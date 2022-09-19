疫下創業生意幾乎「清零」　三位青年老闆娘轉型電商翻身

近年來香港產業結構趨單一，縱然不少港青怀揣夢想與才華，卻缺乏施展舞台，不少人走上創業路。三名不同行業的女青年創業者創業後受2019年社會事件及新冠病毒疫情影響，遇到不同類型困難，因應疫下公眾消費習慣改變，便轉型電商開啟線上業務。



其中一名創業者劉宜釧2018年自創品牌Reborn Story，提供紡紗及編織教學課程、出售手捻線和不同類型的手工編織品。她喜歡用色彩繽紛的紗線，因為「有色彩嘅地方就有光」，認為紡織品背後有不少心思，正傳達「我哋（香港人）仲堅持緊我哋覺得有價值嘅事」。



劉宜釧：令更多人認識到香港都有自己產品

劉宜釧原本在主題公園做活動策劃，但對自己的職業不甚喜歡。她一直喜歡編織創作，也曾趁假期去台灣學習紡紗手藝。她意識到香港缺乏原創品牌，便自2018年開始創立品牌Reborn Story，2019年正式成立工作室，提供紡紗及編織教學課程、出售手捻線和不同類型的手工編織品，至今舉辦約100次「復古紡紗工藝」體驗工作坊。

劉宜釧表示，會先從尼泊爾、泰國等國家購入原料，拿到竹纖維、香蕉絲、玫瑰絲、海藻纖維等天然物資後，製作成紗線，再編織成髮帶、零錢包和髮夾等編織品，需要花費很多時間和心機。「我希望可以透過呢個平台，令更多人認識到其實香港都有自己嘅產品，我哋嘅堅持同埋價值，我哋仲生存緊！」

劉宜釧喜歡用色彩繽紛的紗線製作手工編織品，因她認為「有顏色嘅地方就有光」。（劉夢婷攝）

年初生意跌至2% 轉網上銷售收到意大利印度訂單

劉宜釧將紫色系的織物命名為「晚霞」，綠色系織物命名為「田園」，喜歡用色彩繽紛的紗線製作手工編織品，攤檔上所見織物都十分明媚絢麗。因她認為「有顏色嘅地方就有光」，想通過作品讓外界了解香港「仲有人發緊夢」，「雖然世界好黑暗，但我哋都可以繼續堅持我哋覺得啱嘅事。」

初創業時，劉宜釧在全港不同地區擺市集銷售推廣，甚至去台灣等地擺市集吸引客流。然而自社會事件及疫情後，生意不斷受到影響，疫情期間市集常常臨時被取消，更不能去外地銷售。她指自疫情爆發後，生意便變得慘淡，尤其是今年1至3月期間生意額只有1%至2%。但她從未放棄，並不斷經營網絡平台，期望能將自己的產品及信念帶給更多人。好在疫下不少人消費習慣及理念發生變化，線上訂單逐漸變多，現時生意好轉，有三至四成海外客人通過網絡訂購，主要來自台灣、意大利及印度。

手作口金包店主黃維兒想到「香港真係少佐一啲有特色嘅文創，香港好多外來文化但應該堅持自己嘅嘢」，便堅持了下去。（余俊亮攝）

黃維兒：香港好多外來文化 應該堅持自己嘅嘢

黃維兒原本在醫管局從事健康護理工作，但從小到大都對手作有興趣，她便在2018年10月開始在市集上兜售手工製作的口金包。她十分健談，常常在市集上與客人相交甚好並吸引到生意。2019年，黃維兒辭職並正式創立自己的品牌「Madeby_meow 喵製」全人手縫製口金包專門店。

她坦言剛開始辭職「有少少後悔」，2019年時在荔枝角租下一間三個月的店舖，但當時香港購物氣氛較差，一個禮拜中四天生意額都為零，且拒絕了其他兼職工作，沒有其他選擇和退路。但她想到「香港真係少佐一啲有特色嘅文創，香港好多外來文化，但應該堅持自己嘅嘢」，便堅持了下去。

黃維兒回顧，以前主要通過在香港、台灣及深圳等地的市集擺設檔位來提高品牌知名度，且回香港後還會銷售產品給市集上吸引到的外地客人，「以前好似冇市集就冇保障咁。」但疫情阻隔她去外地擺攤的道路，本地市集又總是被取消。受挫幾次後，黃維兒便開始經營社交平台，維持網上客戶，並與移民外國的港人保持線上聯繫。她回憶去年新年及聖誕為旺季，但兩三成生意都是線下，「逼住我轉型」，但好在如今柳暗花明，「外地單多過以前」。

翟嘉霖設計的陶瓷製煲呔。（劉夢婷攝）

翟嘉霖：煲呔15年生意隨疫情起伏 被逼要轉型

翟嘉霖2007年便創立了BowTieShopHK品牌，為男士提供獨特煲呔配飾，使用陶瓷、皮革、木材等材質創新製作煲呔，她還會搜羅不同國家布料製作花樣款式，例如用日本和服布料製作和服花色的煲呔。

翟嘉霖曾經做過公關、展覽設計等工作，初時兼職創業十分艱辛，她憶及2017年時，有一個訂單要求一個星期之內製作200個煲呔，她正值休假，便獨自夜以繼日趕工完成訂單。2019年，她辭去全職工作，全身心經營煲呔設計事業。

翟嘉霖所設計的皮革、木質及陶瓷等煲呔。（劉夢婷攝）

婚禮、會議等大型正式活動對煲呔需求大，這也是翟嘉霖主要的市場。她表示，品牌在香港上環、台北及墨爾本均有實體店，但過往較依賴線下經營，除了Facebook及Instagram之外，沒有其他線上平台，亦沒有接觸過電商。然而疫情以來，聚集活動因應疫情情況反覆，煲呔生意已隨之起伏。尤其是疫情伊始的2020年2至3月時，翟嘉霖幾乎零收入，「疫情令我唸住轉型，冇嘢做好驚。」於是她積極經營網絡專頁並開設自家網店，現時煲呔品牌有自家網店，Facebook及Instagram吸引四至五成生意。

保良局及順豐香港合推「網上市集」 支援40青年創業者

保良局與順豐速運（香港）有限公司合推為期一年的「文創上線-青年創業支援計劃」16日啟動，將展開為期三星期的「網上市集」競賽，啟用官方網站「文創上線——網上市集」為年青創業家上載品牌及產品資訊以吸引客流。40名參與者各將獲發放5,000元運費資助，另提供約30節電商營銷課程，幫助青年創業者裝備自己。

保良局與順豐香港合推為期一年的「文創上線-青年創業支援計劃」16日啟動，將展開為期三星期的「網上市集」競賽，。（余俊亮攝）

劉宜釧、黃維兒及翟嘉霖便是其中三名參與者。她們苦於疫情下市集開設情況及行情不穩定，都認為疫下「消費者習慣同理念都變咗」，開始思考轉型，計劃中涉及的網站及配套設施「幫到好多」。但黃維兒擔憂，若將產品寄往海外，單個產品運費加稅費都需一百多港元，5,000元運費補貼大約只可服務到50個客人。