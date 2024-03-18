研究指年長人士普遍有意繼續工作惟搵工難　團體促提高津貼增誘因

中高齡人士求職仍然不容易，有團體今日（18日）公布一項問卷調查，受訪中高齡人士雖有意繼續工作，惟他們大多認為自己在尋找工作上有困難；在研究的焦點訪談部份，有受訪者提到僱主曾聲稱較難為高齡人士購買勞工保險，故拒絕聘請。



港九勞工社團聯會社會事務委員會建議政府增加「中高齡就業計劃」津貼金額上限，以促進僱主聘請年長人士，並建議政府考慮為企業提供免費諮詢顧問服務，協助打造長者友善職場環境。



▼2023年10月18日招聘會▼



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65歲或以上受訪者認為難以尋找工作

勞聯社委於2023年9月至今年1月進行關於釋放中高齡人士勞動力的研究，其中問卷調查部份，於去年9月至10月進行，以50歲或以上人士為對象，共收回585份有效問券。

問卷調查結果顯示，在工作意願的評分上（1至7分，分數愈高、即愈想繼續工作），50至54歲、及55至59歲受訪者的平均值分別達6.67分、及6.64分，60至65歲受訪者的平均值也達5.78分，65歲或以上的也輕微傾向繼續工作，平均值達4.67分。

問卷同時請他們自評尋找工作是否有困難（1至7分，分數愈高、即愈同意有困難），50至54歲、55至59歲、60至64歲、及65歲或以上的平均值，分別為4.09分、4.48分、4.61分、以及 4.81分。 數據可見，65歲或以上受訪者顯著地較50至54歲受訪者，認為自己難以尋找工作。

問卷調查結果（勞聯社委提供）

焦點訪談：僱主以較難為高齡人士買勞工保險而拒聘

研究另一部份為焦點訪談，五名介乎60歲至75歲的訪問對象中，也有人提到尋找工作的途徑有限，要靠熟人介紹等自身社交網絡，才較易獲得工作。有訪問對象更提到，僱主曾聲稱較難為高齡人士購買勞工保險，故拒絕聘請。

勞聯社委表明，據其了解，保險公司是否接納該名僱主投購勞保又或勞保的保費水平的主要考慮因素，為該名僱主過往的索償紀錄，以及其僱員的職責所涉的傷亡風險等，反而與僱員年齡的關係不大，認為說法或是坊間誤解引起，亦可能有僱主託詞不聘請較年長人士。

就解決中高齡人士就業困難的問題，勞聯社委建議當局增加「中高齡就業計劃」津貼金額上限，將聘用每名40至59歲、及60歲或以上僱員的每月在職培訓津貼上限分別增至5,000元及6,000元。

勞聯社委亦建議設立「長者就業友善」嘉許計劃，表揚推行長者友善僱傭措施的企業，政府也應考慮為企業提供免費諮詢顧問服務，協助打造長者友善職場環境。