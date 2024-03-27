巴漢紅磡劫案被裁罪成　判刑前自殺留遺書稱無辜　官指定罪維持

紅磡街頭6年前發生搶劫案，三名蒙面的南亞男子持刀，搶劫兩名珠寶公司職員總值逾656萬元財物，珠寶公司職員的腳部被斬傷，當場浴血。其中兩名涉案南亞裔男子，早前經審訊被裁定搶劫等罪成，一人早前被判入獄13年，另一人判刑前在獄中自殺身亡。高等法院今（27日）處理離世被告的判刑，由於被告已經離世，暫委法官游德康頒令控罪書不具效力，如非取得法庭同意，有關案件將會結案，但其定罪繼續維持。



判刑前床單繫鐵柵上吊

被告Mehmood Arshad（41歲，巴基斯坦籍），被控一項搶劫罪，經審訊被裁定罪成。案件原定1月29日判刑，但懲教人員當日早上發現他在赤柱監獄囚室內，用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺，並留下遺書稱自己無辜，而且想念家人，不想在獄中度過。

案發後情況。(詳看下圖)

控方呈上死亡事實證明書

庭上透露，被告的死亡證及遺體已遭朋友取走，但朋友已失聯，控方遂呈上「死亡事實證明書」，並指「死亡事實證明書」已詳列被告死亡資料，已充分可讓法庭裁定被告死亡。游官認為該證明書已足以證明被告身亡，頒令控罪書不具效力，如非取得法庭同意，被告案件將結案，不過他的定罪繼續有效。

同案被告判囚13年

同案另一被告Gurung Royal（24歲），被裁定搶劫和有意圖傷人罪成，早前判囚13年。法官判刑時指，本案涉及多人犯案，期間有人使用長刀，而Gurung Royal涉及襲擊。雖然傷者沒有永久創傷，但被告的襲擊行為冷血，未有預先警告，令事主無從自衛。

案件編號：HCCC131/2021、HCCC149/2023