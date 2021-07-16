香港棒球｜沙燕首代與港隊隊長奮鬥史輯錄成書　盧校長離世成遺憾

棒球在香港並非熱門運動，很多港人或是透過電影《點五步》才略知本港棒球歷史。全港第一支華人少年棒球隊沙燕隊的第一代球員區穎良，今年已45歲，由小時候從天光道舟車勞頓跨區到沙田練習，到今天成了港隊女子隊總教練，30多年來沒有一刻想過放棄棒球夢；港隊現役捕手兼隊長譚浩賢，多次質疑自己資質不夠好，一度打算放棄職業棒球員生涯，卻發現沒有棒球的日子，如同失去全部色彩······

曾任職記者的王思澄為學習棒球的兒子尋找參考書籍時，竟發現沒有記載本港棒球史的資料，於是她親自邀來十位棒球界代表專訪，寫下十個有血有肉的故事，「好多人為棒球界默默耕耘好多年，好值得記錄落嚟」。可惜，新書《棒球拾夢》還未及完成，沙燕隊創辦人「山狗校長」盧光輝已於去年辭世，連在《點五步》中飾演他的資深演員廖啟智，今年3月也因病離世，成了《棒球拾夢》的一大遺憾。

攝影：羅君豪



區穎良是「沙燕第一代」，他感激恩師簡華強有教無類，除了棒球技術外，更教曉他不少做人的道理。（羅君豪攝）

2016年的電影《點五步》改編自沙田少年棒球隊沙燕隊的經歷，記錄了香港棒球運動在80年代的一段光輝歷史。而70後區穎良就是沙燕隊第一代球員，1983年在香港少棒聯盟公開賽中擊敗日本隊奪冠的世紀賽事，區穎良也在場。雖然當時他和哥哥只在球場旁觀賽，但對沙燕隊創辦人、前基覺小學校長盧光輝校長（人稱「山狗校長」）的調兵遣將技術仍歷歷在目。「加入沙燕隊係一場緣份，當年媽媽幫我哋報啲暑期活動玩，諗住學壘球，但教練話我哋太細個唔啱玩，當時咁啱盧Sir喺沙田成立少棒隊，就建議我哋加入，一直打落去」。區穎良是當年沙燕隊少數非基覺小學的學生，他和哥哥區學良每周從土瓜灣的家乘車到沙田練習，卻從不言苦，「我哋嗰個年代冇得打機，有得出街已經好開心，又同成班差唔多大嘅小朋友一齊玩，點會覺得辛苦！」

大熱天時，你叫我着短衫短褲去行街，我會覺得好曬，但着住套制服教波，唔知點解又可以教3、4個鐘面不改容。 沙燕隊第一代球員區穎良

30多年不曾言棄 難忘恩師身教以理服人

《棒球拾夢》書中提到，區穎良每周訓練穿上沙燕隊的專屬棒球服，是他最興奮的時刻，因為是一種身份認同。這一份身份認同，一直維持到他現在成為港隊女子隊總教練。夏天在戶外練習，動輒37度高溫，雖然球場上每一個人都會喊熱，但沒有人會因為怕辛苦而放棄，「大熱天時，你叫我着短衫短褲去行街，我會覺得好曬，但着住套制服教波，唔知點解又可以教3、4個鐘面不改容」。被問及30多年來有否一刻想過放棄棒球，區Sir斬釘截鐵回應：「冇」。

被問及30多年來有否一刻想過放棄棒球，區Sir斬釘截鐵回應：「冇」。（羅君豪攝）

對區穎良來說，人生中最重要的人，除了父母便是恩師簡華強，「我能夠堅持到依家，完全係因為師傅」。簡華強是香港第一代棒球人，曾在南華體育會接受棒球訓練，份屬盧光輝校長的師兄，區穎良形容，簡華強瘦削斯文，沒有典型運動人的體格，平日總是以理服人，簡華強曾對區穎良說，他長得不高，身形不太適合當投手，建議他改練內野手，但當時區穎良「不聽老人言」，為了證明自己有能力當投手不停練習，師傅卻沒有放棄他，反而跟他一起完成目標，最後區因傷患改當內野手，才明白到師傅當年的用心良苦，「原來做教練唔一定要好惡，佢亦同我講，有機會一定要教小朋友，因為佢哋係棒球運動嘅將來，到依家我都會同球員講，做唔到唔緊要，只要你唔放棄，我都唔會放棄你」。

今年29歲的港隊現役捕手兼隊長譚浩賢坦言，他的棒球路並非一帆風順。（羅君豪攝）

無論你做咩都好，千祈唔好咁易放棄，你要放棄有幾千萬個理由，但堅持只需要一個理由。 港隊現役捕手兼隊長譚浩賢

付出與回報不成正比 曾想過放棄棒球夢

書中記載了本港棒球界老中青的熱血故事，當中年資較淺、今年29歲的港隊現役捕手兼隊長譚浩賢坦言，他的棒球路並非一帆風順，「首先我好遲先開始接觸棒球，同隊比我年輕兩三年嘅隊友，技術都比我好，所以頭幾年幾辛苦」。後來他技術有所進步，16歲時加入港隊，卻發現付出與回報不成正比，「一星期練足5日波，又要兼顧返工返學，真係好攰，加上自己身體條件同天份都唔係最好，好多比我厲害嘅隊友，好早就打到正選，我一直徘徊喺入唔入選嘅階段，成日問自己係咪應該繼續打落去」。

不斷的自我質疑，令譚浩賢萌生放棄棒球夢，「試過一星期淨係去練一日波，但慢慢覺得，唔打棒球，生活好似冇咗色彩咁」，故他整理心情，決定堅持下去，也認清了自己思路清晰、看事物宏觀的長處，成為出色的捕手，最後更當上隊長位置，「無論你做咩都好，千祈唔好咁易放棄，你要放棄有幾千萬個理由，但堅持只需要一個理由」。目前他也成了棒球教練，希望為香港培育出更多棒球人才。

「山狗校長」離世 故事未載書中成最大遺憾

負責將十名棒球界代表經歷輯錄成書的王思澄，育有一名兒子，當她為學習打棒球的兒子尋找有關香港棒球的書籍時，卻發現這段歷史從未被記載下來，「好多人為棒球界默默耕耘好多年，好值得記錄落嚟」。曾經任職記者多年的她，於是着手聯絡本港棒球界的代表人物，希望以專訪形式，將這些有血有肉的故事記錄下來。可是，最為人熟悉的棒球界傳奇、《點五步》廖啟智角色原型，即沙燕隊創辦人「山狗校長」盧光輝，王思澄未及聯絡他安排訪問，盧校長便於去年離世，成了她一大遺憾，後來連飾演盧校長的廖啟智也因病逝世，令她感到人生無常，更堅定她要盡快記錄香港棒球歷史的信念，於是她以三個多月時間趕工，終趕在今年書展前出版。

《點五步》廖啟智（中）角色原型，即沙燕隊創辦人「山狗校長」盧光輝，王思澄未及聯絡他安排訪問，盧校長便於去年離世，成了她一大遺憾，後來連飾演盧校長的廖啟智也因病逝世。（《點五步》劇照）

兩代棒球員對本港棒球界的願景：



希望爭取到香港有個正式棒球場，可以畀觀眾入嚟睇比賽，依家晒草灣雖然係港隊嘅基地，但並非由我哋全權擁有，要喺限定時數節數練習，其餘時間需要同足球隊share。長遠希望棒球可以普及化，下次做訪問唔需要再介紹棒球係點玩。 沙燕隊第一代、港隊女子隊總教練區穎良