美國心臟泵致49人死　本港醫院近年應用漸多　重症者使用風險高

美國製造商Abiomed旗下Impella系列心臟泵導致49人死亡、129人重傷，於昨日（30日）遭美國食品和藥品管理局（FDA）以存在安全風險為由，發出「I級召回」。港大醫學院心臟科臨床教授蕭頌華表示，Impella心臟泵由於比傳統儀器更有效地泵血，近年應用漸多，在香港公立及私家醫院均有使用，但整體而言並不常用，而對於心臟功能較弱的重症病人及女性病患使用時會有較高風險。



美國製造商Abiomed旗下Impella系列心臟泵導致49人死亡、129人重傷．（Abiomed Facebook專頁）

美國FDA緊急召回 可能會刺穿左心室壁

美國食品和藥品管理局（FDA）昨日以Impella的心臟泵存在安全風險為由，發出「I級召回」，即最高級別警報。相關事件已導致49人死亡、129人重傷。是次召回警報涵蓋66,390部心臟泵，監管機構警告稱，如使用不當，它可能會刺穿左心室壁。

美國製造商Abiomed旗下Impella系列心臟泵於昨日（30日）遭美國食品和藥品管理局（FDA）以存在安全風險為由，發出「I級召回」。（Abiomed Facebook專頁）

港大醫學院教授：會植入病人心臟數小時至數日來輔助泵血

香港大學醫學院心臟科臨床教授蕭頌華表示，Impella的心臟泵以導管形式置入左心室，屬機械循環支持系統，一般由數小時至數日暫時性置入心臟來輔助泵血。他指出該儀器近年在港的應用逐漸增加，其優點是易於置入心臟，亦比傳統儀器更有效地泵血，可以在每分鐘輸血達2.5至4公升，而正常心臟每分鐘輸血約5公升，即至少代替了一半心臟功能。

傳統的主動脈內球囊反搏（intra-aortic balloon pump，IABP）只能在每分鐘輸血少於1公升。

港大醫學院心臟科臨床教授蕭頌華表示，Impella心臟泵由於比傳統儀器更有效地泵血，近年應用漸多。（資料圖片／張美蘭攝）

重症病人及女病患使用有較高風險

蕭頌華稱，需要使用Impella心臟泵的病患有兩類，一是出現心源性休克的患者，二是進行「通波仔」手術時，避免患者因心臟功能衰弱、血流減慢，為避免血液供應不足而使用。他解釋，由於心臟泵的導管會置入屬於肌肉組織的左心室，在輔助泵血時「進進出出」或有刺穿風險，而對於心臟功能較弱的重症病人及女性病患使用時風險較高。

他續指，FDA作為把關角色，或因使用Impella的心臟泵導致意外發生次數超乎預期，故安排召回以作警報，未必與儀器本身設計不良有關。他又補充，相關儀器在香港公立醫院及私家醫院均有使用，但整體而言在本港並不屬於常用的儀器。