清潔工悲歌｜日行幾千級樓梯倒樓　5年冇放假　工友：我冇話事權

「唔單止做足7日，而係365日，年初一都要開工， 病咗、受傷都要開工，冇人同情你的，有誰會同情你呢？做倒垃圾係冇話事權的，你做就做，唔做就算，有時候好心酸㗎，特別係過時過節，真係好心酸⋯⋯」



有調查發現香港是全球最過度勞累城市，有打工仔每周工作逾75小時，也有人連踩20多日；63歲的倒樓清潔工友祥哥更是5年沒有放假，每天行幾千級樓梯，為唐樓住戶和餐廳倒垃圾，只為賺取較最低工資略高的薪水。以每日工作12小時計算，祥哥已經連續開工近2.2萬小時，但又有誰知道他背後的辛酸呢？



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63歲的祥哥從事清潔行業長達10年，最初任食環署外判清潔工，5年前因為兄長中風，改為接手兄長的倒樓清潔工作，每天走勻深水埗和旺角區，為7幢唐樓住戶及10間餐廳倒垃圾。家住粉嶺的他每天幾乎朝6晚12都在街上，清晨時分趕搭頭班巴士外出，回到家中已是深夜，每日有四分之三時間都花在工作上，他說：「一啲娛樂都冇，收工返到屋企就食飯，再沖埋涼就想瞓覺，實際只係瞓得3個幾鐘，唔係要瞓就即刻瞓得着㗎！」

為養家5年冇放假 休息翌日做雙倍

莫說是娛樂，基本上連家庭生活都沒有，「冇計啦，就算做看更都要識寫幾個字，我文又冇、武又冇，唔做呢行（清潔）做邊行呢？」祥哥嘆了一口氣說，他曾當油站工人，因加錯油被「炒魷」，後來在垃圾站當外判清潔工，工作比較輕鬆，但萬餘元收入僅夠餬口。為了就讀中二的孩子能有更好生活，他只好捱下去，嘆道：「如果冇小朋友，就唔使做得咁辛苦⋯⋯」

祥哥每日下午唯一休憩地方，就是躲在大廈後樓梯。(楊凱力攝)

祥哥指，平日早上7時前開工，下午4時至6時「落場」休息，晚上再開動至深夜10時半，扣除休息時間，每日大約勞動12至13小時，全年無休。記者以為祥哥開玩笑，但他一臉認真透露，轉做倒樓後，已經5年沒有放假，因為自僱要自掏荷包找替工，他寧願自己捱。

唔單止（做足）7日，係365日，年初一都要返，如果休息，係自己搵自己笨，休息了一日，翌日返嚟要做雙倍工作，唔會話你休息就少咗啲垃圾，一樣要自己搞掂。 祥哥

缺德戶亂棄傢俬雜物 日行150層樓逾3000級樓梯

採訪當晚，記者在大角咀柏樹街與祥哥會面，直擊他晚間倒樓的過程。記者見他快步推着手推車，橫越馬路再轉入窄巷，到達鴉蘭街一幢唐樓後，把手推車鎖在路邊，拿着一個特製的沙包袋徒步上樓，由最高層往下逐層收集住戶放在梯間的垃圾，一直沿樓梯把垃圾拖往下層。

身經百戰的他動作熟練，一邊分享小技巧，說：「呢袋較輕可以控制到，太重很難控制，加上要倒後行，更加唔容易，太多垃圾會拖唔到出門口。」不到20分鐘，他已完成一幢樓的收集垃圾工作。到了地下，他把套在沙包內的大膠袋使勁抽出並綁好，扔上手推車，推到附近垃圾站傾倒，再到另一幢劏房戶林立的唐樓收垃圾。

祥哥所用的工具都是依據其「作戰」經驗來親自特製，例如用來收集住戶垃圾的沙包袋，取材自路邊工地，因為「夠厚、夠靭」，加上親手縫製加厚底部，十分耐磨。他又向記者講解在手推車底部加裝兩塊厚鐵片，「如果唔改裝，個底好易跌晒啲垃圾」。提到工作點滴，也免不了要吐吐苦水。

「劏房一日好多垃圾擺出來，成條樓梯擺滿晒一袋袋，通常傢俬大型垃圾我唔會理。」祥哥稱有部分住戶會「搏懵」將傢俬雜物棄置出來，例如電視機、鐡支、鏟子和木板，但該些並非家居垃圾，不是倒樓清潔工的負責範圍，若需要幫忙棄置雜物，一般需事先提出請求並另行付費。就好像記者追蹤祥哥倒樓當晚，見到有一些鐵支被棄在梯間，他語帶生氣說：「呢啲就係『搏懵』，我一定唔會清。」

祥哥形容，在清潔工種裏，倒樓是最辛苦的，尤其是他主要為「三無大廈」工作，沒有升降機，只能靠雙腳沿樓梯走上走落。記者憑觀察去粗略估計，以他每日清倒7幢唐樓計算，每幢約10層高，加上部分大廈要一日倒兩趟垃圾，等於每天要行超過150層樓、約3千多級樓梯。在悶熱的梯間，祥哥汗如雨下。

