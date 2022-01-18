16歲「鬼妹」開二手英文書店不為賺錢　曾捐書予難民及隔離人士

這年頭經營實體書店並不容易，卻有一個少女，年僅16歲便在上環開設了一間二手英文書店。英菲混血兒Bailey Cherry自小熱愛閱讀，某天在家收拾時發現有大量童書不知如何處理，她了解到現時香港並未有專門售賣兒童英文圖書的二手書店，遂開設了網上平台reBooked，並為客人上門收集二手圖書；一年多後，reBooked更落戶上環的樓上舖，但Bailey坦言並非為了賺錢，她只想心愛的書本能有「第二生命」，.讓所有愛書的小朋友都有機會閱讀。



英菲混血兒Bailey Cherry自小熱愛閱讀，年僅16歲便在上環開設了一間二手英文書店。（呂諾君攝）

周末走進reBooked，店內有專心看書的文靜小孩，有較活潑的則拿着書本要家長陪看，店主Bailey則在書海中「臨危不亂」。這名五官深邃的小女孩在新加坡出生，約5個月大便隨父母來到香港，自小在國際學校讀書。去年4月，她以經營網上二手書平台賺得的盈利開設了現時的實體店，「本身的租金是難以負擔的，但業主很友善，和我們傾談後，願意降低租金，讓我們做二手書店。」

「2018年底，我參加了學校的商業比賽，我們要想出一個商業計劃，再向評判推銷。雖然我們隊最後沒有勝出，但我參賽前從未想過：原來小朋友都可以做生意！」Bailey說，自此她從一些網上講座中學到更多商業知識，例如是管理財務和市場營銷等等，「當我發現原來很多人都不知在哪裏捐贈書籍，我就用這些知識開始了reBooked。」

有些家長不知道Bailey就是店主，得悉時也很震驚，但大部分人都不覺得是問題，反而覺得她與子女的年齡相近，溝通更好。雖然Bailey的父母十分支持開書店，但他們甚少「出手」幫忙，只間中給予意見，書店平日的工作包括回覆電郵、與客人溝通如何交收書本、在社交平台上發帖宣傳、管理reBooked的網站等，都由Bailey負責。幸現時該店已集合到約20名小朋友和家長一起當義工，因Bailey轉入寄宿學校後，已分身不暇每日前來打理書店。

Bailey希望書店能成為一個社區空間。（呂諾君攝）

「今年已是我在高中的最後兩年，有很多功課和測驗，雖然很難取得平衡，但我也因為reBooked學到如何管理時間。」她指，現時以學業為優先，但在課餘時間，也會在宿舍中做書店的工作。對於一個16歲的店主而言，除了兼顧學業，反覆不定的疫情也是一大困難。Bailey表示，過去她會租一輛車，自行四處上門收書送書，但疫情變得嚴峻後，父母不准她到處收書，於是她改變策略，利用成本較高的速遞公司和送貨平台，也有不少人會帶着一袋袋書本來到店舖。對於捐書的人，Bailey會給予每本書兩元的優惠，用以在店內購買書本，「帶書來、拿書走」，二手圖書得以循環流動。

2021年4月，Bailey用經營網上二手書平台賺得的盈利，開設了現位於上環的實體店。（呂諾君攝）

現時reBooked每月均收到約2,500本書，Bailey認為，二手書店的存在十分重要，「香港每天都製造很多廢物，但它們很多都能被重用、回收或者捐贈……香港人很愛購物，如果是買二手物品，可以保護到環境。」她又指，希望書店能成為一個社區空間，除了舉辦活動，她也不時捐贈書本，包括曾捐予難民聯會（Refugee Union）、在竹篙灣接受隔離的小朋友、以及一些在菲律賓因疫情無法上學的學生，她未來更希望書店能發展到海外，在同樣欠缺二手書店的城市落戶，服務更多學生。