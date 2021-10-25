紅十字會成立71年來首有智障人士成團　團長：佢哋有能力幫助人

弱勢受助人經過培訓，亦有主動助人的一天。香港紅十字會成立於1950年，至1956年開始成立青年制服團，今年首度設立由智障人士組成的成人制服團，今年9月正式完成宣誓，未來將參與探訪獨居長者、賣旗以至大步操等公開活動，有女團長透露初期部分學員練習步操連左右也分不清，但樂見學員逐漸成長，慢慢走出自我世界，甚至比一般成人更刻苦，宣誓前夕一連七日早晚各一小時狂操亦毫無怨言，反映出智障人士亦有較常人優勝之處。



香港紅十字會成人團第三十三團共有12名成員，今年9月穿上筆直的白恤衫及深色長褲，戴着紅十字標記的貝雷帽，在親友及團隊領袖的見證下完成宣誓典禮。這批年齡由20至53歲的團員，全部是來自順利宿舍的智障宿友，年期最長一的位在宿舍內居住超過20年，半生需由職員照顧及規劃每日行程，如今經指導下能自主完成所有步操指令，每人臉上難掩激動與興奮之情。

團長兼順利宿舍社工吳悅媛表示，從宿舍中挑選出12名宿友成為團員接受訓練，至成功走出學堂完成典禮，過程殊不容易，當三十三團宣佈成立，並於前年年底安排團員接受步操、紅十字知識等課程時，不久便遇上新冠肺炎疫情，令東九龍義務領袖到宿舍下教步操的面授課程必須中斷，改以Zoom上課教授，團員本身又屬輕度智障人士，專注力及理解力較一般人差，需要制定循序漸進式的課程，讓他們容易理解及學習。「步操係用英文指令，佢哋有啲難掌握，佢哋會諗呢句口令講乜嘢呢，所以有時要轉返做中文……當要成團嗰一段日子要佢哋加操，最慘應該係要佢哋放棄睇電視時間。」她笑說。

宣誓之前一個星期，差不多早晚各加操一小時，佢哋口講辛苦，但會自動自覺去練，其實佢哋諗法係成團當日父母要到嚟睇我，佢要證明畀其他人睇有能力做呢樣嘢。 香港紅十字會成人團第三十三團團長兼順利宿舍社工吳悅媛

讚智障人士堅毅有耐力 未來會參與更多公益事務

雖然學習能力較一般人差，但吳悅媛形容智障人士思想較單純，只要多鼓勵稱讚，他們的堅毅耐力不比常人差。「宣誓之前一個星期，差不多早晚各加操一小時，佢哋口講辛苦，但會自動自覺去練，其實佢哋諗法係成團當日父母要到嚟睇我，佢要證明畀其他人睇有能力做呢樣嘢。」

她表示，自從宣誓成團後，不但讓團員掌握步操以至健康檢查等基本知識，未來亦會安排他們參與公益金賣旗籌款、上門探望獨居長者、紅十字會大步操等公開活動，讓團員接觸及感受外面的世界。「畢竟佢哋係一班被幫助嘅人，我哋都想話畀社區人士聽 ，佢哋都有能力幫助其他人。」

隊長年僅20歲 團中年紀最小但富責任感

全團年紀最小的巧君只有20歲，她屬於輕度智障人士，入住宿舍只有3年，個性較為被動及缺乏自信，與陌生人對話時放輕聲調的她，竟成為了三十三團的隊長，獲安排帶領全員步操，團長吳悅媛解釋，巧君以前就讀特殊學校時，有參加公益少年團的經驗，而在訓練過程中，她亦發現巧君有責任感，要求團員跟從指令。不過初期她不懂表達感受，遇上不合作的團員無法處理時，會偷偷躲在一角哭泣，經她安撫及教導後，巧君已懂得向「say no」的團員反映「唔係我想咁樣，係姑娘覺得咁做先會做得好， 甚至乎會講，就嚟宣誓要練多啲。」現今巧君的自信心較之前增強，期望她擔任隊長的角色後，會更大膽表達自我感受。

佢比較鍾意做乜就做乜，加入團隊後學識守規矩，慢慢聽指示，以前喺宿舍會直入辦公室，𠵱家識得入嚟前敲門。 香港紅十字會成人團第三十三團團長兼順利宿舍社工吳悅媛

團員由放任自我變守規矩

另一名43歲輕度智障團員志榮，學習能力較弱，要由團長吳悅媛另闢方法教導，「參加初期連左右都唔識分，要諗方法教，例如左右綁有唔同顏色絲帶練多啲。」吳笑稱以前志榮較為放任自我，但加入成人團後紀律大有改進。「佢比較鍾意做乜就做乜，加入團隊後學識守規矩，慢慢聽指示，以前喺宿舍會直入辦公室，𠵱家識得入嚟前敲門。」她指志榮的優勝之處在於藝術天份高，尤其塗鴉表現特別出色，未來有機會帶他到手工班，教授及指導其他有興趣的朋友，讓他發揮所長。

香港紅十字會順利宿舍為智障人士提供住宿服務，透過不同生活、工作和社交訓練，鼓勵舍友積極參與生活，提升舍友自主和自信，使他們能融入社區，成為社會的一分子，從而獲得個人尊嚴。宿舍亦致力促進舍友間聯繫，以建立互助友愛精神。宿舍目前宿額有38名，主要提供服務包括住宿膳食、生活技能和工作訓練、輔導、義工服務、康樂及社交活動，相關經費由社會福利署津助。