自僱被壓價、走數、搶生意 5年冇加人工

倒樓屬自僱性質，由接生意、議價至追收服務費，一切都要靠自己。一般承包費為每月數百元至2000元，有些還要包辦清洗樓梯服務，且要自資購買工具和裝備，例如手推車、垃圾膠袋、勞工手套和清潔用品等，這些對祥哥來說花費不菲。

最慘莫過於被剝削，祥哥稱曾向部分大廈的業主立案法團提出加服務費，但屢屢被人「當耳邊風」，5年以來都不獲加薪，還經常被壓價，例如十年前兄長承包每月收取2,900元，今時今日被壓至「反通脹價」800元，更隨時被「走數」。

祥哥在晚間不停頻撲倒垃圾，中途難免要停下喝水「抖一抖」，賺的每分每毫都是血汗錢。(羅國輝攝)

「通常三無大廈都有三至五戶冇錢收，但垃圾要照掉，佢（住戶）話會自己揼（垃圾），你信唔信吖？」說出來祥哥不免搖頭輕歎。他每月要逐家逐戶去拍門收取清潔服務費，受人臉色在所難免。

據了解，由於自僱倒樓工作太辛勞，願意入行的人不多，目前估計不足100人。然而，祥哥指同行競爭相當大，經常被人以超低價搶生意，嘆道：「畀人搶咗好多間餐廳同酒吧生意，本來我兩千蚊成條街包嚟做，人哋用六百蚊低過半價撬咗去，做呢行都慣㗎喇。」

日曬雨淋周身傷 祥哥：病咗都要做，冇人同情你！

倒樓難撈，替餐廳倒垃圾也危機四伏。當晚，記者跟隨祥哥走了幾條街，先後到10間餐廳的後巷拍門收集垃圾，小心綁好一袋又一袋廚餘。為了讓雙手靈活做事，祥哥未有戴上手套，徒手把餐廳垃圾分類處理。他不諱言在清理垃圾時，多次被玻璃和罐頭割傷手腳，需要到醫院縫針治理，處理過傷口旋即返回崗位開工。他記得最嚴重一次被玻璃割傷腳跟，還要負傷忍痛繼續四出倒垃圾，直至完成所有工作，才能到醫院求診。

病咗、受傷，都一樣要做，做呢行冇人幫到你，冇人同情你的，有邊個會同情你啫？有時候好心酸㗎，特別係過時過節，真係好心酸⋯⋯ 祥哥

今年年初一，祥哥在後巷倒垃圾時不慎滑倒，大堆垃圾如山泥傾瀉將他淹沒，過了近5分鐘都沒被人發現，最終只能自救，慢慢撥開垃圾爬出來。祥哥又坦言日曬雨淋，並非人人捱得過，「我哋做呢行落雨係最慘，夏天梗係出晒汗，我會除晒衫打赤膊通街走。」

祥哥指從事倒樓清潔工作5年以來都不獲加薪，每次向業主立案法團或住戶提出，幾乎人人當他的要求是「耳邊風」，他慨嘆：「做垃圾冇話事權！」(羅國輝攝)

清潔工悲歌：做垃圾冇話事權

清潔工友作為「城市照顧者」，為我們的社區、大廈保持環境衞生，勞苦功高，卻往往被社會遺忘，甚至不受尊重。

「做垃圾冇話事權，你做就做唔做就算㗎喇，入得呢行就不得好死，個個都係做到做唔得為止。」 祥哥

倒樓清潔工作為「城市照顧者」，卻往往不被看見，甚至不被尊重。羅國輝攝

祥哥又慨歎：「有時同人有拗撬，佢都會話你垃圾佬，佢講呢啲說話就知道佢係睇你唔起。」他說此刻最希望成立自僱清潔工職工會，為工友生活提供基本保障，亦冀盼政府能夠規管行內收費，他解釋：「好似最低工資咁，希望政府可以規管每幢大廈、每個單位（住戶）最少畀幾多錢（服務費），我哋就唔使競爭得咁犀利。」

冀成立工會添保障 最大心願：想躺平

夜深了，祥哥完成倒樓工作後，將手推車推回柏樹街後巷上鎖，然後走入毗鄰一幢舊樓的後樓梯，拿着手電筒來照明，在黑漆漆的狹小空間內更衣，準備下班。祥哥說，這是他努力爭取回來的「休息室」，可以掛晾毛巾、擺放乾淨衣服等私人物品，但內裏沒電力供應，非常翳熱，他笑言：「呢度冇電，夏天就唔掂喇，要去公園休息。」

記者見後樓梯間十分簡陋，連一張椅子也沒有，到底祥哥坐在哪裏休息呢？怎料祥哥隨即坐在梯級，「就係咁坐吓瞓吓」。他續稱，即使到欽州街的公園休息，但因為長櫈上被間開幾個座位，中間有扶手分隔，「想瞓（平）都瞓唔到」，祥哥語帶無奈說：「我哋工友都希望可以有地方好好休息！」

臨離開前，祥哥透露以往曾接消防處通知，指他的物品有可能阻礙消防通道，令他每天都擔憂連這個小小的私人休息空間都失守，忍不住唉聲嘆氣：「唔知呢度幾時又畀消防攆走，唉，真係搵食艱難！」

倒樓清潔工友的權益，到底由誰來守護呢？

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