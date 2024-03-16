大昌結業7折清貨　日本蛋、雪條等被清空　港男掃鮑魚花膠碗仔翅

有近40年歷史的大昌食品連鎖超市，將在下月全線結業。記者今日（16日）到石硤尾邨分店視察，發現店內提供清貨7折優惠，雖然店內人流未算逼爆，不過日本蛋、雪條等商品已售罄。有港男花了109元買兩盒鮑魚花膠碗仔翅，亦有婆婆趁清貨一次過「買多啲」，最終花了200多元買了急凍蜆、魚、餃子和飲品等。



大昌昨宣佈將在下月結業，今日石硤尾邨的大昌分店全店7折優惠，而尊貴食材如海味則享9折優惠。（羅國輝攝）

現場所見，石硤尾邨的大昌店面貼有清貨7折提惠的告示，而尊貴食材如鮑魚花膠等則提供9折優惠，店內人流不算很多，不過店內部分商品經已售罄，如雪糕雪條、美國、日本和泰國蛋，盒裝奶、即食麵等都被清空。

樓上屋邨住戶：鍾意大昌獨賣嘅湯圓

住在大昌樓上的英婆婆，今日花了200多元購入急凍蜆、魚、餃子和飲品等。她表示，平日都會在大昌買食物等，「但冇買得咁多，同唔會買咁重嘅嘢」。由於大昌快將結業，她想趁著清貨價7折，便一次過「買多啲」，無奈想買的魚皮餃已經一早無貨。

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余先生並非附近街坊，最終花了109元買兩盒鮑魚花膠碗仔翅，又稱清貨價比平日「平少少，但冇想像中咁平」。他亦表示，就算再平，都不會再買更多貨品了，因不是住在商鋪附近，「再平都唔會買包米托返去啦」。

另一顧客葉太平日都有光顧大昌，她覺得該店平日生意冷清，「今日旺好多」，她雖感覺貨品「抵咗」，但只買了兩卷保鮮紙，花了40.5元。她指，其實大昌平時價格都沒比其他連鎖超市便宜，反而價格屬偏高。

大昌結業7折清貨，按圖看特價貨品



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女顧客掃盒裝奶：好抵

羅小姐則與葉太意見相反，她平日都在大昌買日用品和食物，覺得大昌一直的價格都「好抵」，她上星期在觀塘的大昌用40元買了18包奶，她形容為「超抵」。但她表示「賣晒想要嘅嘢，好多架都吉晒」。

James今日來石硤尾邨的大昌不是為光顧，而是想懷念一下20多年前住的屋邨，以及他以前經常「幫襯」的大昌，他對其結業感到不捨。（羅國輝攝）

20年前街坊特地前來懷舊

男顧客James到訪大昌，不是為了要「買平嘢」，而是想懷舊，他表示，20年前在附近屋邨住，「幫襯大昌好多年」，主要買凍肉和急凍海產，但自從搬遠了，便再沒有來。

他說，最近在新聞上看到大昌要結業，今日駕車在附近經過，便入內看看，他對大昌結業感不捨，今日在入店便「回想起十幾廿年前成日嚟呢到買嘢」。