最「潮」婆婆做義工逾十載　重拾兒時興趣　手工藝贈紓緩科病人

又踏入聖誕佳節，情侶或夫婦是否已想好節目？單身一族又將如何度過這「街裡愛人一對對」的日子？1943年出生的劉淑貞婆婆每天時間表不變，早上5時起床吃早餐、晨運、做家務，至中午12時才是每日重頭戲，重拾她5歲時的興趣─做手工藝。結合興趣和手藝，把一個接一個的製成品送給東華三院黃大仙醫院紓緩病房的病人。每一天過得尤有意義，何須為節日費煞思量。 東華三院黃大仙醫院紓緩病房護士朱仲琪坦言，病人的心理壓力較大，醫護人員人手不足下，難以長時間兼顧病人情緒，而義工一周經營兩次的「茶檔」令病人可進食病房膳食外的「美食」，為他們增添一絲安慰，在平淡生活當中增添期待。

劉婆婆原來一直以為「笑到喊」的表情符號上那兩滴眼淚是手掌。（洪嘉徽攝） 這位婆婆在拍攝時特意前後腳站立，引得在場人士哄堂大笑，劉婆婆不但知道這個少女「顯瘦拍攝法」，在她的作品中更有WhatsApp的「笑到喊」表情符號，這都是婆婆一手一腳在網上找樣本做出來的串珠吊飾。劉婆婆十分「貼地」，緊貼潮流，攝影師叫劉婆婆拿着「笑到喊」符號，才發覺婆婆一直以為那兩個「笑到喊」的淚水是兩隻手掌。

劉婆婆懂得拍照要前後腳，比少女要貪靚。（洪嘉徽攝）

重拾兒時手工藝樂趣 到醫院做義工

「一個嬌，兩個妙，三個吃不消，四個斷擔挑」年輕人或未曾聽聞，年屆75歲的劉婆婆婚後先後誕下三子一女，跟記者分享這年代久遠的俗語，坦言當時被人「唱到面都黃」。要照顧4名年紀相差無幾的兒女，即使婆婆當年喜歡學習手工藝，亦一直未有時間繼續發展興趣。反而在她60歲退休後，經朋友介紹下到東華三院黃大仙醫院做義工，把興趣融入義工工作。只要提供參照樣本，劉婆婆便可做得出一模一樣的作品，串珠、針黹通通難不到她。雖然她有血壓高，但行得走得，退休後工作比照顧兒女更忙碌，生活有序，每日5時起床晨運及做家務，中午12時後開始做手工藝或義工服務，一做就十幾年。

劉婆婆直言在紓緩病房做義工​ 最初難受

回憶多年來在紓緩病房做義工，劉婆婆坦言：「最初難受架」。她曾經用一雙巧手做出一個個相架，放入病人和親人的合照作留念，對方無盡感激的眼神，一直讓劉婆婆念念不忘，更一直堅持在病人最後一段路上給予一點點的快樂。她去年的義工時數更逾2300小時，為義工之冠。

註冊護士朱仲琪已在黃大仙醫院紓緩病房工作3年，她直言病房的食物味道較淡，病人或會口淡淡，而義工亦會在每周四及周五開辦茶檔，即席為病人們沖泡各式各樣的飲料，更提供各種水果，小食，令沉悶的生活增添期待。以前紓緩科病房被視為病人善終之地，不少病人誤解入院後再不能離開，朱仲琪表示：「其實有病人情況有好轉可以出院」，醫生亦會為病人提供平安信，附有24小時熱線，由護士接聽並提供協助；若病人離院後需要叫救護車，只要提供信件便可直接送回黃大仙醫院紓緩科病房，以免在急症醫院折騰，耽誤病情。

已在紓緩病房工作三年的東華三院黃大仙醫院註冊護士朱仲琪表示，不少病人期待一周兩次的「茶檔」。（洪嘉徽攝）

「在紓緩科病房工作，面對生離死別一定較多，喺呢度姑娘同病人建立嘅關係亦會較多。」朱仲琪說，不少病人家屬會回到醫院做義工，作為護士，她認為若病人最終要離去，但願他走得有尊嚴。

東華三院黃大仙醫院義工服務統籌主任游鳳屏指，義工探訪工作後會有檢討，以及互相分享感受，過去曾有學生義工到紓緩病房中目睹有長者離世，家人嚎哭，令學生亦情緒激動起來，需要義工協助平復她的心情。