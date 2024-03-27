IELTS代教師基準試　前師訓會成員：無法反映教學能力失政策初衷

教師語文能力評核試（又稱教師語文基準試）推行24年，下學年起將取消筆試和口試部分，改由IELTS考試和國家普通話水平測試取代；「課堂語言運用」評核則保留。



曾擔任師訓與師資諮詢委員會成員、有份制訂語文基準政策的資深英文科退休教師周蘿莤表示，對新措施感到震驚，表明反對以IELTS代替，因後者僅是國際英文考試，供任何人取得英文水平認證，不能如基準試反映英語教學能力。她批評教育局新安排的理由牽強，質疑真正「死因」是基準試成本高、應考人數少，與考評局財政問題有關。



津貼中學議會主席李伊瑩表示，大致支持新措施，因基準試每年只舉辦一次，日後改以IELTS評核，相信考期會更具彈性。



教師語文能力評核試（又稱教師語文基準試）推行24年，下學年起將取消筆試和口試部分，改由IELTS考試和國家普通話水平測試取代。（資料圖片）

退休教師：英文寫作考改文 IELTS不能反映教學能力

英文科的教師語文基準試設有閱讀、寫作、聆聽、口語及「課堂語言運用」評核。如新入職或擬任教師取得英文科相關學位，並已接受該科師訓，可申請豁免應考。

已退休的資深英文科教師周蘿莤指，基準試的考核專為教師而設計，除驗證英文能力水平，更重要是考及教學能力，以寫作卷為例，其中一部份會考改作文，改正學生錯處。她批評，IELTS僅是國際英文考試，供任何人取得英文水平認證，不如基準試反映英語教學能力，失去推出基準試的初衷。

她亦質疑為何基準試要與IELTS掛勾，目前英文科文憑試與IELTS成績有分數對照，反問為何不以文憑試成績認證。

基準試成本高、應考人數少 質疑與考評局財政問題有關

教育局解釋，因應業界及持份者的關注、教育的最新發展、學生的學習需要及學校人力資源調配的需要等，檢視語文能力政策的安排及更改措施。周蘿莤認為，局方解釋的理由牽強，質疑真正「死因」是基準試成本高、應考人數少，與考評局財政問題有關。根據考評局資料，去年1,476人參加英文科評核，1,810人參加普通話評核。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，上月教育局曾向不同議會和學界代表稱，正檢視語文基準試和IELTS水平的關聯性。（資料圖片）

津貼中學議會：新安排具彈性 唔洗一年先有一次考試

津貼中學議會主席李伊瑩表示，上月教育局曾向不同議會和學界代表稱，正檢視語文基準試和IELTS水平的關聯性，亦提及可否由IELTS取代的可能性，但未有透露具體詳情，「幾多分先合資格就無問。」

李伊瑩指，基準試每年只舉辦一次，若果結果最終失手，新入職教師要待翌年才能應考，業界認為安排太疏落，但相信考評局難再加密考試次數，涉及額外人力和成本，所以議會大致支持新安排，相信令考期更具彈性，「唔洗一年先一次考試」。

她同意IELTS只是反映英文水平，不能證明教學能力，但教局維持「課堂語言運用」評核能補不足；而持其他學位任教英文科的教師，在現行制度下，亦須再修畢英文科學位，及學位教師教育文憑，相信已能確保教師具備整全的資歷及教學能力。