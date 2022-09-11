女導演由失明父母照顧成人　經歷改編電影：爸爸離世令我看清所有

「（失明）好哋哋做乜要開眼？」眼睛是靈魂之窗，一事一物均透過視力洞察估量，但朱鳳嫻（Judy）的盲人父母由出生以至照顧她長大的時候，均靠觸覺行事，她曾經怪責母親每次出門檢查校服時「由頭摸到落腳似個犯」，甚至認定父母做出有異常人的舉措是「失禮」行徑，令Judy一度很介懷身邊人如何看待自己的父母，但她畢業後開始以雙親原型創作舞台劇以至電影，加上父親患癌離世，令她突然看透世情：「細個好想佢哋開返眼，但佢哋話我哋係盲㗎，都睇唔到人哋，唔好咁在意別人眼光，回過頭來發覺佢哋先係啱。」



兒時成長與健全家庭不一樣 曾厭惡父母做法

真人真事電影《一路瞳行》講述一對失明的父母在健全女兒出世後，由照顧她成人以至成長之間產生的家庭矛盾，最後達致一家人和解與體諒的故事，由導演兼編劇朱鳳嫻（Judy）以原生家庭的經歷改編而成，每一段情節都是Judy曾經真切感受的成長體驗。

「人哋的嬰兒戴一個手鐲噹噹，畀阿媽知道去咗邊，但我阿媽係失明人士，佢做家務嘅時候，唔知我坐住BB車走咗去邊，所以我雙手雙腳係戴住4個手鐲噹噹。」Judy的父母自少便因病處理不當或營養不良而失明，成人尚可自理，但誕下她後如何照顧至長大成人，成為父母每日面對的育兒學問。「電影中有個情節講我仲係BB學行時，阿媽喺客廳煮粥，畀我一手拉電線成煲倒落地下，阿媽跣低時一手摸到熱燙燙嘅白粥，嚇到個心離一離，唯一唔同係電影中嘅我受傷結疤，但現實嘅我係好彩避過咗。」

違反午夜前歸家令被拒 一度離家出走與母冷戰

好不容易由嬰兒時期照顧至亭亭玉立，父母將Judy視為「盲公竹」，什麼事情都靠雙眼健全的她看字讀出或代辦，然而中學時期令她漸漸產生叛逆心理。「細個覺得自己好叻，父母好多嘢都要靠我幫手，到中學先發覺原來自己嘅父母與別人不一樣，開始唔想畀人知，甚至問阿媽可唔可以由親友代去家長會，佢好堅持咁話『我哋屋企就係咁樣，你要接受呢個現實。』」

健全與視障人士探索事物的方式始終不一，前者一眼望穿，後者靠雙手觸感取代，當中距離產生隔膜，有一段時期Judy很介懷父母行為細節，「我每次返學出門，佢由頭摸到落腳，睇下我髮型啱唔啱，條裙係咪太短，有冇戴手飾，當下我感覺似個犯畀人搜身。」父母出門時以盲人仗每行一步敲響前方地面確認位置，有時會不小心掃進別人的後腳，令對方跳起避開，部分人會嫌棄或投以奇異目光，當刻令她尷尬得想找個地方躲起來。「我建議過佢哋可唔可以唔敲得咁響，或者下擺幅度細少少，但佢哋會話我哋係盲㗎，都睇唔到人哋，唔好咁在意別人眼光。」她甚至曾因違反晚上12點歸家令，被母親拒之門外而爆發冷戰，Judy一度氣得離家出走一晚，翌日才由母親主動從親友家中接回，最終雙方坦誠心中矛盾，才逐漸解開心結。

有一次我問爸爸仲好唔好去大學讀電影系，不如早啲出嚟做嘢，但佢話你唔需要擔心，由生我一日已經開始儲錢供書教學；媽咪有話如果真係中意唔好諗咁多就去試，試咗就知道係咪適合，你係怕先唔敢去試。當我人生好迷惘嘅時候，佢哋好支持我，令我睇得更加清楚。 電影導演朱鳳嫻

畢業後以父母原型創作 冀喚醒外界對視障人士的不公

她入讀演藝學院後，仍不敢主動向外人透露父母的背景來歷，「真正知道我父母係失明人士嘅朋友，除咗教會，一隻手數得晒。」直至她畢業後，由於自幼耳聞目睹視障人士在生活上面對不公與困難，希望創作劇本喚醒外界關注，大約11年前先後創作舞台劇《發育。不良？！》及同名網絡短片，成為電影《一路瞳行》的雛型，「有少少試水溫，測試觀眾睇完後嘅反應，但原來佢哋回響都係正面，完全唔係我心目中想像嗰種恐懼，開始有信心去講多啲我同父母嘅經歷。」

她在劇本創作過程中，不斷改變新版本及結局，但始終未感滿意，中途更經歷父親2017年患癌，她很有衝動草草完結並向電影公司叩門，讓父親在世前可以親眼見證，「有啲情節仲未過到（心理）關口，又好想完成佢，爸爸患癌呢件事令我改變看法。」她憶述父親由患癌至離世不超過1年，但他對人生苦澀的豁達，至今仍然歷歷在目。「佢話畀我知大腸有兩個瘤，我當下反應係好shocked（震驚），但佢仲識開玩笑話『成世人(住公屋)無樓，呢家有兩層樓(以瘤作樓的諧音)，一個自己住，一個租畀人。」

任職盲人按摩技師的父親退休兩年後患癌離世，讓Judy重新思考家庭的關係。(受訪者提供圖片)

爸爸話畀我知大腸有兩個瘤，我當下反應係好shocked（震驚），但佢仲識開玩笑話『成世人(住公屋)無樓，呢家有兩層樓(用瘤作樓的諧音)，一個自己住，一個租畀人。 電影導演朱鳳嫻

父親離世受沉重打擊 反造就劇本完成的動力

父親2018年初離世成為一個沉重打擊，Judy情緒接近被完全擊倒，但這段時間媽媽竟反過來安慰她，令她忽然感覺眼前兩老像「巨人」一樣站在她面前。「家人應該係互相補位，當你OK嘅時候行前啲，但總有你唔OK嘅時候，咁就由其他家人行前少少，以前我一直以為自己係行最前，當發現情緒好depressed（崩潰）個陣，原來媽媽先係最前個位，（離世）爸爸企喺中間，我就站喺最後個排（受保護）。」

原本一個不知如何收尾的劇本，人世間甜酸苦辣突然令她看清所有，最終決定以原生家庭關係為軸心圍繞整個故事，其後亦成功叩關拍成電影，今月中正式公映。回想當初，她始終感激父母「好多謝佢哋，當初生我落嚟要好多勇氣，要好多責任帶到呢個世界…好想（個故事） 畀大家再審視同屋企人關係，我哋好多嘢有好多選擇，但屋企人冇得揀，無論佢完唔完美都好，可以欣賞屋企人嘅不完美，佢哋都係上天第一份禮物。」