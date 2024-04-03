今日必看8分鐘｜台灣地震港人劫後餘生｜杜拜王子曾為男高音歌手

台灣花蓮地震｜至少9死821人傷 127人仍受困 最年輕死者僅31歲

台灣花蓮近海今日（3日）上午發生7.2級地震，為自1999年9月21日的「921大地震」後台灣最大的地震，地震在全台多地造成嚴重災情。據目前統計有9人死亡，821人受傷，127人仍受困。香港01將為大家持續跟進最新消息。

台灣地震｜一家遊台經歷劫後餘生 港媽以為死神來了：即攬住個女

台灣花蓮發生7.3級地震，有港人趁復活節假一家大細遊台灣卻遇地動山搖，彷彿劫後餘生。港人李小姐指今早近8時在台北民宿突感猛烈搖晃，即與丈夫衝入房抱緊女兒，「即刻攬住小朋友：就算大人有事都好，小朋友都可以保住條命」。李回想當時十分驚慌，感覺與死亡擦身而過：「係床度攬實小朋友係度等，好似等死嘅感覺」。

台灣花蓮地震｜縱橫遊取消4月所有花蓮團 旅客可轉團或全數退款

台灣花蓮發生強烈地震，香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，現時約30多個旅行團、絡900人在台灣，只有兩至三團在宜蘭，未收到有團在花蓮，暫未受影響。她稱今日原定有兩個包團準備前往花蓮，現已更改行程，今明兩日約有10多個常規團出發，不涉花蓮行程。

台灣花蓮地震｜香港天文台接逾一百名市民報告感到地震 維持數秒

台灣地震｜香港天文台今早（3日）稱，據天文台初步分析，今早7時58分台灣發生一次 7.3級地震，震中位於北緯23.86度，東經121.66度附近，即花蓮之東南偏南約15公里（距離香港之東北偏東約790公里)，震源深度約10公里。香港天文台稱，接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

元朗「學神」停黃格突開車 電單車收掣不及相撞倒地│車CAM直擊

元朗發生涉及「學神」車禍。根據讀者提供片段所見，一輛掛有「學」字牌的客貨車，於元朗一個路口打右燈準備轉出時，突然發現有一輛小巴從左方駛至，由於當時學車已駛過讓線，只好停在「黃格仔」內暫避。惟當小巴駛過時，學車突然踩油駛出，一輛「綿羊仔」電單車卻正從右邊駛至，鐵騎士見狀立即減速，卻仍收掣不及，學車與電單車的車頭相撞，電單車應聲倒地。客貨車上「學神」及駕駛導師立即落車視察傷者情況，多名途人及其他駕駛人士見狀，亦上前協助。

上環港澳碼頭的士站 兩司機疑爭位起衝突 1受傷1涉襲擊被捕

今日（3日）上午9時39分，上環信德中心港澳碼頭的士站，兩名的士司機懷疑爭位起爭執，其中一人涉嫌襲擊對方致下顎受傷。警方接報到場，分別拘捕涉事司機及將傷者送院，案件列「襲擊致造成實際傷害」展開調查。

杜拜王子阿里曾為男高音歌手 唱菲律賓語 上環辦公室已撤走畫像

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（簡稱「阿里王子」）計劃來港開設家族辦公室，原訂3月28日舉行啟動禮，但舉行前一日急煞停。《香港01》根據人臉識別網站技術發現，王子曾是出道唱作歌手，名為Alira，曾接受訪問時表示，雖然身為阿拉伯人，但熱愛唱菲律賓語的歌曲。另外記者周二（4月2日）在阿里王子上環的辦公室發現，他的畫像已被撤走。該辦公室亦位於何鴻燊家族相關公司之內。

蓮香樓重開｜伙計回巢 新知舊雨忙打卡 30年舊客：飲佢啲人情味

在港開業97年，歷經停業又易手百年茶樓蓮香樓自2022年停業後，周一（1日）愚人節驚喜地於原址中環威靈頓街逆市重開試業，吸引大批舊客及遊客光顧，飲完茶食完點心更要在標誌性牌匾前「打卡」。今日（2日）復活節長假後，有光顧30年舊客聽到重開消息即來幫襯，指對蓮香樓感情深厚，最懷念茶盅，「飲茶唔止食點心，飲吓茶，飲佢啲人情味嘛。」