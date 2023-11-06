HIV｜25歲確診者　冀社會不再標籤： 點解唔可以當我係普通人？

香港在40年前出現首宗愛滋病毒（HIV）感染個案，隨著近年有不少組織灌輸正確觀念，大眾更願意接納愛滋病毒感染者。25歲HIV確診者Colby稱，HIV確診者與普通市民分別不大，每日都要上班上學；隨著醫學進步，他稱大部分HIV確診者亦能活至70歲以上，冀大眾可放下成見，「點解大家覺得我哋面對好多Challenge（挑戰），點解唔可以真係只係當我哋係普通人？」



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25歲的社工Colby 7年前確診HIV，他現時每天早上會服用藥物。他指，有時會掙扎應否告知同事自己為HIV確診者，因他擔憂別人會將愛滋病病毒感染者，與私生活混亂等負面詞語畫上等號。

他解釋，HIV確診者就如普通市民，他們都要照常生活、上班、活樂，隨著醫學進步大部分HIV確診者亦能活至70歲以上，「大家覺得我哋面對好多Challenge（挑戰），係人都會病，點解唔可以真係只係當我哋係普通人？」

雖然Colby希望大家視他如普通人，但有時不得不誠實地面對自己為HIV確診者。他憶述，最近申請工作簽證到澳洲工作，申請過程需要進行身體檢查，若為HIV確診者要再多做數項檢項。他表示，「個心都會沉咗落去。」

他稱，雖然會覺得不公平，但亦理解當地審批簽證時，會以醫療資源考慮，「一方面我好感性咁覺得好唔公平，但另一方面我又會用比較理性、宏觀角度去睇呢件事，所以個拉扯係好辛苦。」

18歲就得悉自己感染HIV的Colby表示，「點解大家覺得我哋面對好多challenge（挑戰），點解唔可以真係只係當我哋係普通人？」（盧翊銘攝）

期望港府教育更全面

Colby表示，政府在醫療上對HIV確診者的支援做得很好，好容易找到社工、藥物亦很容易找到。但他認為，政府的教育可以做得更全面，因為現時很多宣傳指男男性接觸者傳染率較高。

愛滋病等於HIV？

愛滋病毒（HIV）是一種病毒，專門攻擊人類免疫系統。而愛滋病（AIDS）指，已經發病的人。感染HIV的人，稱為愛滋病毒感染者或帶原者，身體免疫能力會開始下降，要到發病期才稱為愛滋病患者。

今日起至12月3日，生物製藥公司吉利德科學、香港愛滋病基金會及香港逸東酒店聯合舉辦「凝聚在記憶之中:愛滋病紀念掛被展」，展出愛滋病紀念掛被藝術，以及短片，讓公眾反思至40年前香港出現首宗愛滋病病毒感染個案後，愛滋病的發展歷程以及影響。