter（化名）結婚，豈料要面對重重難關，其中之一就在於找婚紗裙。

「還記得我足足行了13間店，只有一間店讓我試到一條裙。」Scarlet說起那時的經歷，語氣仍然有點氣憤，雖然她比普遍香港女子略胖，但也未算「加大碼」，卻也被店員「攻擊」，「有一間店店員劈頭便說：『你身型這麼大，婚紗會比平常的貴很多。』，我覺得很沒禮貌，她連我平時穿甚麼碼也沒問！」她認為，香港婚紗店對大碼身型的客人，服務態度與美國的很不同，坦言當時確實因此感到很氣餒。

幸機緣巧合之下，丈夫Walter在網上找到HW Bridal這間店，店內的婚紗由0號到16號，甚至到26至30號等的超加大碼都有不同款式選擇。「我曾覺得自己實在穿不下香港的婚紗裙，但他們幫助了我。」Scarlet當時在店內試了六條裙，最後還是選了最合眼緣的第一條。此外，她又拜託店舖將媽媽由美國寄來的一條42年前婚紗裙作不同修改，在婚禮中穿上媽媽當年結婚穿的裙子，對母女二人都別具意義，「當年她用100元美金買入這條裙，現在經過修改我都能穿上，家人都很開心。」

曾經有客人上嚟，話去咗啲標榜有大碼婚紗嘅店舖，但都係搵唔到裙，佢以為佢個世界已完。 HW Bridal店主Fiona

HW Bridal店主Fiona指，婚紗不一定要身型瘦削才可穿得美，每個人都值得漂亮。（廖雁雄攝）

大碼身型並非冇選擇

HW Bridal店主Fiona指，店舖開業十年，「大碼」的顧客佔了一半至六成，表示因家人任出口製衣業，店內的都以歐美婚紗為主，並且只賣不租，「婚紗喺外國就好似伴侶一樣，『the one』就係『the one』，覺得只係需要跟定一個主人。」該店亦提倡「加碼幸福」的概念，提供大範圍的尺寸選擇，多年來她見過無數因找不到合身婚紗裙而絕望的客人，也慨嘆「香港選擇實在太少。」

「曾經有客人上嚟，話去咗啲標榜有大碼婚紗嘅店舖，但都係搵唔到裙，佢以為佢個世界已完。」Fiona說，相比十年前現時市面上確實多了人做大碼婚紗生意，但也可能只是得三、四個碼，也曾有客人因店舖最後交不到貨，或者是勉強穿上裙子，但各部位出現「鬼五馬六」，在婚前十日才走來向她求救。Fiona認為，婚紗不一定要瘦削才可穿得美，每個人都值得漂亮，她建議，「有肉地」的新娘可選擇修身的款式，魚尾裙也是好選擇，但就應避免選公主裙等。