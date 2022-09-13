浸大同學與視障、聽障人士組劇團　與觀眾「一人一故事」訴心聲

「一人一故事」是一種源於美國的即興演出劇場形式，當中會由一位「領航員」主持、邀請現場觀眾講述個人經歷，再由其他演出者即興運用形體動作、音樂、戲劇等來作出演繹。



由香港浸會大學文學院學生、社區視障人士和聽障人士組成的「爾劇場」，早前以「一人一故事」方式，在賽馬會創意藝術中心內舉行名為「隔牆有爾」的活動，與觀眾交流傾訴心事。雖然疫情下人與人之間如同隔着無形牆壁，但劇組希望，這種社群藝術可成為連結平台、展現共融；在疫下「隔絕」的時代，大眾仍能看到彼此 ，隔牆有你也有我。



劇團由36名健全及殘障人士組成 聽觀眾故事後即興表演

2020年創立的「爾劇場」，由9名聽障人士、10名視障人士以及17位浸大學生組成，他們過去兩年由資深劇場演員伍綺琪指導，進行密集訓練，學習一人一故事劇場的基礎演出形式和技巧，以體驗這種即興表演藝術的價值。

「爾」是「你」的意思，為了向公眾分享學習成果，劇組於本月3及4日在賽馬會創意藝術中心，聯同香港展能藝術會舉行名為「隔牆有爾」的活動，邀請觀眾分享自己的故事，再由計劃成員即興演繹。為達致藝術共融，成員排練時在地上貼了引路線，讓視障成員用腳辨別演出的範圍和方向，成員之間又經常運用身體語言，以便與聽障成員溝通。

視障長者冀表演改善記憶力及訓練聆聽能力

70多歲的「皮蛋」是劇組的成員之一。他在50多年前因交通意外而失明，曾任電話接線生、按摩師等，退休後不時參加為殘疾人士而設的藝術活動。一年前認識到這個劇場計劃，於是報名參與。他認為，一人一故事劇場的表演可改善長者的記憶力，並訓練視障人士的聆聽能力；又指樂見觀眾打開心扉跟他們分享心事，例如有人分享自己的爺爺患癌，希望爭取時間拍畢業相；有人分享與異性曖昧多年的酸與甜等等。除了形體動作等方式，皮蛋也會為觀眾即興寫詩，其文采深受劇組人員欣賞。

浸大英國語言文學文學士及英語教學教育學士應屆畢業生朱靖山，參加計劃時仍是學生，她在基礎訓練中獲編入聾人組，「最初以為冇問題，但發現原來冇咗手語翻譯員，我就同佢哋傾唔到偈。」她也曾在訓練時，一時沒有注意而在聾人身後不斷與之談話，令聽障演員無法接收指令。朱認為單靠身體語言與聽障人士溝通，存在不少限制，因此自去年起學習手語，希望打破健聽與聽障人士之間的隔膜。

浸大英國語言文學系副研究員兼資深劇場演員伍綺琪是「爾劇場」的統籌及導師，指團內有視障及聽障人士，互相溝通、磨合的難度很高，但相信更能宣揚「公民演員」的重要性。(歐嘉樂攝)

透過故事重現離世父親的兒時回憶

朱又憶述，早前公開演出有不少深刻體驗，例如有觀眾分享，在9歲時父親已經離世，手上只有唯一一張合照，然而該名觀眾指，其實父親常常拿着相機，只不過永遠都把鏡頭向着子女，忘了自己沒有被拍攝在內，於是朱同學當時選擇飾演一部相機。由於表演屬即興，一眾演員均會不斷推進故事，當時另有同學立刻扮演觀眾的父親，「觀眾話記得爸爸好錫佢，甚至一返到屋企未放低嘢已經會攬住佢，同學就想重現呢一幕。」剛巧在台上飾演觀眾原型的演員是一位聽障人士，「佢聽唔到我哋講，又咁啱冇望住我哋，於是我諗到去扮另一個家庭成員，指住『爸爸』話 『你睇下，爸爸返嚟啦！』 ，幫助個故事順利進行。」

浸大英國語言文學系副研究員兼資深劇場演員伍綺琪，是「爾劇場」的統籌及導師，她指，一人一故事的理念、體現包容性等，在今次劇場中能多方面體現；雖然團內有視障人士加上聽障人士，互相溝通、磨合的難度很高，然而伍綺琪認為，這樣更能宣揚「公民演員（citizen actor）」的重要性，「唔一定要身體靈活、外表亮麗先可以做演員，其實好多有障礙嘅人都有能力，只不過社會冇畀機會佢哋發展！」