粵劇│西九破格「小劇場」載譽重演　引入西方舞台設計故事更緊湊

說起傳統戲曲，大家總會想到大鑼大鼓，「六國大封相」的盛大排場。時至今天，戲曲不斷變革創新，西九戲曲中心近日載譽重演的《霸王別姬》（新編）和《文廣探谷》，便以引入西方舞台和場景設計的小劇場形式演出，監製鍾珍珍、身兼編劇、導演、編曲及演員的黎耀威及黃寶萱為我們講解怎麼是「小劇場」？小劇場戲曲如何糅合傳統與創新意念帶來破格演出？觀眾可以有怎樣新體驗？

文：賴家俊

攝：賴家俊、西九戲曲中心



左起：粵劇《霸王別姬》（新編）、《文廣探谷》演員黎耀威、監製鍾珍珍、演員黃寶萱。(賴家俊 攝)

「小劇場」在海峽兩地流行多年，近年才由戲曲中心引入香港。顧名思義，「小劇場」的觀眾只有100至200人，規模遠較傳統戲棚為小，演出時間亦相對較短。黎耀威表示觀眾規模讓演出較難「圍皮」，但卻是創作人極佳創新平台。「演出時間較短，編劇要跳出傳統架框，對情節調動卻保持劇情順暢。劇場規模亦規範舞台設計，讓引入西方舞台劇科技協助轉換場景，一系列大膽新嘗試，要讓觀眾感受到為何要如此創新！」

《霸王別姬》（新編）和《文廣探谷》是載譽重演之作。西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）兼兩劇監製鍾珍珍表示，2016年戲曲中心與內地劇團達成合作協議，深入交流後為香港引進「小劇場」演出，第一套自家粵劇《霸王別姬》（新編）由此誕生，參加當年上海小劇場節。這次嶄新嘗試得到極佳口碑，先後於內地多個城市、台北及新加坡等演出，更獲得「北京2017年度最佳演藝評選最佳小劇場戲曲」及第五屆、第六屆「當代小劇場戲曲藝術節優秀劇目」獎項。及後推出第二套小劇場粵劇《文廣探谷》，同樣獲第四屆北京新文藝團體優秀戲劇展演選為戲曲類「最佳劇目」。

推戲曲講座有趣題目吸引年青人

兩套「小劇場」作品在編劇、演出形式和舞台設計都有嶄新嘗試。

黃寶萱表示，當年為了向上海和北京觀眾推廣粵劇，選擇以《霸王別姬》這個全國各地都較多人認識的劇目，帶出香港創作人的想法。「新編故事提出對傳統故事的疑問，修訂了一些犯駁情節：虞姬自刎大王真的不知情嗎？他有默許嗎？烏江自刎時大王心態如何？他真的不怕死？當時將士有怎麼想法？」

第二套小劇場作品則以《文廣探谷》傳遞創作人如何看「傳承」，以家傳戶曉的北宋楊家將故事為題材：楊文廣為何不學自家楊家槍法，而要學梅花槍法？黎耀威表示，這情節聯想到為何粵劇演員多傾向先學京劇，他們如何看待自家本有的粵劇表演？本劇更以「戲曲說戲曲」方式體現「傳承」意味，即以「官話」交代戲曲排場文字等演唱部份，而以粵語講述現今演員心聲。（1）

兩套「小劇場」均引入西方舞台劇設計，當中《文廣探谷》因劇情有大量場景變換而引入LED佈景技術，交代角色如何遊走《楊家寶鑑》內的虛幻與現實。黃寶萱表示「小劇場」因為演員數目和演出場景較少，而有被標籤為低成本劇的誤解，但演出排練時間、對故事開發時間、舞台場景和音響設計，所投入絕不比傳統大戲棚為少。相對於內地一些「小劇團」已經營四代人達十八年之久，香港「小劇團」尚在起步階段，但對觀眾來說可以有更新穎舞台體驗，與演員有更緊密交流，相信會為香港觀眾所喜歡。

鍾珍珍表示，從問卷調查中得知業界擔心個別行當無人傳承，亦希望有更多新作品推出，戲曲中心極力支持戲曲於年輕人間推廣，除了「小劇場」外，將與各大專院校合作，推出一系列題目別具趣味，與戲曲文化有關的講座，讓年輕人多了解戲曲文化。

（1）中州」或「正字」，行外人稱為「官話」，又稱為「戲棚官話」。清末民初以前，廣東戲棚並非用粵語演出，而是用中州音的韻白。在三十年代，粵語引入戲棚，粵劇漸漸以粵語演出為主，以「官話」的演出就逐漸減少。時至今日，部份粵劇仍有「官話」穿插於對白或唱唸中。



【演出地圖】

【演出詳情】

地點：戲曲中心排演室1

小劇場粵劇《文廣探谷》

日期及時間：

10 月 7 至 9 日、12 日（星期四至六、二） / 晚上 7 時 15 分

10 月10 日（星期日）/ 下午 3 時 30 分

小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）

10 月 19 至 21 日（星期二至四）/ 晚上 7 時 15 分

10 月 20 至 21 日（星期三至四）/ 晚上 9 時 30 分

（門票費用見西九戲曲中心網頁）

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。