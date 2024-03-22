Nu Skin Pharmanex®榮獲全港排名第一綜合營養補充品品牌¹

現代人對於健康管理的要求愈來愈高，如何於有限時間內高效提升自己的健康成為關鍵。作為領導業界40年的品牌，Nu Skin一直以與時俱進的態度和對品質的堅持，致力研發多元化的產品，Nu Skin Pharmanex®更成為全港排名第一綜合營養補充品品牌¹ 。無論您需要營養補充還是護膚保養，Nu Skin都能提供高品質的產品，助您達致健康與美麗。



國際領先抗衰老品牌之一 與大家同步美麗與健康共融

Nu Skin於1984年在美國創立，之後便持續以驚人的速度在全球各地擴展業務。而香港分公司於1991年成立，為亞太區首個市場。回顧Nu Skin的發展歷史，均是以酬報優渥的事業機會、不斷創新的優質產品和充實積極的優良文化，提高消費者的生活品質，並於世界各地凝聚善的力量。

Nu Skin致力成為全球美麗與健康共融的領導品牌，能夠屹立不倒40年，堅持創新科研是一大要素，其專有產品配方和技術，更奠定品牌於美容保養和營養保健品產業中的領先地位。品牌一直緊貼市場需要並不斷尋求突破，作為全球首屈一指的抗衰老公司，Nu Skin擁有自家的抗衰老研究中心，專門研製新世代的抗衰老營養補充品及美容護理產品，從內到外滿足消費者需求。

40年科研成就「全港排名第一綜合營養補充品品牌¹」

香港生活節奏急速，各種生活壓力與不良習慣影響身心健康。Nu Skin透過以科研為基礎的營養補充品品牌PHARMANEX®，令每一位都可以輕鬆掌握健康。Nu Skin的全球科研團隊堅持以「天然萃煉、科學驗證」的嚴謹理念，深入研究營養補充品如何提升身體機能，並嚴選有功效性和安全性的原料。為了確保產品的品質和功效，Nu Skin更設立了一套嚴謹的6S品質措施，嚴格把控選題、來源、規格、標準化、安全與實證6大步驟，Nu Skin Pharmanex®透過品質、效用、口碑獲得「全港排名第一綜合營養補充品品牌¹」的殊榮。

Nu Skin透過以科研為基礎的營養補充品品牌Pharmanex®️與居家美容儀系列，推動美麗與健康共融。

居家美容儀屢獲殊榮 帶來星級美容護理方案

居家護膚持續流行，而智能美容更大行其道。Nu Skin連續6️年獲得「全球第一居家美容儀器系列品牌」²，由抗衰老皇牌洗面機ageLOC® LumiSpa® iO、多功能美容儀ageLOC® Galvanic Spa®、ageLOC® Boost™ ，Nu Skin不斷突破，力求研發更具前瞻性的產品。品牌剛推出的ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀，更被視為踏出美麗與健康共融的重要一步。ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀結合強效的 ageLOC®科技、獨特的測量研究科技、持續適感微電流技術和智慧連接iO的體驗，為用家提供個人化護理，達至排毒循環、煥活新肌及減壓放鬆的效果。產品一面世便獲得2024 BIG INNOVATION AWARD的認可，Nu Skin作為居家美容儀先驅，實力無庸置疑。

無論您追求健康還是美麗，Nu Skin都是一個值得信賴的品牌。

Nu Skin 40年來致力於提供多元化的健康管理產品，包括營養補充、護膚保養和美容儀器。憑藉創新科研和嚴謹品控，Nu Skin Pharmanex®️成為「全港排名第一綜合營養補充品品牌」¹，Nu Skin並獲得「全球排名第一美容儀器系列品牌」²的認可。無論您追求健康還是美麗，Nu Skin都是一個值得信賴的No.1 品牌。

¹ 資料來源：Euromonitor International Limited; Passport – Consumer Health 2024版，以2023年零售價值計算

² 資料來源：歐睿國際有限公司、零售價值RSP條款、所有銷售通路、2017年至2022年。美容系列指的是專屬搭配或建議與同品牌外用消費品一起使用之居家護膚美容儀器。宣稱驗證係根據Euromonitor於2023年4月至6月期間所做的客製化研究與方法調查。居家護膚美容儀器銷售額包含Passport資料庫所定義之電動潔面儀的銷售額。此類別不包含護髮/除毛用具、剃鬚刀、和口腔保健用具。

（資料及照片由客戶提供）