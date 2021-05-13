口述影像電影培訓課程今接受報名 協會：爭取成為影視界常態

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-13 20:44

口述影像是透過簡潔、富想像力的語言，由口述員把影像傳達給視障人士，香港盲人輔導會自2009年起一直推動口述影像，十多年來共為230多部電影舉辦過超過320場電影欣賞會。除了在電影業界推動口述影像，協會更將展開為期九個月的「專業電影口述影像培訓課程」，旨在為市場提供相關人才培訓、建立專業認可資格，同時更希望能將口述影像變為影視界常態。

課程分三階段 歷時九個月

視障人士要享受「看」電影並非天方夜譚，今日（13日）在香港盲人輔導會的會址內，有一場非一般的「電影界盛事」，該會的「專業電影口述影像培訓課程」今日正式啟動，由即日起至下月13日接受報名，課程共分為基礎、進階和專業錄音三個部分，通過評核的學員將獲得證書。啟動禮上有多位電影、文化界人士出席，包括金像編導組合張婉婷及羅啟銳、著名電影人莊澄等，期間唱片騎師彭晴亦有即席示範，以口述影像的形式將《無間道》中經典場面呈現給在場觀眾。

香港盲人輔導會行政總裁譚靜儀指，要讓視障人士在戲院欣賞到附有口述影像聲道的電影殊不輕易，由取得片主同意、撰寫稿件、錄音、混音、戲院裝置相關設備等，每個程序均是環環相扣、密不可分。譚續指，很多視障會員都是戲迷，每有新戲上映便會致電來查詢該電影是否有口述影像版本，更有一些人會撰寫影評。她強調，「隨時隨地，口述影像」不單只是口號，亦是願景，希望未來能有更多專業口述影像員和電影業界的參與。

視障戲迷：想將《倩女幽魂 》加設口述影像版

該會的義務口述影像服務顧問楊吉璽則表示，過去十多年來，見證着視障人士由「唔信到信」，到近年期望口述影像能成為常態。他指，明白很多業界人士至今仍是半信半疑，但強調口述影像並非二次創作，「不會加亦不會減」。他又指，曾認識有視障人士每當家人在家看電影便會躲入房中，聽着父母看《半斤八兩》在廳中笑翻天感到不是味兒，到長大後「看」過口述電影，才明白父母當年在笑甚麼，「希望第時唔再需要問：『呢套戲有冇口述影像？』而係每套都有，成為常規。」

用家之一的任博輝示，口述影像除了令他了解電影，也認識到健視朋友的世界，例如一些揮手等的社交禮節都從電影中學到。他認為，好的口述影像應該「油而不膩」，應盡量簡潔，讓觀眾自行揣摩當中感受，又指希望一些舊電影都能推出口述影像，個人最想看的經典港產片就是《倩女幽魂 》。