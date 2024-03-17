樓市撤辣｜地監局接獲不少代理查詢「續牌」　料投訴隨交易量上升

最新一份《財政預算案》公布樓市「撤辣」，措施公布至今不足一個月，樓市交易明顯上升，地產代理監管局主席蕭澤宇表示，撤辣後有不少地產代理人查詢績牌需時多久，不過，預料未來交易量上升，投訴數字亦會上升。



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蕭澤宇接受無綫節目《講清講楚》表示，撤辣後令樓市復常，住宅交易倍增，不少未有續牌的地產代理人，致電查詢績牌需時多久。

地產代理人反應積極

他指，雖然未有見到明顯的增幅，不過地產代理人反應積極，「交易量大返啲，對地產代理嚟講係強心針。」預料地產代理人數量會維持在約４萬人。 他又指，近年局方接獲的投訴數字，每年遞減10%至20%，每年約有數百宗，但認為隨着「撤辣」，交易量上升，投訴數字亦會上升。

13宗地產代理處理劏房租約遭投訴

他又提到，截至去年年底，收到13宗地產代理處理劏房租約時，涉嫌違反劏房租管法例投訴，當中4宗正在調查，9宗因資料不足而未能繼續調查。他指，相信數字未反映實況，會繼續巡查。他表示，地產代理在劏房租賃的參與程度高，提醒他們都要跟足要求，屢犯輕則罰款、重則「釘牌」。