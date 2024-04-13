國安教育日｜懲教署開放懲教學院等五設施　加強學生愛護家國意識

4月15日是「全民國家安全教育日」，懲教署今日（13日）在懲教學院舉行開放日，懲教博物館、社區教育體驗館、「更生速遞」教育宣傳車及學院「智慧訓練」設施亦開放予市民參觀，吸引不少學生參觀。署方表示，活動旨在向社會大眾，尤其是年青人，推廣國家安全，加強學生的國家安全意識和責任感及確立正確價值觀。



開放日場內設有以國家安全、《憲法》、《基本法》為主題的攤位遊戲及相關展覽，以互動方式讓市民了解維護國家安全的重要性及懲教署致力防範和抵禦國家安全風險的工作。市民亦可欣賞多項精彩節目，包括儀仗隊中式步操表演、步操樂隊表演、警衛犬隊表演及區域應變隊演練示範。

律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強及保安局副局長卓孝業亦有分別到場參觀。署方表示，他們在懲教署署長黃國興陪同下，欣賞表演及參觀不同主題的攤位遊戲及展覽。署方表示，透過活動提高市民的國家安全意識，以及讓市民了解懲教署在維護國家安全的工作。

懲教署表示，懲教博物館、社區教育體驗館、「更生速遞」教育宣傳車及學院「智慧訓練」設施亦開放予市民參觀，以加深他們對懲教工作的認識及了解懲教署在推動社區教育的努力。

社區教育體驗館以「家．國．懲」為主題，館內設有互動遊戲及多媒體項目，向社會大眾，尤其是年青人，推廣國家安全、國民教育、奉公守法、遠離毒品及支持更生等信息。「更生速遞」教育宣傳車每月到訪各區小學，透過車上的多個互動電子遊戲進行教育推廣，加強學生的國家安全意識和責任感及確立正確價值觀，教導他們成為一個愛護家國、奉公守法的好公民。