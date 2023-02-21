調查指HIV感染者易忽視精神及社交健康　基金會倡加強教育

撰文：鄧康翹
出版：更新：

香港愛滋病基金會去年初深入訪問58名HIV感染者，了解其身心健康管理的調查。發現他們在病情及健康管理出現三大盲點，包括較重視短期生理狀況而忽視精神及社交健康、對慢性疾病認識及關注度不足，以及與醫護人只溝通較為被動等，建議應加強教育，讓感染者明白到除控制病情外，須關注長遠健康發展。

三大盲點阻HIV感染者身心健康

負責是次調查的「香港愛滋病基金會協助吉利德科學」今日（21日）舉行提升HIV感染者身心健康管理調查發布會。於2022年2月至5月期間以面對面或遙距進行深入訪談，一共訪問58位HIV感染者，當中28位來自香港，30位來自新加坡，以了解HIV感染者確診、治療至維持身心健康過程中，所面對的挑戰和他們對達致身心健康的短期及長期目標。

調查發現受訪的HIV感染者在病情及健康出現三大盲點，其中包括較注重短期生理狀況，忽視精神及社交健康。香港愛滋病基金會董事局委員暨感染及傳染病專科醫生林緯遜指，HIV感染者在診症過程中較關注討論短期生理指標，如病毒量、免疫指數，較少提及精神和社交健康狀況。

對慢性疾病認識及關注度不足

林緯遜表示，HIV 感染者因HIV 病毒感染的緣故，患上心血管及腎臟毛病的機會較其他人高。此外，部份治療HIV 的抗病毒藥物，也會增加心血管病及腎功能衰竭的風險，影響長遠健康。惟調查發現，儘管受訪的HIV感染者關注生理健康，但他們主要是針對短期生理狀況，至於疾病及藥本身對健康的長遠影響，如心血管、腎臟等慢性病的認識和關注度均不足。

愛滋病基金會董事局委員暨專科醫生林緯遜指，HIV感染者在診症過程中較關注討論短期生理指標，較少提及精神和社交健康狀況。（廖雁雄攝）

他指，現時的診症過程，主要由醫生進行講解，HIV患者較少主動提出自己在慢性疾病、精神及社交上的疑慮，「在治療過程處於被動角色，對溝通及治療效果亦會帶來一定影響。」

他建議應加強教育，讓HIV感染者認識心理及社交健康與控制病情同樣重要，「希望能夠提升HIV感染者對於慢性疾病，如心臟、腎臟的關注。」

感染者立志成為社工「以生命影響生命」

HIV感染者Colby分享心路歷程，他表示在大一時與男友一同接受HIV檢測並確診，曾受到嚴重情緒困擾，「嗰陣讀書壓力已經好大，知道嘅時候覺得好迷惘，唔知點做。」

HIV感染者Colby表示，幸運在醫院中遇上社工和醫護人員作輔導和幫助，才開始接納自己，亦因此轉讀社工系，立志成為社工。（廖雁雄攝）

Colby指，在治療期間情緒變得低落，「成日都覺得自己好差，當時自信心好低。」幸運在醫院中遇上社工和醫護人員作輔導和幫助，才開始接納自己。他亦因此轉讀社工系，立志成為社工，「希望可以好似幫我嗰位社工咁，以生命影響生命。」

感染HIV者不一定立即出現病徵

所謂HIV（Human Immunodeficiency Virus），是指「人類免疫缺乏病毒」，會透過體液在人跟人之間傳染，攻擊人類免疫系統，使其無法正常運作。愛滋病（Acquired Immune Deficiency Syndrome，AIDS），是指「後天免疫缺乏症候群」，感染 HIV 的人有可能得到的疾病。但感染 HIV後不一定會立即出現病徵，因病毒潛伏期可長達十年甚至更久，若HIV感染者沒得到妥善治療，其免疫系統損害會越來越嚴重，發展至第三階段時，就會變成愛滋病。

世界愛滋病日｜3成感染者達抑鬱臨界點　瑪嘉烈心理服務助解壓力今年第3季增97宗感染愛滋病病毒　逾4成經同性或雙性性接觸感染愛滋病顧問局倡男男性接觸者等六類人優先關顧　加強流動檢測服務
HIV病毒
愛滋病